Iannone (FdI): Borrelli vada a Universo Beach, la legalità non è a targhe alterne

“Sono giorni che l’Onorevole Borrelli si prodiga in sceneggiate napoletane sulle spiagge ergendosi a paladino della legalita’ e a Masaniello di giornata a scopo video. E’ diventata veramente una farsa intollerabile visto che e’ stato per anni Consigliere Regionale della maggioranza di De Luca, competente in materia di demanio e ambiente.

Si tratta di sortite selettive perche, ad esempio, non lo abbiamo visto esibirsi ad Universo Beach a Salerno dove e’ accertato un problema per la salute pubblica. Perche’ Borrelli si reca ad Atrani dall’incolpevole Sindaco Michele Siravo e non a Salerno da De Luca? E’ evidente che Borrelli e’ per la sicurezza e la legalità’ a targhe alterne.

La smetta di criminalizzare persone permettendosi offese ed intimidazioni sfruttando il ruolo di Parlamentare. Basta con le pagliacciate politiche sulle spiagge a scopo popolarita’ personale. Ci sono persone che lavorano seriamente e svolgono il loro ruolo istituzionale non per qualche like sui social. Fare il Parlamentare non da’ titolo a fare lo sceriffo, il sindacato ispettivo si fa con atti non con i video ed i post”.

Lo dichiara il Senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, Commissario Regionale di Fratelli d’Italia in Campania.

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