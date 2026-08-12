Il mito di Medea rivive al tempio di Nettuno: uno spettacolo immersivo a Paestum

Il Tempio di Nettuno a Paestum, uno dei monumenti più emblematici della Magna Grecia, diventa palcoscenico di un evento teatrale straordinario. Mercoledì 12 agosto, il sito archeologico ospiterà uno spettacolo immersivo ideato dalla regista Sarah Falanga, che promette di unire il fascino della storia antica con la drammaturgia classica. Questo evento non solo celebra la bellezza architettonica del tempio, ma si propone anche di dare vita a una narrazione che esplora il mito di Medea, una figura complessa e affascinante della mitologia greca.

Il Tempio di Nettuno, costruito nel V secolo a.C., è uno dei meglio conservati dell’antichità e rappresenta un perfetto esempio dell’arte dorica. La scelta di questo luogo per l’allestimento di uno spettacolo teatrale non è casuale; il monumento, con la sua aura di sacralità e la sua storia millenaria, offre un contesto unico per una rappresentazione che si intreccia con le radici culturali della nostra civiltà. La regista Sarah Falanga ha voluto creare un’esperienza che non si limita a raccontare la storia di Medea, ma che coinvolge il pubblico in un viaggio emotivo e sensoriale, in cui la scenografia e la recitazione si fondono con l’ambiente circostante.

La figura di Medea, protagonista della tragedia di Euripide, è emblematicamente legata a temi di passione, vendetta e sacrificio. La sua storia, che narra di un amore intenso e di una profonda sofferenza, viene reinterpretata attraverso una lente contemporanea, mettendo in luce le sfide e le complessità delle relazioni umane. Lo spettacolo mira a stimolare una riflessione profonda su questi temi, utilizzando il tempio come un simbolo di potere e vulnerabilità, di sacro e profano.

L’evento si inserisce in un programma più ampio di valorizzazione dei beni culturali e storici della Campania, che mira a rendere l’arte e la cultura accessibili a un pubblico sempre più vasto. In un periodo in cui il settore culturale ha subito notevoli difficoltà a causa della pandemia, iniziative come questa rappresentano una boccata d’ossigeno per il mondo dello spettacolo e per il turismo culturale. Infatti, il Tempio di Nettuno non è solo un luogo di interesse archeologico, ma anche un punto di attrazione per turisti e appassionati di storia e cultura.

La scelta di un evento immersivo è particolarmente significativa, poiché invita il pubblico a non essere semplici spettatori, ma a diventare parte attiva della narrazione. La regista Falanga ha dichiarato di voler rompere la barriera tra attori e pubblico, creando un’esperienza che possa essere vissuta su più livelli. La scenografia, gli effetti sonori e le luci saranno progettati per interagire con l’architettura del tempio, rendendo ogni rappresentazione unica e irripetibile.

Lo spettacolo dedicato a Medea al Tempio di Nettuno non è solo un omaggio alla drammaturgia classica, ma un’opportunità per riscoprire il legame tra il nostro passato e il presente, attraverso un linguaggio artistico che parla a tutti. Questo evento rappresenta un passo importante verso la valorizzazione della cultura locale e un invito a esplorare le meraviglie della nostra storia, in un contesto che non smette mai di stupire e affascinare. Gli amanti della cultura e del teatro non possono perdere questa straordinaria occasione di vivere un’esperienza unica nel cuore della Magna Grecia.

Biglietti e modalità di prenotazione

Lo spettacolo ha una durata complessiva di circa novanta minuti e prevede la formula del posto unico a sedere. Per assistere all’evento, programmato per mercoledì 12 agosto con inizio ufficiale alle ore 21:30, è richiesta la prenotazione obbligatoria abbinata al preventivo acquisto del tagliando d’ingresso online.

I cancelli d’accesso, posizionati presso il Varco Tempio di Nettuno all’interno dell’area pedonale, apriranno al pubblico a partire dalle ore 21:15 per consentire il regolare afflusso degli spettatori.

Per ricevere informazioni dettagliate, conoscere i costi del biglietto e riservare i propri posti in tempo reale, l’organizzazione ha messo a disposizione il numero telefonico 324.7472262, raggiungibile sia tramite chiamata ordinaria sia attraverso l’applicazione di messaggistica WhatsApp.

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