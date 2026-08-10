Ferrovia AV/AC SA-RC, avanzamento su Lotto 1A Battipaglia-Romagnano

“L’avanzamento dei lavori sul Lotto 1A Battipaglia-Romagnano dell’alta velocità Salerno-Reggio Calabria rappresenta un ulteriore, concreto passo avanti nella realizzazione di un’opera strategica per il sistema infrastrutturale del Mezzogiorno e per la competitività del Paese”.

Lo dichiara il Sottosegretario al Mit con delega al coordinamento funzionale delle opere commissariate, Tullio Ferrante di Forza Italia.

“Il completamento della galleria Serra Lunga e l’avvio dello scavo della galleria Sicignano – aggiunge – dimostrano che il cantiere procede concretamente e su più fronti. Sono circa 35 i chilometri di nuova linea in costruzione in provincia di Salerno, con 20 gallerie e 19 viadotti: numeri che danno la misura della complessità e della portata di un’opera destinata a cambiare profondamente la mobilità ferroviaria del Sud.

Come Mit stiamo lavorando con la massima determinazione alla realizzazione di questa infrastruttura, che costituisce un tassello fondamentale della connessione ferroviaria tra Nord e Sud e si inserisce nel Corridoio europeo Ten-T Scandinavo-Mediterraneo. La Salerno-Reggio Calabria non è soltanto una nuova linea ferroviaria: è un investimento sulla capacità dei nostri territori di essere più connessi, accessibili e competitivi.

L’avanzamento dei lavori conferma che la grande stagione infrastrutturale che abbiamo inaugurato sta procedendo: continueremo a seguirne con la massima attenzione ogni fase, perché ogni metro di nuova ferrovia costruito – conclude Ferrante – contribuisce a unire sempre di più il Paese e a rendere il Sud sempre più protagonista della crescita dell’Italia”.

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