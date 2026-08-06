“Un maledetto inganno”. Il nuovo libro dello scrittore salernitano Franco Napoli.

“Il male che fai, anche quando pensi di averlo sconfitto, ritorna sempre”. Sono le parole del giovane avvocato penalista di talento, Rocco Gaudioso, protagonista del nuovo libro dello scrittore salernitano Franco Napoli, intitolato “Un maledetto inganno”, edito da “Lastarìa Edizioni”. L’autore ci ha raccontato la trama del suo avvincente e coinvolgente romanzo:” Racconta la storia dell’avvocato Gaudioso che, dopo aver superato l’esame finale per l’iscrizione all’elenco dei Difensori d’Ufficio, lascia il prestigioso studio dell’avvocato Mastrangelo, suo mentore, per iniziare a camminare con le sue gambe e per trovare la sua identità personale. Riceve il suo primo incarico importante come difensore d’ufficio dalla Procura che gli affida la difesa di un assassino, un certo Carmine Misoccia. Gaudioso crede di avere finalmente davanti a sé la possibilità di diventare qualcuno. Non sa che quel processo è già stato scelto per lui, che il suo nome è entrato nei disegni della “Confraternita di Sant’Agostino”, un’organizzazione criminale capace di muoversi con atti di violenza e strategie sottilissime tra le aule dei tribunali e i luoghi di devozione. A introdurlo in quel mondo è Elena: bellissima, lucida, dall’indole spietata. Con lei Rocco impara quanto possa essere labile il confine tra l’intelligenza giuridica e la costruzione di una menzogna, tra il desiderio e la sottomissione. Sopraffatto dal piacere ricevuto dall’ars amatoria di Elena, Gaudioso vende anima e corpo a lei e al Clan camorristico che rappresenta. Il successo arriva presto: Gaudioso approda nell’élite degli avvocati quotati della città, ma insieme al denaro arriva la paura, l’insonnia, la sensazione che ogni assoluzione abbia lasciato dietro di sé una traccia di sangue”. “Un maledetto inganno”, come scritto nella sinossi del libro:” È la storia di un uomo che tenta di sottrarsi al proprio destino e scopre che il passato non concede mai una vera assoluzione. Dalla Campania, al Trentino, a Londra, da un’aula di tribunale a una stanza d’ospedale dove niente è mai ciò che sembra, Franco Napoli costruisce un noir morale in cui l’indagine più importante non riguarda soltanto i fatti, ma il prezzo che ogni personaggio è disposto a pagare pur di nasconderli”. “Gaudioso, senza accorgersene, cade in un maledetto inganno” – racconta lo scrittore Franco Napoli – “A un certo punto si rende conto che tutti i suoi sogni, i suoi ideali di quando si è iscritto all’università, di quando è diventato avvocato, sono crollati. Una cosa è far assolvere qualcuno che tu pensi sia innocente, un’altra cosa è difendere qualcuno che sai essere colpevole e appartenente alla Confraternita di Sant’Agostino. E qui incomincia il suo tormento. Comincia a sentirsi sotto pressione e nasce in lui il desiderio di cambiare vita: deve solo decidere quando”. Lo scrittore Franco Napoli, laureato in giurisprudenza, già funzionario di banca con la passione per la scrittura, è al suo terzo romanzo:” Nel 2012 ho scritto il romanzo di fantapolitica “Il Premio” e nel 2016 il noir “Il Mistero di Via dei Mercanti”, scritto a quattro mani con l’amico Marco Ferraiolo, ambientato a Salerno, dove vivo da sempre, e presentato al Salone del Libro di Torino”. Aniello Palumbo

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