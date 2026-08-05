Maltempo, ancora allerta dalle 13 alle 21

La Protezione Civile della Regione, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale sugli scenari meteorologici in atto e sulla loro evoluzione, ha emanato una nuova allerta meteo di colore Giallo valida dalle 13 alle 21 di oggi, mercoledì 5 agosto, sulle seguenti zone di allerta: 2 (Alto Volturno e Matese); 3: (Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini); 4 (Alta Irpinia e Sannio); 5 (Tusciano e Alto Sele).