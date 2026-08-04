Ospedale di Battipaglia, rischio crollo, pazienti trasferiti

Emergenza al Santa Maria della Speranza di Battipaglia, evacuato da ieri sera dopo la segnalazione di possibili cedimenti strutturali.

La decisione è arrivata intorno alle 19, quando la Asl di Salerno ha ricevuto una relazione tecnica che evidenziava la necessità di verificare “le strutture maggiormente sollecitate” dell’edificio.

Evacuazione e trasferimenti nella notte

Sono stati sospesi ricoveri e tutte le attività programmate, con il trasferimento dei pazienti negli ospedali vicini, in particolare Eboli e Roccadaspide. Secondo la Asl, le operazioni si sono concluse alle 3 di notte: in totale circa 70 pazienti sono stati spostati dopo la comparsa di lesioni e la perizia del tecnico strutturista.

La Asl sottolinea che le attività assistenziali — compresi gli interventi chirurgici programmati — saranno garantite nelle strutture che hanno accolto i pazienti, senza modifiche nelle tempistiche previste.

Sopralluoghi in corso: tempi di chiusura da definire

Questa mattina sono iniziati i sopralluoghi tecnici per valutare l’entità dei problemi strutturali. Solo nei prossimi giorni sarà possibile stabilire per quanto tempo l’ospedale resterà chiuso.

Non è la prima volta che il nosocomio presenta criticità: già lo scorso luglio era stata disposta la parziale chiusura di un reparto per problemi analoghi.

Cosa resta attivo

L’unico servizio operativo a Battipaglia è il pronto soccorso, supportato da: attività di consulenza, diagnostica radiologica, diagnostica di laboratorio, necessarie al funzionamento dell’emergenza.

La Asl ringrazia operatori sanitari e non sanitari per aver ridotto “al minimo i disagi per gli ammalati e per i loro parenti”.

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