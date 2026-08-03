Concerti d’estate di Villa Guariglia, il gran finale a Vietri

Ultimi due appuntamenti per la 29esima edizione dei Concerti d’estate di Villa Guariglia. Il festival diventa ancora una volta l’occasione per attraversare musica, memoria, mare e identità dei luoghi, con il jazz in primo piano e musicisti riconosciuti come maestri del proprio strumento.

Tributo a John Coltrane martedì 4

Martedì 4 agosto, alle ore 21, nella Villa Comunale di Vietri sul Mare, è in programma “Tribute to John Coltrane”, concerto dedicato al grande maestro americano nel centenario della nascita. L’ingresso è di 10 euro.

Sul palco Daniele Scannapieco al sax, Dario Deidda al basso e Giovanni Scasciamacchia alla batteria. Il trio darà vita a un viaggio musicale costruito in gran parte sull’indimenticabile repertorio di John Coltrane, in omaggio a un artista che ha insegnato al sax a cercare l’infinito, trasformando il suono in coscienza e libertà. La musica di Coltrane diventa così un atto di fede, un cammino verso l’assoluto fatto di disciplina, dolore, estasi e luce. Un viaggio dentro la meravigliosa musica di uno dei grandi riferimenti della storia del jazz.

Il suono del mare mercoledì 5

Mercoledì 5 agosto, sempre alle ore 21, nella Villa Comunale di Vietri sul Mare, il festival chiuderà con “Il suono del mare”, concerto a ingresso gratuito con Marco Zurzolo e la Martucci Ensemble, in collaborazione con il Conservatorio di Musica “Giuseppe Martucci” di Salerno.

Non sarà solo un evento musicale, ma un viaggio emozionale attraverso le storie e le leggende del mare. Napoli e Salerno saranno raccontate come due città unite da un filo invisibile, tessuto di tradizioni marinare e culture che si intrecciano come le correnti delle acque del golfo. Il mare, in questo percorso, non è soltanto un elemento naturale, ma un custode di memoria, un narratore instancabile di storie antiche. Le sue onde raccontano di navigatori audaci, di pescatori che sfidano le tempeste, di amori e separazioni, di incontri e addii. Ogni goccia d’acqua porta con sé un pezzo di esistenza, un ricordo, un sogno.

Patrocini e partnership

I Concerti d’estate di Villa Guariglia sono organizzati dal CTA Salerno APS, con il sostegno e il patrocinio del Ministero della Cultura, del Comune di Vietri sul Mare, del Conservatorio Statale di Musica “Giuseppe Martucci”, Coldiretti Salerno – Campagna Amica con Camera di Commercio di Salerno, della Fondazione Cassa di Risparmio Salernitana, della Fondazione Saccone e con il patrocinio morale della Provincia di Salerno, del Comune di Salerno e delle ACLI Provinciali APS.

Info line: 329 4158640 – 089 226979

E-mail: ctasalerno@gmail.com

Biglietti: postoriservato.it

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