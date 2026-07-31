Amalfi Summer Fest, il Concerto al Tramonto domenica 2

Un appuntamento tradizionale, divenuto imperdibile, con la grande musica d’autore al calare della sera: nell’incantevole e panoramico Belvedere di Lone, domenica 2 Agosto 2026, alle ore 20.00, si rinnoverà la magia del Concerto al Tramonto, uno degli eventi simbolo più attesi e suggestivi del ricco cartellone dell’Amalfi Summer Fest.

Promossa dall’Amministrazione Comunale di Amalfi guidata dal Sindaco Daniele Milano, con il coordinamento dell’Assessorato agli Eventi e alla Cultura guidato da Enza Cobalto, la rassegna prosegue con l’esibizione dell’ensemble Acustico Napoletano. Il trio d’eccezione condurrà il pubblico in un viaggio poetico ed emozionante tra le note del grande patrimonio musicale partenopeo, proprio mentre il sole scompare tra le acque della baia di Amalfi.

«Il Concerto al Tramonto rappresenta uno dei momenti più identitari dell’Amalfi Summer Fest, capace di unire l’eccellenza della proposta artistica con la straordinaria bellezza del nostro territorio — dichiara il Sindaco di Amalfi, Daniele Milano — Vedere cittadini e turisti condividere l’emozione della grande musica di fronte allo spettacolo unico dei nostri panorami è la conferma dell’impegno dell’Amministrazione nel promuovere eventi di alto profilo culturale che valorizzano Amalfi in tutta la sua meraviglia»

Nato nel 2013 su iniziativa della Fondazione Roberto Murolo e dell’Università Federico II di Napoli, l’ensemble Acustico Napoletano propone un viaggio acustico ed essenziale nel grande patrimonio della canzone partenopea. La formazione da camera unisce la voce dal timbro unico di Emanuela Loffredo alla maestria dei maestri Michele de Martino al mandolino e Maurizio Pica alla chitarra. Il programma intreccia brani celebri e repertorio classico e popolare, riservando un ruolo centrale al mandolino nella sua duplice veste colta e popolare.

«Il Concerto al Tramonto è stata una felice intuizione di qualche anno fa e siamo orgogliosi di constatare come attorno a questo appuntamento si sia legato un pubblico nutrito e sempre più affezionato. — dichiara l’Assessore agli Eventi e alla Cultura, Enza Cobalto — Si crea ogni volta un’atmosfera di intima e profonda suggestione, dove arte e paesaggio si fondono in un’unica grande emozione. Proprio per il valore di questo format, la nostra intenzione è di proseguire anche nella stagione autunnale con una serie di concerti al tramonto che accompagneranno il pubblico alla scoperta dei luoghi più nascosti, intimi ed estremamente affascinanti della nostra città».

Tutti gli eventi di Amalfi Summer Fest sono a ingresso gratuito.

INFO: il luogo dell’evento è raggiungibile dal centro di Amalfi sia a piedi, attraverso la pedonale di Via Maestra dei Villaggi (scopri l’itinerario) o con la navetta per le frazioni.

Mi piace: Mi piace Caricamento in corso…