Salerno si prepara ad ospitare la quindicesima edizione del Falaut Campus

La città di Salerno si appresta a diventare un centro nevralgico per la musica e la cultura con l’arrivo della quindicesima edizione del Falaut Campus. Questo prestigioso evento si svolgerà dal 4 al 9 agosto 2026, presso il Convitto Nazionale “T. Tasso”, situato in Piazza Abate Conforti.

Il Falaut Campus è rinomato a livello internazionale per la sua capacità di attrarre talenti e appassionati di musica da ogni parte del mondo. La manifestazione non è solo un’opportunità per gli studenti e i musicisti di perfezionare le loro abilità, ma rappresenta anche un’importante occasione di scambio culturale e di crescita personale. Durante il campus, i partecipanti avranno l’opportunità di seguire lezioni tenute da musicisti di fama, partecipare a masterclass e concerti, approfondendo così la loro conoscenza della musica e del flauto in particolare.

La scelta di Salerno come sede del Falaut Campus non è casuale: la città, con la sua ricca storia culturale e le sue tradizioni artistiche, si pone come un palcoscenico ideale per un evento di tale portata. Il Convitto Nazionale “T. Tasso”, con la sua architettura storica e le sue strutture moderne, offrirà un ambiente stimolante e accogliente per tutti i partecipanti.

L’evento è atteso con grande entusiasmo da parte della comunità musicale e non solo, poiché rappresenta un’importante vetrina per la città di Salerno, capace di attrarre visitatori e appassionati da tutto il mondo. La quindicesima edizione del Falaut Campus si preannuncia come un momento di grande valore per la promozione della musica e della cultura nel territorio salernitano, contribuendo a rafforzare il legame tra arte e comunità locale.

Con un programma ricco di attività e la partecipazione di artisti di alto livello, il Falaut Campus si conferma come uno degli eventi più attesi dell’estate salernitana, capace di unire formazione, performance e passione per la musica. Gli organizzatori stanno già lavorando per garantire un’esperienza indimenticabile a tutti i partecipanti, contribuendo a rendere Salerno una vera capitale della musica.

Il programma completo dei concerti

Le esibizioni si terranno negli spazi dell’Auditorium del Convitto Nazionale per i concerti di mezzogiorno e nella Sala dell’Arco Catalano per le serate dal 5 all’8 agosto.

5 agosto

Ore 12:00 – Auditorium “Convitto Nazionale” Esecutori: Klarissza Ivancsik (II premio al Concorso Flautistico Internazionale Gariboldi 2026), Alessandra Orlando (flauto della Philharmonisches Orchester Freiburg). Musiche di: P. Camus, S. Karg-Elert, A. Beach, C. Reinecke, L. Van Beethoven.

Ore 21:15 – Sala “Arco Catalano” Esecutori: Hyunim Yoon (solista internazionale e docente alla Suwon University – Corea del Sud), Philipp Jundt (solista internazionale e docente alla Kangnam University – Corea del Sud), Andrea Manco (solista internazionale e primo flauto dell’Orchestra del Teatro alla Scala di Milano). Musiche di: J.S. Bach, J.L. Tulou, W.F. Bach, H. Wieniawski, T. Boehm, P.I. Tchaikovsky.



6 agosto

Ore 12:00 – Auditorium “Convitto Nazionale” Esecutori: Carmine Luigi Amabile (solista internazionale e primo flauto della Philharmonischen Orchester Bremerhaven), Iza Stih (I premio Categoria B Concorso Flautistico Internazionale Severino Gazzelloni 2025). Musiche di: Ch.M. Widor, A. Ajdic, G. Enesco, S. Karg-Elert, A. Rozman.

Ore 21:15 – Sala “Arco Catalano” Esecutori: Francesco Loi (solista internazionale e primo flauto dell’Orchestra del Teatro Carlo Felice di Genova), Gennaro Cardaropoli (solista internazionale e docente presso il Conservatorio Santa Cecilia di Roma), Raffaella Cardaropoli (solista internazionale e docente presso il Conservatorio D. Cimarosa di Avellino), Luca Pirondini (solista internazionale). Musiche di: P.I. Tchaikovsky, W.A. Mozart, D. Cimarosa.



7 agosto

Ore 12:00 – Auditorium “Convitto Nazionale” Esecutori: Vincenzo Gaudino (Giovani Promesse), Sofija Milenkovic (I premio Categoria B al Concorso Flautistico Internazionale Gariboldi 2026). Musiche di: R. Muczynski, Ch.Ph.E. Bach, P. Sancan.

Ore 21:15 – Sala “Arco Catalano” Esecutori: Francesco Loi (solista internazionale e primo flauto dell’Orchestra del Teatro Carlo Felice di Genova), Salvatore Vella (solista internazionale e primo flauto dell’Orchestra del Teatro Vincenzo Bellini di Catania), Dejan Gavric (solista internazionale e docente presso la Musikhochschule di Mainz – Germania), Annika Boras (Vincitrice del Concorso Flautistico Internazionale Gariboldi 2025). Musiche di: M. Ravel, S. Karg-Elert, Ph. Gaubert, R. Galli, J. Mouquet, L. Hugues.



8 agosto

Ore 21:15 – Sala “Arco Catalano” Esecutori: Jánost Balint (solista internazionale e docente alla Musikhochschule di Detmold), Aldo Baerten (solista internazionale e primo flauto della Antwerp Symphony Orchestra – Belgio), Bülent Evcil (solista internazionale e primo flauto della Borus Philharmonic Orchestra di Istanbul). Musiche di: G. Fauré, P. Hindemith, H. Beeftink, F. Borne, A. Piazzolla, P. de Sarasate.



Maestri pianisti accompagnatori: Amedeo Salvato, Raffaele Maisano, Andrea Barbato.

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