Unomattinanews ad Atrani

La trasmissione della RAI, Unomattinanews,sarà ad Atrani, lunedi 27 luglio dalle ore 7.30,per raccontare a milioni di telespettatori, le sue spiagge,il suo mare e le sue capacità di inclusione e di accoglienza. Il comune più piccolo d’Italia, è di nuovo al centro dell’attenzione mediatica per la sua bellezza che non lascia indifferenti.

Il programma

Unomattinanews è un talk show contenitore , in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 ed unisce l’informazione giornalistica in tempo reale con l’intrattenimento leggero, accompagnando il risveglio degli spettatori.

Il programma affronta una vastissima gamma di tematiche quotidiane, strutturate in agili rubriche e dibattiti in studio. Il ritmo della diretta è scandito dalle edizioni flash del TG1 e da costanti aggiornamenti meteo e sulla viabilità. Grazie a questo mix flessibile e rassicurante, Unomattinanews è il punto di riferimento del mattino televisivo italiano.

Ed è in questa ottica di intrattenimento e di informazione che lunedi 27 luglio ,dalle ore 7.30 il mare e la spiaggia di Atrani, che sono tra i più affascinanti e caratteristici di tutta la Costiera Amalfitana, incorniciati in un vero e proprio scenario da cartolina,saranno mèta di una trasmissione la quale porterà Atrani nelle case di tutti gli italiani.

La qualità del mare

La diretta sarà incentrata soprattutto sulle qualità dell’acqua: il mare di Atrani, infatti, si presenta pulito, limpido e caratterizzato da sfumature cromatiche che vanno dal verde smeraldo all’azzurro trasparente e la spiaggia è racchiusa dalle iconiche arcate della Strada Statale Amalfitana, sopra le quali si arrampicano le caratteristiche case colorate del borgo e la cupola maiolicata della Collegiata di Santa Maria Maddalena. Un appuntamento da non perdere per chi ha il desiderio di conoscere e di scoprire Atrani.

Il programma è visibile anche sulla piattaforma RaiPlay.

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