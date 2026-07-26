Home Territori Il Poseidonia Beach Club di Marina di Ascea conquista la certificazione internazionale...

Il Poseidonia Beach Club di Marina di Ascea conquista la certificazione internazionale per la sostenibilità

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
-
Posidonia Beach Club
Raggioverde srl è un'azienda specializzata nella produzione e commercializzazione di fertilizzanti e prodotti Nutrizionali e Fisio-attivatori per la nutrizione e cura delle piante con ampio catalogo Vivo biosolution per l'agricoltura biologica.
MPS Engineering è un'azienda italiana di progettazione e realizzazione di soluzioni per l'industria nel campo dell'automazione e della robotica.
FGL Ferramenta a Salerno è ferramenta professionale per edilizia, termoidraulica, utensileria e materiali per costruzioni
Raggioverde srl è un'azienda specializzata nella produzione e commercializzazione di fertilizzanti e prodotti Nutrizionali e Fisio-attivatori per la nutrizione e cura delle piante con ampio catalogo Vivo biosolution per l'agricoltura biologica.
Villaggio Turistico Golden Beach a Paestum nel cuore del Cilento, bungalow direttamente sulla spiaggia
Scopri su Gioieweb.com i migliori gioielli, orologi e oggetti preziosi dei brand più esclusivi come Giovanni Raspini, Mirko Visconti, Marcello Pane, Donna Oro, Misis, Dadini, Philip Watch, Lucien Rochat, Festina. Eleganza e qualità garantite dalla Gioielleria Juliano. Acquista online con spedizione sicura!
CartolibreriaShop.it acquista online tutti i prodotti per la scuola e per l'ufficio. Zaini, astucci, colori, penne, quaderni, raccoglitori, evidenziatori, Stabilo, Legami Milano, Eastpack, Invicta, Pool Over, Panini, Seven
Scopri MeravigliosaCampania.it: gite scolastiche in Campania tra storia, cultura e natura, con itinerari educativi per scuole e gruppi.
Compro oro e argento usato, negozi Gold Metal Fusion a Salerno, Battipaglia, Nocera Superiore, Agropoli, Vallo della Lucania. Quotazioni dell'oro in tempo reale, pagamento in contanti immediato, oggetti inviati alla fusione.
Kynetic agenzia web di Salerno specializzata nella gestione dei social network come Facebook, Instagram, Linkedin

Un importante traguardo per il Poseidonia Beach Club di Marina di Ascea, che si distingue come il primo beach club al mondo a ricevere la certificazione internazionale ISO/TS 17033:2019. Questa certificazione, rilasciata da Certi W, attesta l’impegno del club nella promozione di un menù a spreco ridotto e di una cucina circolare, elementi fondamentali per il rispetto dell’ambiente e la sostenibilità.

La certificazione ISO/TS 17033:2019 è un riconoscimento che valorizza le pratiche etiche e sostenibili adottate dal Poseidonia Beach Club, un luogo che non solo offre un’esperienza di relax e svago ai propri clienti, ma si impegna anche a ridurre l’impatto ambientale delle proprie attività. La scelta di un menù a spreco ridotto significa che ogni piatto è concepito per ottimizzare le risorse, minimizzando gli avanzi e massimizzando l’utilizzo degli ingredienti. Questo approccio non solo contribuisce a una riduzione significativa dei rifiuti, ma offre anche un’opportunità per educare i clienti sull’importanza della sostenibilità alimentare.

In un periodo in cui la consapevolezza ambientale è in crescente aumento, il Poseidonia Beach Club si posiziona come un esempio da seguire nel settore della ristorazione e dell’ospitalità. La cucina circolare, infatti, non si limita a ridurre lo spreco, ma promuove anche il riutilizzo e il riciclo degli ingredienti, creando un ciclo virtuoso che beneficia sia l’ambiente che la comunità locale.

Questa iniziativa si inserisce in un contesto più ampio di sostenibilità, dove le strutture ricettive e i ristoranti sono sempre più chiamati a fare la propria parte nella lotta contro il cambiamento climatico. Il Poseidonia Beach Club dimostra che è possibile coniugare l’ospitalità con la responsabilità sociale, offrendo un servizio di alta qualità senza compromettere il pianeta.

Con questa certificazione, il Poseidonia Beach Club non solo si distingue nel panorama della ristorazione, ma offre anche un messaggio forte e chiaro: la sostenibilità può e deve essere al centro delle nostre scelte quotidiane. I clienti che scelgono di frequentare questo beach club possono essere certi di contribuire a un’iniziativa che fa la differenza, sostenendo un modello di business che valorizza l’etica e l’ambiente.

In conclusione, il Poseidonia Beach Club rappresenta un esempio importante di come le attività commerciali possano integrare la sostenibilità nelle loro operazioni quotidiane. Con questa certificazione, il club non solo conquista un primato, ma si propone come un faro di speranza per un futuro più verde e responsabile, invitando tutti a riflettere sulle proprie scelte alimentari e sul loro impatto sull’ambiente.

Scopri di più da Gazzetta di Salerno, il quotidiano on line di Salerno

Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE

© Kynetic |innovazione|comunicazione|tecnologie|www.kynetic.it