Il Poseidonia Beach Club di Marina di Ascea conquista la certificazione internazionale per la sostenibilità

Un importante traguardo per il Poseidonia Beach Club di Marina di Ascea, che si distingue come il primo beach club al mondo a ricevere la certificazione internazionale ISO/TS 17033:2019. Questa certificazione, rilasciata da Certi W, attesta l’impegno del club nella promozione di un menù a spreco ridotto e di una cucina circolare, elementi fondamentali per il rispetto dell’ambiente e la sostenibilità.

La certificazione ISO/TS 17033:2019 è un riconoscimento che valorizza le pratiche etiche e sostenibili adottate dal Poseidonia Beach Club, un luogo che non solo offre un’esperienza di relax e svago ai propri clienti, ma si impegna anche a ridurre l’impatto ambientale delle proprie attività. La scelta di un menù a spreco ridotto significa che ogni piatto è concepito per ottimizzare le risorse, minimizzando gli avanzi e massimizzando l’utilizzo degli ingredienti. Questo approccio non solo contribuisce a una riduzione significativa dei rifiuti, ma offre anche un’opportunità per educare i clienti sull’importanza della sostenibilità alimentare.

In un periodo in cui la consapevolezza ambientale è in crescente aumento, il Poseidonia Beach Club si posiziona come un esempio da seguire nel settore della ristorazione e dell’ospitalità. La cucina circolare, infatti, non si limita a ridurre lo spreco, ma promuove anche il riutilizzo e il riciclo degli ingredienti, creando un ciclo virtuoso che beneficia sia l’ambiente che la comunità locale.

Questa iniziativa si inserisce in un contesto più ampio di sostenibilità, dove le strutture ricettive e i ristoranti sono sempre più chiamati a fare la propria parte nella lotta contro il cambiamento climatico. Il Poseidonia Beach Club dimostra che è possibile coniugare l’ospitalità con la responsabilità sociale, offrendo un servizio di alta qualità senza compromettere il pianeta.

Con questa certificazione, il Poseidonia Beach Club non solo si distingue nel panorama della ristorazione, ma offre anche un messaggio forte e chiaro: la sostenibilità può e deve essere al centro delle nostre scelte quotidiane. I clienti che scelgono di frequentare questo beach club possono essere certi di contribuire a un’iniziativa che fa la differenza, sostenendo un modello di business che valorizza l’etica e l’ambiente.

In conclusione, il Poseidonia Beach Club rappresenta un esempio importante di come le attività commerciali possano integrare la sostenibilità nelle loro operazioni quotidiane. Con questa certificazione, il club non solo conquista un primato, ma si propone come un faro di speranza per un futuro più verde e responsabile, invitando tutti a riflettere sulle proprie scelte alimentari e sul loro impatto sull’ambiente.

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