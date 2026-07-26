Scontro Istituzionale a Castellabate per la Rimozione della Posidonia dalle Spiagge

Nei primi giorni di giugno, la polemica tra il Comune di Castellabate e l’Ente Parco è tornata a infiammarsi, alimentata dai ritardi nell’approvazione del piano di rimozione della Posidonia dalle spiagge del Pozzillo e di Ogliastro Marina. Con l’arrivo della stagione balneare, la questione si fa sempre più urgente, sollevando interrogativi sulla gestione delle risorse naturali e sull’impatto del ritardo sul turismo locale.

La Posidonia oceanica, una pianta marina fondamentale per la salute degli ecosistemi marini, si accumula sulle spiagge, creando non solo un problema estetico, ma anche pratico per i gestori degli stabilimenti balneari e per i turisti. La sua presenza, sebbene naturale, può ostacolare l’accesso al mare e compromettere l’attrattiva delle località costiere, specialmente in un periodo cruciale per l’economia locale, come l’estate.

Il Presidente dell’Ente Parco, Giuseppe Coccorullo, ha espresso le sue preoccupazioni riguardo ai ritardi burocratici che stanno ostacolando l’attuazione del piano di rimozione. Secondo Coccorullo, senza un intervento tempestivo, il rischio è quello di compromettere la stagione turistica, che rappresenta una fonte di reddito vitale per molti operatori locali. La sua posizione è chiara: è necessario un lavoro coordinato tra le istituzioni per garantire una gestione efficace della Posidonia, senza trascurare la protezione dell’ambiente.

D’altra parte, il Comune di Castellabate ha risposto alle accuse, sostenendo di aver fatto tutto il possibile per accelerare il processo. Le autorità comunali affermano di essere pronte a collaborare con l’Ente Parco, ma lamentano la mancanza di risposte tempestive da parte dell’ente stesso. Questa situazione ha portato a un acceso dibattito pubblico, con i cittadini e le associazioni locali che chiedono maggiore chiarezza e azioni concrete.

La tensione tra le due istituzioni mette in luce un problema più ampio, quello della gestione delle risorse naturali e del dialogo tra enti pubblici. In un contesto in cui il turismo è una delle principali fonti di guadagno per la comunità, è fondamentale trovare un equilibrio tra la tutela dell’ambiente e le esigenze economiche. La rimozione della Posidonia, sebbene necessaria per garantire l’accessibilità delle spiagge, deve essere effettuata in modo sostenibile, tenendo conto dell’importanza ecologica di questa pianta.

In attesa di una risoluzione, i cittadini di Castellabate e i turisti stanno osservando con attenzione l’evoluzione della situazione. La speranza è che le istituzioni riescano a trovare un accordo che permetta di affrontare il problema in modo efficace, garantendo così la bellezza delle spiagge e la salute dell’ecosistema marino. La stagione balneare è alle porte e il tempo stringe per evitare che i ritardi burocratici si traducano in un danno irreparabile per l’immagine e l’economia di Castellabate.

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