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De Luca lancia iniziativa per la sicurezza urbana a Salerno: telecamere, droni e un appello al senso civico

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
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sicurezza urbana Salerno
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Il sindaco di Salerno, Vincenzo De Luca, ha presentato oggi una nuova strategia volta a migliorare la sicurezza e il decoro urbano della città. L’incontro, svoltosi a Ogliara, ha visto il primo cittadino sottolineare l’importanza di un approccio che non si limiti all’implementazione di tecnologie avanzate, ma che richieda anche un cambiamento culturale all’interno della comunità.

De Luca ha evidenziato come l’uso di telecamere e droni rappresenti un passo fondamentale per contrastare atti vandalici e comportamenti incivili che danneggiano l’immagine della città. Le nuove tecnologie, infatti, non solo permetteranno di monitorare le aree più critiche, ma serviranno anche a dissuadere i potenziali trasgressori, creando un ambiente più sicuro per tutti i cittadini.

Tuttavia, il sindaco ha messo in guardia sul fatto che la tecnologia da sola non basta. “Serve una vera e propria rivoluzione culturale”, ha affermato De Luca, sottolineando l’importanza di educare i cittadini al rispetto degli spazi pubblici e al senso di comunità. La sicurezza, secondo il sindaco, non può essere garantita solo attraverso il controllo, ma deve essere il frutto di una responsabilità condivisa tra istituzioni e cittadini.

L’iniziativa di De Luca si inserisce in un contesto più ampio di interventi mirati a migliorare la qualità della vita a Salerno, un obiettivo che il sindaco ha sempre posto al centro della sua amministrazione. La sicurezza urbana, infatti, è uno dei temi più sentiti dai cittadini, che spesso lamentano la presenza di atti vandalici e degrado in alcune zone della città.

In questo senso, l’implementazione di un sistema di videosorveglianza più capillare e l’utilizzo di droni per monitorare le aree più problematiche rappresentano un passo avanti significativo. Ma, come sottolineato da De Luca, è fondamentale che i cittadini si sentano parte attiva di questo processo, contribuendo a creare un clima di rispetto e collaborazione.

Il sindaco ha concluso il suo intervento invitando tutti a riflettere sull’importanza del senso civico, un valore che, se coltivato, può trasformare radicalmente la percezione della sicurezza e del decoro urbano. La sfida lanciata da De Luca è chiara: unire forze e risorse per costruire una Salerno più sicura e vivibile, in cui ogni cittadino si senta responsabile del proprio ambiente.

Questa iniziativa, quindi, segna un nuovo capitolo nella lotta contro il degrado urbano e i comportamenti incivili, con l’obiettivo di rendere Salerno un modello di civiltà e rispetto per il patrimonio comune.

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