Torna la Festa della Trebbiatura a Roccadaspide

C’è un tempo che profuma di grano appena mietuto, di pane cotto nel forno a legna, di racconti tramandati attorno all’aia e di comunità che si ritrovano per celebrare le proprie radici.

Quel tempo rivive a Carretiello di Roccadaspide, dove dal 29 luglio al 2 agosto torna uno degli appuntamenti più attesi dell’estate nelle aree interne del Cilento: la Festa della Civiltà Contadina e della Trebbiatura, organizzata dall’Associazione “Carretiello in Evoluzione”. Cinque giorni dedicati alla valorizzazione della cultura rurale, delle tradizioni contadine e dell’identità del territorio, in un evento che unisce memoria, enogastronomia, spettacolo e convivialità, coinvolgendo visitatori di ogni età in un’esperienza autentica da vivere con tutta la famiglia.

La rievocazione della trebbiatura

Il cuore della manifestazione sarà la suggestiva rievocazione della trebbiatura sull’aia, un momento emozionante che riporta in vita uno dei riti più significativi della civiltà agricola, quando il raccolto rappresentava il frutto del lavoro di un’intera comunità. Un’occasione per riscoprire gesti, strumenti e tradizioni che hanno segnato la storia delle campagne cilentane e campane.

La mostra

Accanto alla rievocazione, i visitatori potranno immergersi nella Mostra della Civiltà Contadina, un percorso tra attrezzi, utensili e testimonianze del mondo rurale, capace di raccontare alle nuove generazioni il valore del lavoro della terra e il patrimonio di conoscenze custodito dai nostri nonni.

La cucina della tradizione

Grande protagonista sarà anche la cucina della tradizione. Negli stand gastronomici sarà possibile gustare piatti tipici preparati secondo le ricette di una volta, con prodotti del territorio e sapori autentici che raccontano la Dieta Mediterranea e la ricchezza delle produzioni locali. Ogni sera la festa si animerà con musica dal vivo, spettacoli e momenti di intrattenimento che renderanno l’atmosfera ancora più coinvolgente, tra canti popolari, balli e occasioni di aggregazione. Domenica, inoltre, gli stand gastronomici saranno aperti anche a pranzo, offrendo ai visitatori la possibilità di trascorrere un’intera giornata all’insegna della tradizione.

Sfilata dei Mezzi d’Epoca

Ad aprire ufficialmente la manifestazione sarà, domenica 27 luglio, la tradizionale Sfilata dei Mezzi d’Epoca: un corteo di trattori storici attraverserà le strade di Roccadaspide, celebrando la storia dell’agricoltura e il fascino delle macchine che hanno accompagnato intere generazioni di contadini. La Festa della Civiltà Contadina e della Trebbiatura rappresenta molto più di una semplice manifestazione estiva. È un progetto culturale che promuove la tutela delle tradizioni, la valorizzazione della biodiversità agro-rurale, il turismo lento e il senso di appartenenza a una comunità che continua a custodire e tramandare il proprio patrimonio materiale e immateriale. L’iniziativa è organizzata dall’Associazione “Carretiello in Evoluzione”, con il patrocinio della Regione Campania, del Comune di Roccadaspide e di Coldiretti Salerno, con il sostegno della BCC di Aquara.

Invito a rallentare

“La Festa della Civiltà Contadina e della Trebbiatura è un invito a rallentare, a riscoprire il valore delle nostre radici e a vivere insieme momenti di autentica condivisione. È la celebrazione di una cultura che continua a insegnarci il rispetto per la terra, per il lavoro e per le persone. Vi aspettiamo a Carretiello per cinque giorni di emozioni, tradizioni, buon cibo e musica, in un’atmosfera che sa ancora raccontare la vera anima del nostro territorio», affermano gli organizzatori. La Festa della Civiltà Contadina e della Trebbiatura vi aspetta a Carretiello di Roccadaspide per un appuntamento da vivere insieme, tra storia, sapori, cultura e divertimento, nel cuore più autentico della Campania”.

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