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Donna di 78 anni morta in spiaggia ad Agropoli

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
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Una donna di 78 anni, residente ad Agropoli, è morta questa mattina sulla spiaggia del lungomare San Marco, dove – secondo una prima ricostruzione – sarebbe stata colta da un malore improvviso mentre si trovava in riva al mare.

La donna si è accasciata sulla battigia sotto gli occhi dei bagnanti, che hanno immediatamente tentato di aiutarla e hanno allertato il 118.

I sanitari sono arrivati in pochi minuti e hanno avviato le manovre di rianimazione, proseguite a lungo. Nonostante i ripetuti tentativi, il personale medico ha potuto soltanto constatarne il decesso.

Al momento non è noto se la vittima soffrisse di patologie pregresse, ma non si esclude che il caldo possa aver contribuito al malore.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Agropoli, che hanno effettuato gli accertamenti di rito per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

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