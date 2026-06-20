L’impatto dell’Intelligenza Artificiale nella società spiegato dal professor Sergio Bellucci al “Rotary Club Salerno”.

“È importante conoscere, essere consapevoli studiare, non avere paura di questa tecnologia: non è magia anche se ha una potenza inimmaginabile che sta stravolgendo le forme con cui noi viviamo. L’Italia ha una capacità, un’inventiva, un’idea del mondo che potrebbe essere importantissima in questo passaggio: dobbiamo però capire di essere protagonisti di questo passaggio e non subirlo. Purtroppo ci stiamo predisponendo a subirlo e quindi dobbiamo dare una scossa al Paese”. È questo il messaggio lanciato dal professor Sergio Bellucci saggista, giornalista e massmediologo italiano, attualmente Direttore Accademico della University for Peace (UPEACE) dell’ONU che ha sede a Roma e si occupa dell’impatto dell’Intelligenza Artificiale nella società. Il professor Bellucci è considerato uno dei massimi teorici del “Digitalismo”; esperto delle trasformazioni socio-economiche legate all’Intelligenza Artificiale e al futuro del lavoro: da quarant’anni si occupa di queste innovative tecnologie. Il professor Bellucci è stato protagonista della conviviale rotariana a lui dedicata, organizzata presso il ristorante “Contro Vento” di Via Porto dal “Rotary Club Salerno” presieduto dal dottor Francesco Caggiano. Il professor Bellucci ha spiegato il processo di cambiamento che le tecnologie hanno prodotto nella storia dell’umanità partendo dai primi strumenti usati dall’uomo, per arrivare alla macchina meccanica, agli apparati digitali, alle AI e ai Robot:” Tutto sta cambiando molto velocemente. Il cambiamento della tecnologia è ormai arrivato ad una logica esponenziale: se faccio un corso oggi su ChatGPT 4.3 o su Gemini AI 3.5 o Claude Opus 4.8, rischio che a fine settimana quella tecnologia è già cambiata. Siamo arrivati al punto in cui le Intelligenze Artificiali auto apprendono dal loro stesso funzionamento: è iniziata già l’era in cui le Intelligenze Artificiali si stanno auto scrivendo; ciò pone un problema di accelerazione fuori controllo dello sviluppo di queste intelligenze artificiali. Occorre sapere come funzionano queste tecnologie e infarinarsi del cambiamento per poter seguire questo processo di trasformazione violento”. Il professore Bellucci ha riflettuto sul fatto che molte persone di una certa età non riescono a stare dietro a questi cambiamenti:” C’è anche un problema di età, sia nelle aziende, sia nelle istituzioni: c’è un ponte di comando che è rimasto ancorato al modo in cui si produceva negli anni ’90 e non ha compreso questo cambiamento, anzi lo ignora o addirittura la snobba. Ciò sta facendo aumentare il divario condannando il nostro Paese a vivere una stagione molto complessa”. Il professor Bellucci ha anche spiegato che da uno studio commissionato tre anni fa all’Università della Pennsylvania da Sam Altman, fondatore e creatore di ChatGPT, è risultato che l’utilizzo di questa nuova tecnologia porterà a 360 milioni di posti di lavoro in meno nel mondo. In Italia si prevedono tre milioni e ottocentomila posti di lavoro in meno:” Sam Altman, come soluzione a questo problema, ha risposto che distribuirà una sorta di reddito di cittadinanza universale a quelli che non potranno lavorare. In prospettiva, per distribuire un reddito di base universale (UBI), è stato già attivato un progetto che mira a creare una “prova di umanità digitale” globale attraverso la scansione dell’iride tramite un dispositivo sferico chiamato Orb. L’obiettivo è certificare che gli utenti siano persone reali e non intelligenze artificiali o bot, fornendo un’identità digitale sicura (il World ID). A Roma, in Via del Tritone, è stata aperta una sede di “World Network” dove è possibile scansionare la propria iride e diventare cittadino del nuovo mondo”. Aniello Palumbo