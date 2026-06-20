Home Territori Appalti a Positano, indagato ex sindaco

Appalti a Positano, indagato ex sindaco

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
-
Raggioverde srl è un'azienda specializzata nella produzione e commercializzazione di fertilizzanti e prodotti Nutrizionali e Fisio-attivatori per la nutrizione e cura delle piante con ampio catalogo Vivo biosolution per l'agricoltura biologica.
Ecommerce di successo è un programma di Kynetic agenzia web di Salerno specializzata nella consulenza e nella realizzazione di siti web di commercio elettronico integrate con Amazon, Ebay e i migliori marketplace
Sito web ufficiale della Fondazione dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Salerno
Villaggio Turistico Golden Beach a Paestum nel cuore del Cilento, bungalow direttamente sulla spiaggia
Gioielleria Juliano a Salerno, scegli il regalo perfetto per te o per chi ami tra i gioielli di Giovanni Raspini, Mirko Visconti, Marcello Pane, Donna Oro, gli orologi Philip Watch, Seiko
Idea Casa vendita online di arredamento, oggettistica per la casa, bomboniere, complementi d’arredo, cucina, piccoli elettrodomestici e idee regalo
Sconti del 60% su zaini, astucci, quaderni, cancelleria, colori su CartolibreriaShop.it
Raggioverde srl è un'azienda specializzata nella produzione e commercializzazione di fertilizzanti e prodotti Nutrizionali e Fisio-attivatori per la nutrizione e cura delle piante con ampio catalogo Vivo biosolution per l'agricoltura biologica.
Studio di dermatologia e medicina estetica della dottoressa Alessia Maiorino a Salerno
Scopri su Gioieweb.com i migliori gioielli, orologi e oggetti preziosi dei brand più esclusivi come Giovanni Raspini, Mirko Visconti, Marcello Pane, Donna Oro, Misis, Dadini, Philip Watch, Lucien Rochat, Festina. Eleganza e qualità garantite dalla Gioielleria Juliano. Acquista online con spedizione sicura!

La Procura di Salerno prosegue gli accertamenti su una serie di affidamenti, incarichi e procedure amministrative del Comune di Positano.

L’inchiesta, che nei giorni scorsi ha portato i carabinieri del Nucleo Investigativo provinciale ad acquisire documentazione negli uffici municipali, punta a ricostruire i rapporti intercorsi tra amministratori, funzionari e alcuni imprenditori nel periodo 2019‑2025.

Secondo quanto emerso, le verifiche riguardano in particolare i settori attività produttive, manutenzione e lavori pubblici. Gli investigatori stanno analizzando atti amministrativi, comunicazioni e dati informatici per chiarire le modalità con cui sarebbero stati assegnati incarichi e commesse pubbliche.

Ex sindaco e ex assessori tra gli indagati

Nel registro degli indagati figurano l’ex sindaco Giuseppe Guida, l’ex vicesindaco Michele De Lucia e l’ex assessore Raffaele Guarracino, ai quali viene contestata – a vario titolo – l’ipotesi di corruzione. Nell’inchiesta risultano coinvolti anche diversi imprenditori e professionisti attivi sul territorio.

Gli investigatori stanno ricostruendo una rete di rapporti personali e professionali che, secondo l’impostazione accusatoria, avrebbe favorito il mantenimento di alcuni affidamenti pubblici. Al momento, tuttavia, l’attività è ancora in corso e dovrà stabilire l’effettiva rilevanza dei rapporti emersi.

Tensione politica in città, la sindaca attende gli sviluppi

La vicenda ha inevitabilmente acceso il dibattito politico nella cittadina della Costiera Amalfitana. L’attuale amministrazione, guidata dalla sindaca Gabriella Guida, non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali, preferendo attendere l’evoluzione delle indagini.

La comunità locale appare divisa: da un lato chi invoca piena fiducia nel lavoro della magistratura, dall’altro chi invita alla prudenza fino all’accertamento delle eventuali responsabilità.

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE

© Kynetic |innovazione|comunicazione|tecnologie|www.kynetic.it