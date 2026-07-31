Questura, cambio della guardia Conticchio ai saluti, arriva Olimpia Abbate

Ultima conferenza stampa da questore di Salerno per Giancarlo Conticchio, che lascia l’incarico dopo quattro anni alla guida della Questura.

Da lunedì subentrerà Olimpia Abbate, 61 anni, attualmente in servizio presso la Segreteria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza: sarà la prima donna a guidare la Questura salernitana.

“Lo sbirro dal volto umano”

Conticchio ha aperto il suo saluto con parole che hanno sintetizzato il suo approccio al ruolo:

«Ho sognato fin da piccolo di fare lo sbirro e qualcuno mi ha definito ‘lo sbirro dal volto umano’: credo non abbia sbagliato».

Un tratto che ha rivendicato come cifra distintiva del suo mandato, improntato – ha spiegato – all’ascolto e alla vicinanza ai cittadini.

Quattro anni di lavoro: sintonia istituzionale e sicurezza

Nel tracciare il bilancio dell’esperienza salernitana, Conticchio ha parlato di un periodo “più che positivo”, sottolineando la piena collaborazione con la Prefettura e il lavoro di squadra con Carabinieri e Guardia di Finanza.

L’obiettivo, ha ricordato, è sempre stato quello di garantire maggiore sicurezza ai cittadini, partendo dall’ascolto delle loro istanze:

«Non bisogna far finta di non vedere. Va abbattuta la cultura dell’indifferenza: non si deve voltare lo sguardo davanti a episodi di violenza o a persone in difficoltà».

L’appello alle famiglie e ai giovani

Un passaggio particolare è stato dedicato ai giovani e ai loro genitori:

«Quando c’è qualche sentore che qualcosa non va, le famiglie devono fare la loro parte, dialogare con i figli e chiedere aiuto se necessario».

Un invito alla responsabilità condivisa, che Conticchio ha più volte richiamato nel corso del suo mandato.

Il ricordo più forte: “Il sorriso tornato sul volto delle vittime”

Alla domanda su quale ricordo porterà con sé, il questore non ha avuto esitazioni:

«Il sorriso che ho fatto ritornare sul volto di persone che hanno subito violenza».

Un’immagine che ha scelto come simbolo del lavoro svolto e del rapporto costruito con la comunità salernitana.

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