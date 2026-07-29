Amalfi rafforza i controlli: Vigili in strada fino alle 4 di notte

Il Comune di Amalfi rafforza i servizi di sicurezza e controllo del territorio, estendendo fino alle 4 del mattino i turni degli agenti della Polizia municipale: la disposizione sarà vigente tutti i giorni, almeno fino a metà settembre.

Il potenziamento, voluto dall’Amministrazione guidata dal Sindaco Daniele Milano, è stato reso possibile dalle recenti disposizioni inserite nel cosiddetto “Decreto Sicurezza”, frutto anche dell’azione portata avanti dai Comuni turistici aderenti alla “Carta di Amalfi”. Le nuove norme, infatti, consentono agli enti locali interessati da consistenti flussi turistici di superare alcuni vincoli e procedere all’assunzione di un maggior numero di agenti di Polizia municipale.

Il Sindaco Daniele Milano

«L’estensione dei turni fino alle quattro del mattino rappresenta un risultato tangibile da parte dei cittadini, ottenuto grazie al lavoro condiviso con i Comuni della “Carta di Amalfi”. – dichiara il Sindaco di Amalfi, Daniele Milano – Siamo riusciti a ottenere strumenti normativi più adeguati alle esigenze delle località turistiche, che nei periodi di maggiore affluenza vedono moltiplicarsi presenze e, conseguentemente, anche le necessità di controllo. L’assunzione di nuovi agenti ci consente di assicurare un presidio più ampio anche nelle ore notturne, rispondendo così a una richiesta sempre più sentita da parte di cittadini ed associazioni di categoria».

La misura conferma l’impegno dell’Amministrazione comunale nel coniugare accoglienza turistica, sicurezza e vivibilità, attraverso un’organizzazione dei servizi commisurata alle caratteristiche e alle esigenze specifiche della città.

«L’ampliamento dell’organico permette ora al Comune di garantire una presenza più capillare nelle ore serali e notturne. I nuovi turni contribuiranno a rafforzare il presidio del centro urbano e la prevenzione di comportamenti che possano compromettere la sicurezza e la vivibilità» conclude il consigliere con delega alla Polizia Municipale, Alfonso Apicella.

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