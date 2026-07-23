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Copagri, Congresso Provinciale venerdì 24

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
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Venerdì 24 luglio 2026, dalle ore 09:30 presso la Sala Bottiglieri di Palazzo Sant’Agostino sede della Provincia di Salerno, si terrà il VII Congresso Provinciale della Copagri.

Tema del congresso il futuro del comparto, le sfide dell’innovazione, la tutela dei lavoratori, la crescita delle imprese locali, dignità e valore al lavoro dei campi, promuovere la sostenibilità economica ed etica delle imprese e tracciare le linee guida per affrontare le nuove sfide tecnologiche e di mercato.

Il Congresso vedrà la partecipazione dei vertici nazionali, regionali e provinciali della Copagri, insieme ad esponenti del mondo istituzionale ed agricolo.

Il programma

Ad aprire i lavori alle ore 09:30, sarà la Direttrice Generale Copagri, Cristina Solfizi.

A seguire, alle ore 10:00, i saluti istituzionali del Presidente della Provincia di Salerno, Giuseppe Parente.

Alle ore 10:15 la Presidente della Copagri Salerno, Angela Pisacane, terrà la relazione introduttiva, tracciando il bilancio del quadriennio trascorso, caratterizzato da una crescita senza precedenti, e illustrando le proposte programmatiche a tutela della zootecnia, dell’olivicoltura, della viticoltura, del florovivaismo e del lavoro agricolo regolare.

Alle ore 10:30 toccherà al Presidente di Copagri Campania, Salvatore Ciardiello, per un focus sulle dinamiche regionali e sulla riprogrammazione delle risorse del CSR.

Seguiranno alle ore 11:00 gli interventi degli ospiti istituzionali e a seguire il dibattito aperto ai delegati congressuali.

Le conclusioni dei lavori saranno affidate al Presidente Nazionale della Copagri, Tommaso Battista.

Il Congresso si chiuderà con l’elezione dei nuovi organismi dirigenti provinciali e la degustazione di alcuni dei prodotti delle aziende Copagri.

“L’agricoltura salernitana è la spina dorsale dell’economia del nostro territorio, ma vive una fase di profonda trasformazione legata ai cambiamenti climatici, all’aumento dei costi e alla transizione digitale,” dichiara la dirigenza la presidente Copagri Angela Pisacane . “Con questo congresso intendiamo riaffermare la centralità del produttore agricolo, ponendo l’accento su una redditività equa, sulla legalità e sull’uso consapevole delle nuove tecnologie.”

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