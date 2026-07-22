Torna VeliaTeatroFestival, la 29a edizione dal 29 luglio al 19 settembre

Dal 29 luglio al 19 settembre 2026 torna il VeliaTeatroFestival, che quest’anno raggiunge la sua XXIX edizione.

Il cartellone attraversa quasi tremila anni di cultura mediterranea.

Il cartellone

I poemi omerici, Iliade (29 luglio, 7 agosto, 4 e 7 settembre, 19 settembre) e Odissea (26 agosto, 5 e 11 settembre), fondativi della letteratura occidentale, tornano nella versione per voce sola di Gianluigi Tosto, che porta in scena anche, in prima nazionale, L’ultimo viaggio (6 agosto) di Giovanni Pascoli, riscrittura moderna delle vicende di Ulisse.

La tragedia trova spazio con le Troiane (9 agosto) di Euripide, che raccontano il dolore delle donne e le ferite di ogni guerra, mentre la commedia porta in scena la satira politica della Lisistrata (12 agosto) di Aristofane — affidata agli allievi dell’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica “Silvio d’Amico”, con la quale Cilento Arte ha siglato un protocollo d’intesa triennale — e due opere di Menandro, La donna di Samo (13 agosto) e L’arbitrato (12 settembre).

Nel solco della tradizione filosofica che il festival porta avanti da anni, Christian Poggioni firma i due allestimenti pltonici Apologia di Socrate (17 agosto) e Simposio (4 agosto e 16 settembre). Il mito antico incontra inoltre la scrittura contemporanea con il Dittico del mito, oggi (22 e 23 agosto) di Paolo Puppa e con Medea e Clitennestra (17 settembre), spettacolo di Angela Malfitano tratto da Dario Fo, Franca Rame e Marguerite Yourcenar. Completa il programma EcoTonos (29 agosto), viaggio sonoro per violoncello, viola da gamba, handpan ed elettronica firmato da Irina Solinas, che intreccia sonorità antiche e contemporanee.

I luoghi

Il festival, nato nel 1998 con il merito di aver riportato il teatro sull’Acropoli di Elea-Velia — luogo fondativo del pensiero filosofico occidentale —, conferma anche quest’anno la sua formula itinerante e diffusa, portando spettacoli, letture e conferenze in sette diversi comuni della Campania.

Il percorso parte da Ascea, accanto all’Acropoli di Elea-Velia, patria di Parmenide e Zenone, e si snoderà tra l’Arena Zenone della Fondazione Alario per Elea-Velia, l’Antiquarium di Palinuro, il Castello Talamo Atenolfi di Castelnuovo Cilento, i borghi di Ortodonico di Montecorice e Rodio di Pisciotta, il Parco archeologico di Roccagloriosa patrimonio Unesco, per raggiungere anche luoghi fuori dal Cilento, come la Cavea teatrale di Venticano e il Teatro-Tempio di Monte San Nicola a Pietravairano. Luoghi diversi tra loro ma accomunati dalla stessa vocazione: custodire il patrimonio storico e paesaggistico della regione e restituirlo al pubblico attraverso l’esperienza dello spettacolo dal vivo.

Un progetto tra teatro, ricerca e valorizzazione del territorio

Il VeliaTeatroFestival parte dalla convinzione che in alcuni luoghi la storia, il mito, l’archeologia, la poesia e la musica continuino naturalmente a respirare da secoli, e dalla necessità di promuovere le aree interne della Campania insieme ai siti museali e archeologici meno noti. Da alcuni anni il festival ha esteso il proprio dialogo ad altri scenari del patrimonio culturale campano, trasformando musei, aree archeologiche, castelli e borghi in un unico, diffuso palcoscenico.

Ogni allestimento è pensato come un incontro irripetibile tra opera e luogo: le architetture antiche, le piazze dei borghi, i siti archeologici e gli spazi museali non sono semplici cornici scenografiche, ma parte integrante della rappresentazione.Come da tradizione, molti spettacoli sono preceduti da una lectio brevis affidata a studiosi, antichisti, filosofi e storici del teatro, che introducono il pubblico alla fruizione dei testi con un taglio rigoroso ma accessibile: il progetto unisce così spettacolo dal vivo, ricerca, divulgazione e valorizzazione del patrimonio.

Le collaborazioni

L’edizione 2026 conferma e rafforza alcune importanti collaborazioni: il protocollo d’intesa triennale con l’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica “Silvio d’Amico”, che porta in scena i propri allievi in Lisistrata per la regia del docente Giovanni Greco; la collaborazione con l’Associazione “Fucina Rhodium” per le tappe di Rodio di Pisciotta; e l’iniziativa condivisa con il VenticanoTeatroFestival 2026 per la tappa irpina del 26 agosto.

In un tempo che cerca nuovi modi di abitare la cultura, il VeliaTeatroFestival riporta il teatro là dove tutto ebbe inizio: all’aperto, tra la pietra, il cielo e la comunità riunita — invitando il pubblico a guardare con occhi nuovi i luoghi protagonisti del racconto teatrale e a percorrere una geografia culturale che unisce il Cilento, la sua costa e le sue aree interne, all’Alto Casertano e all’Irpinia in un unico racconto.

Patrocini e Partnership

La Regione Campania anche per quest’anno ha assicurato il sostegno a VeliaTeatroFestival, organizzato da Cilento Arte ETS. Contribuiranno inoltre Comune di Ascea – Ente Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni – Comune di Castelnuovo Cilento. Collaboreranno all’evento il Comune di Pietravairano (CE), il Comune di Montecorice, il Comune di Roccagloriosa, Fondazione Alario per Elea-Velia, Pro-Loco Ascea. Il Patrocinio morale sarà di Comune di Pisciotta e Rotary Club Vallo della Lucania Cilento.

INFORMAZIONI E CONTATTI

info@veliateatro.it Tel. 334 32 66 442 — email:

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