Barbuti Festival, presentata 41a edizione

Presentata, presso il Salone dei Marmi del Comune di Salerno, la 41ª edizione della rassegna estiva di teatro “Barbuti Festival” 2026.

Alla presenza, tra gli altri, dell’assessore al Turismo, Alessandro Ferrara, della direttrice organizzativa della rassegna Chiara Natella, della Bottega San Lazzaro, e i curatori delle specifiche iniziative incluse nel più ampio cartellone del Festival, ovvero Brunella Caputo (La Notte dei Barbuti), Andrea Carraro (Foglie di Teatro), Eduardo Scotti (Salerno Day) e Antonella Iannone (rassegna di danza “Incontri”) è stato illustrato il cartellone di spettacoli che da oltre sette lustri va in scena sul palcoscenico sotto le stelle della piazza longobarda di S. Maria dei Barbuti, nel centro storico di Salerno.

L’Incanto continua

“L’incanto continua”, questo lo slogan dell’edizione 2026 che si svolgerà dal 2 agosto al 9 settembre 2026 in Largo Santa Maria dei Barbuti e dal 11 al 26 settembre presso Apollonia Hub con “La notte dei Barbuti”, a cura di Brunella Caputo. La rassegna, nel tempo ha ospitato oltre 2100 spettacoli, quasi 6300 tra attori, cantanti, ballerini, cabarettisti, comici, marionettisti, danzatori, che si sono alternati nelle trentotto edizioni precedenti sulle tavole del teatro.

Chiara Natella

La rassegna è guidata da Chiara Natella, che sottolinea l’ìmpegno a continuare una rassegna storica, che ormai ha avuto diverse gemmazioni: “Con il teatro classico, la danza, il teatro sperimentale, le passeggiate nel centro storico – spiega Natella – il cartellone si è arricchito sempre più. Ci tengo a sottolineare anche la levatura dei premiati cui, nel tempo, consegnamo il riconoscimento intitolato a Peppe Natella. Sono contento, poi, che negli ultimi anni abbiamo scelto delle donne, come in questa edizione che vedrà l’arrivo in città di Nunzia Schiano”.

Patrocini e partnership

La Rassegna dei Barbuti ringrazia gli enti che, con diverse modalità di sostegno, rendono possibile la manifestazione: il Comune di Salerno, la Regione Campania, la Camera di Commercio, il Ministero della Cultura, la Cna, e la Fondazione Carisal.

VARIEGATO COME SEMPRE IL CARTELLONE

Tanti i nomi in cartellone per questa edizione 2026 (tutti gli spettacoli avranno inizio alle ore 21.15). Si comincia il 1° agosto con “Shakespeare è nato a Napoli”, scritto da Francesco Ronga. Il 6 agosto, per Foglie di Teatro, in prima nazionale, debutto di “Ma che aspettate a battarci le mani” – ovvero il Mistero Buffo di Dario Fo, con protagonista Gaetano Stella. Il 7 agosto Salerno Animo del Mediterraneo presenta “Di voce e di vento” – quiete e tempesta di una donna, con Cristina Mazzaccaro.

L’8 agosto la commedia comica “Amori, vizi e sfizi”, di e con Raffaele Milite. IL 13 agosto “La regola dei terzi”, scitto da Marco De Simone. Il 14 agosto sarà la volta dell’immancabile Peppe Barra, da sempre presente nella storica rassegna, in concerto con “Vurria addeventare”. Il 20 agosto spazio al teatro classico con Edipo Re di Sofocle, per la regia di Andrea Carraro.

Il 21 agosto musica dal vivo con “6 in Jazz – omaggio a Lucio Battisti”: Sandro Deidda sax tenore & soprano, Alessandro Castiglione chitarra, Guglielmo Guglielmi pianoforte, Pierpaolo Bisogno vibrafono, vibrandoneon e percussioni, Aldo Vigorito contrabbasso, Peppe La Pusata batteria.

Il 22 agosto Veronica Gonzales presenta “C’era due volte un piede”. Il 27 agosto ancora una prima nazionale con Anna e Roberto Nisivoccia e Giovanni Caputo in “Tre di fiori ovvero il giuoco delle tre carte” – “Cecè” – “L’altro figlio” – “L’uomo dal fiore in bocca” Luigi Pirandello. Il 28 agosto il Premio Peppe Natella a Nunzia Schiano che andrà in scena con il suo spettacolo “Femmene”. Il 29 agosto Maria Bolignano con “Una milf di troppo”.

IL PREMIO PEPPE NATELLA ALL’ATTRICE NUNZIA SCHIANO

Il Premio “Peppe Natella”, dedicato alla memoria del fondatore della rassegna, giunge quest’anno alla sua undicesima edizione. Sarà l’attrice napoletana Nunzia Schiano, protagonista di lunga data sia del teatro che del cinema e della televisione, a ricevere l’ambito riconoscimento, dopo lo spettacolo che porterà in scena a Salerno: “Femmene”, venerdì 28 agosto.

Per il teatro, Schiano inizia negli anni ’70 tra musica popolare e teatro di strada. Consolida la sua formazione interpretando i grandi classici (Pirandello, Scarpetta, Viviani, De Filippo) con registi come Renato Carpentieri e Lucio Angiulli. Di recente ha preso parte a grandi produzioni nazionali dirette da L. De Fusco (Antigone), M. Ghini (Operazione San Gennaro), G. Gleijeses (Così parlò Bellavista) e A. Siani (Benvenuti in casa Esposito, 2025). Vanta una presenza costante in oltre vent’anni di cinema italiano, lavorando con maestri della commedia e registi di rilievo internazionale.

Spiccano i sodalizi con Matteo Garrone (Reality, Dogman) e Luca Miniero (Benvenuti al Sud, Benvenuti al Nord), e le collaborazioni con C. Vanzina, L. Pieraccioni e A. D’Alatri, fino ai recenti lavori con V. De Biasi e al progetto internazionale I don’t understand you. Non mancano le partecipazioni attoriali in diverse serie televisive. Volto noto delle più grandi fiction e serie di successo italiane e internazionali. Ha recitato in storiche produzioni Rai e Mediaset (La squadra, Don Matteo, I bastardi di Pizzofalcone) e in veri e propri cult globali: è Nunzia in Gomorra 5 ed è nel cast di L’amica geniale e From Scratch. Tra i lavori più recenti figurano Il Commissario Ricciardi, Lolita Lobosco, Imma Tataranni e produzioni del 2025 come La dolce villa (regia di M. Waters).

Il Premio Natella consiste ne “Il longobardo”, scultura ceramica originale realizzata dall’artista Nello Ferrigno.

DANZA SOTTO LE STELLE

Dal 5 al 7 settembre, protagonista torna la danza con la rassegna “Incontri”, diretta artisticamente da Antonella Iannone. Sabato 5 settembre Akerusia Danza salirà sul palcoscenico con lo spettacolo “Stirpe di Sirene”. Il 6 settembre Mandala Dance Company proporrà “Trame nel vento” – omaggio al Futurismo di Giannina Censi e nella seconda parte Nziria proporrà “Ubi tu ibi ego”; Lunedì 7 settembre sarà la volta di Uda Company/Produzione Gdo con “La manipolazione”.

IL SALERNO DAY

Non mancherà la tradizionale appendice settembrina, con il “Salerno Day” che fa memoria dello storico sbarco a Salerno degli Alleati il 9 settembre 1943. Proprio il 9 settembre, in uno spettacolo a cura di Eduardo Scotti, andrà in scena “I miei occhi mi lasciano partire” di Corradino Pellecchia con Gaetano Fasanaro, commento Musicale: Marida Niceforo e Daniela Somma. Cura e adattamento scenico: Marcello Andria.

LA NOTTE DEI BARBUTI

Torna la Notte dei Barbuti, una rassegna parallela a cura di Brunella Caputo, regista e attrice. La location ad hoc sarà lo spazio di Apollonia Hub, tutti gli spettacoli cominceranno alle ore 21. Il cartellone si apre venerdì 11 settembre con lo spettacolo “Guernica Bombing” di Tram – Teatro dell’osso, interpretato da Orazio Cerino per la regia di Mirko Di Martino (p. 1). Sabato 12 settembre il Teatro Grimaldello porta in scena “MITO – La casa bianca”, un lavoro di drammaturgia collettiva curato da Elvira Buonocore e diretto da Antonio Grimaldi (p. 1).

Il weekend successivo inizia venerdì 18 settembre con la stessa direttrice artistica Brunella Caputo, che scrive, dirige e interpreta “La sposa del vento”, affiancata da María José Álvarez tra flamenco e danza spagnola (p. 1). Sabato 19 settembre segue “Il culo del mondo”, uno spettacolo scritto e interpretato da Davide Speranza con le musiche di Gian Marco Volpe, le fotografie di Valentino Petrosino e la regia curata in coppia da Speranza e Volpe. Gli ultimi appuntamenti del mese si tengono venerdì 25 settembre con “Io è… lei”, testo, regia e interpretazione di Maria Rosaria Selo insieme a Gabriella Vitiello (p. 1), e infine sabato 26 settembre con la compagnia teatrale Le Ombre, che presenta “Malamuri”, un’opera liberamente ispirata a Le Bel Indifférent di Jean Cocteau, interpretata da Cristina Mazzaccaro e diretta da Gianni D’Amato.

LE PASSEGGIATE CULTURALI

Nei giovedì indicati, con partenza alle ore 20.30, ci saranno le passeggiate-visite guidate nel centro storico, a cura dell’associazione culturale Erchemperto.

BONUS DOCENTI E BONUS 18 APP.

Anche quest’anno i biglietti saranno acquistabili con il Bonus Docenti sull’app e direttamente al Botteghino. Stesso discorso con 18 App degli studenti.

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