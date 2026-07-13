L’incanto continua, la 41a edizione del Barbuti Festival

Mercoledì 15 luglio 2026, alle ore 11.00, presso la Sala Giunta di Palazzo di Città, sede del Comune di Salerno, nel corso di una conferenza stampa sarà presentata ufficialmente la quarantunesima edizione della rassegna estiva di teatro “Barbuti Festival”, il cartellone di spettacoli che da oltre quattro decenni va in scena nella piazza longobarda di S. Maria dei Barbuti, nel centro storico di Salerno.

Dal 2 agosto al 9 settembre

“L’incanto continua”, questo lo slogan dell’edizione 2026 che si svolgerà dal 2 agosto al 9 settembre con un cartellone ricco ed eterogeneo.

La notte dei Barbuti all’Apollonia Hub

Anche quest’anno ci sarà un’appendice teatrale autunnale dal 11 al 26 settembre 2026 presso Apollonia Hub con “La notte dei Barbuti”.

Alla conferenza stampa, durante la quale sarà annunciato il nome dell’attore/attrice cui sarà tributato il Premio Peppe Natella, saranno presenti, tra gli altri: la direttrice organizzativa della rassegna Chiara Natella, della Bottega San Lazzaro, e i curatori delle specifiche iniziative incluse nel più ampio cartellone del Festival: Andrea Carraro, resp. Foglie di Teatro, spazio al classico; Antonella Iannone, responsabile di “Incontri – appuntamenti con la danza” e Brunella Caputo, direttrice artistica de la Notte dei Barbuti