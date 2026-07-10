In Cibum, assegnate le borse di studio

Tre giovani studenti degli istituti alberghieri italiani sono i vincitori delle borse di studio assegnate da In Cibum, Scuola di Alta Formazione Gastronomica diretta da Mariagiovanna Sansone, al termine dell’edizione 2026 di “A Lezione con…”, il format ispirazionale che quest’anno ha visto protagonista Carlo Cracco, tra i volti più autorevoli della cucina italiana contemporanea. Jacopo Speranza, 17 anni, di Roma, studente dell’IPSSEOA Via De Gasperi; Sofia Condina, 18 anni, di Reggio Calabria, studentessa dell’IPAlb Tur Villa San Giovanni, e Salvatore Reder, 18 anni, di Napoli, studente dell’IPSCT Minzoni, hanno lo stesso desiderio di futuro.

L’incontro, seguito in collegamento da oltre 20mila studenti degli istituti alberghieri italiani, ha rappresentato un momento di orientamento, confronto e consapevolezza per ragazze e ragazzi che si preparano a entrare nel mondo della cucina, della pasticceria, della panificazione e della pizzeria. Un dialogo pensato per raccontare la carriera di un grande chef e per restituire ai giovani il senso di un mestiere che richiede tecnica, disciplina, cultura, curiosità e capacità di mettersi continuamente in gioco.

Summer School 20-24 luglio

Al termine della sessione formativa, In Cibum ha selezionato i tre studenti che avranno la possibilità di frequentare la Summer School, in programma dal 20 al 24 luglio, all’interno della Scuola di Alta Formazione Gastronomica che ha sede a Pontecagnano Faiano.

La scelta non è stata guidata solo dal percorso scolastico o dall’interesse per questo settore, ma anche dalle motivazioni descritte dagli stessi ragazzi: parole semplici, dirette che raccontano i loro desideri, le fragilità e le ambizioni.

Per Jacopo Speranza, la borsa di studio rappresenta un’occasione di riscatto. Dopo aver perso l’occasione di partecipare a un concorso nazionale di combiguru unox, a causa di un infortunio alla mano, oggi vive la cucina come quel luogo nel quale può mettersi alla prova: un passaporto per conoscere il mondo, le culture e le tradizioni degli altri Paesi.

Sofia Condina immagina la pasticceria come il modo migliore per rendere felici le persone: preparare un dolce per lei significa trasformare la tecnica in emozione e il lavoro in una forma di cura.

Per Salvatore Reder, invece, la cucina è ricerca continua: sperimentare abbinamenti, scoprire profumi nuovi e avvicinarsi alle cucine etniche sono le sue regole di vita.

Carlo Cracco

«La cucina è memoria, ricerca, confronto continuo con sé stessi e con gli altri – sottolinea chef Carlo Cracco – C’è però un ingrediente che li lega tutti: il desiderio di imparare. Ed è quello che emerge ogni volta che incontro i giovani. Ognuno di loro è portatore di storie e motivazioni che vede nella formazione un modo per rimettersi in gioco. La Summer School di In Cibum rappresenterà per Jacopo, Sofia e Salvatore un’occasione per capire che ogni piatto nasce da uno studio attento, da un grande senso di responsabilità e dalla capacità di avere visione».

Mariagiovanna Sansone

«Le motivazioni dei ragazzi ci ricordano che la formazione parte sempre da una storia personale, da un desiderio, talvolta anche da una difficoltà – dichiara Mariagiovanna Sansone, direttrice di In Cibum – Con “A Lezione con…” vogliamo offrire agli studenti l’incontro con grandi testimoni di questo settore che volutamente definisco tali perché quello che hanno da raccontare è molto più della condivisione di una tecnica o di una visione. La Summer School sarà per questi tre giovani un’esperienza intensa, fatta di tecnica, confronto e orientamento. Il nostro obiettivo è accompagnarli a capire perché vogliono fare questo percorso”.

L’iniziativa si inserisce all’interno di un impegno più ampio che vede In Cibum collaborare con circa 300 istituti alberghieri italiani attraverso “In Itinere – Viaggio tra generazioni, gusti e territori”, il progetto che consente agli studenti di riscoprire le radici gastronomiche dei propri territori, valorizzando le eccellenze locali.