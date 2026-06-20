“INNOVATION DAYS 2026: Costruire il futuro tra Innovazione ed Eccellenza Industriale”. Il 30 giugno l’evento di Terza Missione organizzato presso il Palazzo del Rettorato dell’Università di Salerno.

Si parlerà di tecnologie relative all’Intelligenza Artificiale (AI), necessarie per accelerare la competitività, in occasione dell’evento di Terza Missione organizzato dall’Ateneo con il patrocinio della Società Italiana di Economia (SIE), che si terrà martedì 30 giugno, alle ore 9, presso il Palazzo del Rettorato dell’Università di Salerno. All’importante manifestazione parteciperanno i 17 Dipartimenti del Campus. L’obiettivo è di realizzare la valorizzazione delle conoscenze creando un ponte concreto tra l’Ateneo e il mondo produttivo, trasformando l’innovazione e la conoscenza in un vantaggio competitivo per le imprese. Dopo i saluti del Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Salerno, il Professor Virgilio D’Antonio, e del Delegato di Ateneo Terza Missione, il Professor Orlando Troisi, il convegno si svilupperà in due fasi distinte: una sessione mattutina, dedicata alle grandi aziende (tra cui “Poste Italiane”, “IBM”, “Ferrovie dello Stato”) chiamate ad esporre i propri fabbisogni di formazione ed innovazione; una sessione pomeridiana, durante la quale ogni Dipartimento avrà a disposizione uno stand dedicato in cui potrà esporre le proprie attività di ricerca, il lavoro dei laboratori e potrà mostrare il proprio supporto ai processi di Ricerca e Sviluppo delle aziende partecipanti. Il Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche (DISES), sempre attento alle attività di Terza Missione e di valorizzazione delle conoscenze, diretto da Sergio Pietro Destefanis, docente di Economia Politica, , nel proprio stand, presieduto dal Delegato del DISES per la Terza Missione, Luigi Aldieri, docente di Politica Economica e coordinatore della Commissione per le Attività di Terza Missione della SIE, insieme ad altri Colleghi, tra cui Cristian Barra, docente di Economia dell’Innovazione, presenterà i propri laboratori: Il Laboratorio di Ricerca e Didattica Avanzata in Statistica (StatLab), con responsabile scientifico Marialuisa Restaino, docente di Statistica, che svolge attività di ricerca, formazione avanzata e approfondimento nell’ambito della statistica metodologica e applicata. In particolare, lo StatLab fornirà un importante supporto all’evento “Innovation Days”, elaborando appositi questionari, per la misurazione dell’impatto; il Laboratorio di Economia Sperimentale di Salerno (LabESS), con responsabile scientifico Luigi Senatore, docente di Economia, che nasce con l’obiettivo di adottare tecniche sperimentali per lo studio dei comportamenti in ambito economico; il Laboratorio di didattica e ricerca in Economia e Tecnologie dell’Innovazione (LabETI), con responsabile scientifico Antonio Abatemarco, docente di Scienze delle Finanze che ha l’obiettivo di studiare e approfondire le principali tematiche relative all’economia dell’innovazione, all’economia dei media e alle altre scienze economiche applicate; il Laboratorio Giuridico (LaGi), con responsabile scientifico Marcello D’Ambrosio, docente di Diritto Privato, che si pone come obiettivo principale lo svolgimento di attività di ricerca in diversi settori del diritto; il Laboratorio di Economia Agroalimentare Trasporti e Turismo (LabEATT), con responsabile scientifico Fabio Carlucci, docente di Economia dei Trasporti, che promuove e svolge attività di ricerca economica applicata e di osservazione dei fenomeni territoriali; il Laboratorio Management della Comunicazione e della Reputazione del Food & Wine (MACREF), con responsabile scientifico Maria Teresa Cuomo, docente di Economia e gestione delle imprese, che promuove attività di ricerca, progettazione e trasferimento tecnologico sui processi manageriali legati ai sistemi agroalimentari e alle filiere del Food & Wine.Le attività che si svolgeranno all’interno del Dipartimento saranno presentate attraverso cinque “Casi Studio”, che rappresentano solo una parte delle molteplici iniziative di Terza Missione promosse dal DISES. Il primo progetto, i cui responsabili scientifici sono Luigi Senatore, docente di Economia, e Giovanna Bimonte, docente di Matematica, riguarda un Classroom Experiment svolto nell’ambito delle attività del LabESS. L’iniziativa si colloca tra didattica innovativa e ricerca applicata, utilizzando l’esperimento in aula come strumento per insegnare e analizzare le dinamiche economiche attraverso l’osservazione del comportamento degli agenti. In questo modo, gli studenti non si limitano ad apprendere concetti teorici, ma partecipano attivamente a situazioni decisionali simulate, sperimentando direttamente i meccanismi che regolano le scelte individuali e collettive in campo economico. Il secondo progetto, denominato “Smart Tourism CampanIA: data analytics e Intelligenza Artificiale per il turismo”, è sviluppato da Vincenzo Candila, docente di Statistica Economica, e Cecilia Viscardi, docente di Statistica, con l’ausilio del Laboratorio di Ricerca e Didattica Avanzata in Statistica (STATLAB). Il progetto utilizza strumenti avanzati di analisi dei dati e modelli di Intelligenza Artificiale per raccogliere e sintetizzare automaticamente le recensioni pubblicate su diverse piattaforme dedicate al turismo. Nell’ambito dell’iniziativa, Marisa Faggini, docente di Politica Economica, e Maria Grazia Romano, docente di Economia Politica, sperimentano sul campo un modello di didattica e ricerca che, oltre le mura dell’accademia, si apre sempre di più al territorio attraverso collaborazioni strutturate con imprese e istituzioni locali. L’obiettivo è quello di superare i canoni della formazione e della specializzazione, costruendo ponti tra sapere e impresa, coltivando competenze congruenti con le filiere produttive, tecniche e scientifiche, contribuendo attivamente allo sviluppo culturale, sociale ed economico della Campania. Il cuore di questa visione è la disponibilità di tirocini curriculari ed extracurriculari presso numerose aziende convenzionate: offrendo agli studenti l’opportunità di un primo contatto reale con il mondo del lavoro e alle imprese la possibilità di incontrare ed intercettare professionalità qualificate, in linea con le esigenze di un mercato in continua evoluzione.Un esempio concreto di questa sinergia è il filone di ricerca sullo spreco alimentare attorno al quale si sono sviluppate collaborazioni significative, con enti del territorio come Confartigianato di Salerno e il Cluster AgriFood Campania, che si traducono nella partecipazione a progetti di ricerca europei, quali Erasmus+ ed Horizon Europe, e regionali, come Campania Academy, confermando la capacità dell’Ateneo salernitano di operare su scala internazionale e multi livello restando, nel contempo, saldamente radicato nel proprio territorio di riferimento e valorizzando identità e peculiarità uniche.Il terzo progetto, promosso da Armando Papa, docente di Economia e Gestione delle Imprese, si occupa di attività di formazione per promuovere la cultura dell’innovazione con la partecipazione dell’azienda “Tenuta Sant’Agostino”, rappresentata dal dottor Carlo Ceparano.Infine, l’ultimo progetto, “Percorsi innovativi per la sostenibilità e la valorizzazione di prodotti ed itinerari enogastronomici campani”, presentato da Serena Serravalle, docente di Diritto Privato, ha come obiettivo il trasferimento e il potenziamento delle competenze del capitale umano, al fine di valorizzare i prodotti agroalimentari e il turismo enogastronomico campano, creando collaborazioni per lo sviluppo sostenibile delle aree rurali, sotto il profilo economico, sociale e territoriale. Il professor Luigi Aldieri ha spiegato che la “Terza Missione” rientra tra le finalità istituzionali dell’Ateneo:” Rappresenta un’attività sinergica alla Ricerca Scientifica e alla Didattica. Il DISES condivide gli obiettivi di Ateneo e a tal fine organizza eventi e svolge attività per realizzare importanti interazioni con il sistema economico, con la comunità sociale e le istituzioni per la valorizzazione della conoscenza”.

Aniello Palumbo