Nocera Jazz Festival, arrivano gli Incognito il 5 luglio

Direttamente dalla scena internazionale dell’acid jazz, arrivano a Nocera Inferiore gli INCOGNITO, storica band britannica guidata da Jean-Paul “Bluey” Maunick.Una serata travolgente tra groove, funk, soul e jazz che ha conquistato il pubblico di tutto il mondo.

Gli “INCOGNITO sono una storica band britannica fondata a Londra nel 1979, universalmente riconosciuta come uno dei pilastri e pionieri del movimento acid jazz mondiale.

Il gruppo è guidato fin dalle origini dal carismatico chitarrista, compositore e produttore Jean-Paul “Bluey” Maunick, unico membro fisso e vera mente creativa del progetto.

Jean-Paul “Bluey” Maunick nato a Mauritius nel 1957, si trasferisce a Londra all’età di dieci anni. Cresce con il mito di Earth, Wind & Fire, Stevie Wonder e della scena funk britannica.

Prima degli Incognito, co-fonda storici gruppi del panorama Brit-funk come i Light of the World.

La filosofia: Concepisce la band come un grande collettivo aperto e inclusivo. Nel corso degli anni, ha fatto alternare in formazione oltre 1.500 musicisti e cantanti.

Dopo il debutto strumentale con l’album “Jazz Funk” nel 1981, il vero successo planetario arriva nel 1991 con la firma per l’etichetta Talkin’ Loud di Gilles Peterson.Always There (1991), la splendida cover del brano di Ronnie Laws, cantata da Jocelyn Brown, diventa un inno della club culture e scala le classifiche britanniche.Don’t You Worry ‘bout a Thing (1992): Storica reinterpretazione del classico di Stevie Wonder, interpretata dalla straordinaria voce di Maysa Leak, che diventa la cantante simbolo della band.

Dischi come Tribes, Vibes and Scribes (1992), Positivity (1993) e 100° and Rising (1995) consacrano definitivamente il loro mix perfetto di jazz, soul, funk e musica house. Grazie alla reputazione di Bluey come produttore e arrangiatore, gli INCOGNITO hanno collaborato in studio e dal vivo con leggende assolute della musica mondiale, tra cui:Stevie Wonder Chaka Khan George Benson l’italiano Mario Biondi (all’interno dell’album Transatlantic R.P.M. del 2010).

Oggi, con oltre 45 anni di carriera e più di 20 album in studio all’attivo, gli INCOGNITO continuano a viaggiare in tour in tutto il mondo, mantenendo intatta la propria identità fondata su un groove travolgente e su un messaggio di forte positività.

Patrocini e Partnership

Il “Nocera Jazz Festival” gode dei patrocini del MIC ( Soprintendenza Archeologia belle Arti e Paesaggio -Salerno -Avellino), ConfCommercio,Camera di Commercio Salerno,ASL Salerno, Diocesi Nocera Inferiore -Sarno, Museo S.Prisco. La Direzione artistica del Nocera Jazz Festival e’ de “ Il Moro “ in collaborazione con Sofy Music.

🕣 Accesso alla struttura dalle ore 20:30

🎤 Open Act ORE 21.00

Luna Lucrezia Scognamiglio

Luis Di Gennaro

Salvatore Avino

Angelo De Luna

📍 Caserma Tofano

Via Francesco Solimena, 1

84014 Nocera Inferiore (Sa)

🕤 Concerto ore 21:30

🎟 Biglietti disponibili su Postoriservato.it

Abbonamento: https://bit.ly/AbbonamentoNoceraJazzFestival

Ticket Evento: https://bit.ly/Incognito2026