Salernitana, Kees De Boer lascia il ritiro di Cascia per infortunio al piede

Il ritiro precampionato della Salernitana a Cascia si è concluso in anticipo per Kees De Boer. Il centrocampista olandese ha dovuto lasciare il ritiro e tornare in Campania per iniziare il suo percorso di recupero dopo aver subito un infortunio che si è rivelato più serio del previsto. De Boer ha infatti riportato una frattura composta del quinto metatarso del piede sinistro. Questa lesione lo costringerà a un periodo di riabilitazione, mettendo a rischio la sua disponibilità per l’inizio della stagione.

Dopo aver pranzato con i compagni e salutato staff e giocatori, De Boer ha preso la strada del ritorno, consapevole che ora dovrà affrontare un lungo processo di recupero. La Salernitana, che sta preparando la nuova stagione di Serie A, dovrà fare a meno di uno dei suoi elementi chiave per un periodo indeterminato, e la sua assenza potrebbe influenzare le dinamiche della squadra nei prossimi mesi.

L’infortunio di De Boer rappresenta un duro colpo per la squadra, che si sta preparando ad affrontare una stagione impegnativa. Il centrocampista, che era arrivato con grandi aspettative, dovrà ora concentrarsi sulla sua salute e sul recupero, mentre i compagni di squadra continueranno il loro ritiro in vista dell’imminente inizio del campionato. La Salernitana spera di riavere De Boer in forma il prima possibile, ma nel frattempo dovrà trovare soluzioni alternative per coprire il suo ruolo in campo.

*immagine da Instagram @keesdeboer75

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