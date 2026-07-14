Il dottor Aldo Caggiano nuovo Presidente del “Rotary Club Salerno Nord dei Due Principati”.

“Comunità, Cultura e Valorizzazione del Territorio”. Sono queste le parole chiave che guideranno le scelte del nuovo Presidente del “Rotary Club Salerno Nord dei Due Principati”, il dottore commercialista salernitano Aldo Caggiano, che ha ricevuto il collare e lo spillino dal presidente uscente, l’imprenditore Vittorio Villari, durante la tradizionale cerimonia del “Passaggio delle Consegne” tenutasi presso il “San Severino Park Hotel” di Mercato San Severino. Il neopresidente Caggiano ha ricordato di essere entrato a far parte della famiglia rotariana quindici anni fa: “In questi anni il Rotary mi ha insegnato una parola che considero essenziale: Servizio. Una parola semplice, ma dal significato profondo. Spesso il servizio viene confuso con la beneficenza che allevia un bisogno: il servizio prova invece a costruire risposte che durino nel tempo, a mettere a disposizione degli altri le proprie competenze, la propria esperienza, le proprie relazioni e il proprio tempo”. Tra i progetti che il nuovo presidente vorrebbe realizzare durante il suo anno alla guida del Club c’è quello di consolidare il progetto dell’Aula Multisensoriale ideato con grande sensibilità dal Past President Antonino Sessa e realizzato con grande determinazione nell’Istituto Comprensivo del Comune di Siano, diretto dalla Dirigente Scolastica Elena Pappalardo.” Ho capito che il nostro impegno non poteva concludersi quando ho visto entrare in quella stanza una bambina con gli occhi smarriti. Vorremmo consolidare questo progetto della “Stanza Snoezelen” che è uno spazio progettato per stimolare i sensi in modo controllato – ha spiegato commosso il Presidente Caggiano – per completare il percorso sensoriale, migliorando le dotazioni e sostenendo la formazione degli insegnanti che ogni giorno accompagnano i bambini”. Vorrei ringraziare anche il Sindaco di Siano, Giorgio Marchese, che ha creduto nel progetto ed ha contribuito a renderne possibile la realizzazione”. Il Presidente Caggiano proseguirà le attività di prevenzione sanitaria:” Resta una delle priorità del nostro Club: gli screening oculistici nelle scuole rappresentano ormai una realtà consolidata e vogliamo rafforzarla ulteriormente. Ringrazio il nostro socio Donato Loria che l’ha avviata con grande impegno e il dottor Flavio Gioele Gallo che, con la sua competenza professionale l’ha resa possibile. Proseguiremo il progetto de “Le Domeniche della Salute” e inizieremo anche un progetto dedicato alla prevenzione dell’aneurisma dell’aorta addominale”. Caggiano ha annunciato che saranno avviati anche progetti culturali:” Credo che conoscere le radici di un territorio significhi comprenderne l’identità. Per questo motivo ci saranno incontri dedicati all’approfondimento della storia e del patrimonio culturale della Valle dell’Irno con gli interventi delle eccellenze di questa terra che con il loro lavoro contribuiscono allo sviluppo della nostra comunità”. Il Presidente Caggiano dedicherà particolare attenzione ai giovani e agli anziani:” Con il progetto “Racconta il tuo territorio” inviteremo gli studenti a osservare con occhi nuovi il luogo in cui vivono, a scoprirne la storia, le tradizioni e le persone che lo hanno reso ciò che è oggi. Per gli anziani, che meritano una cura speciale, ho pensato a dei momenti di alfabetizzazione digitale per non farli sentire esclusi”. Caggiano collaborerà con i Presidenti degli altri Club Rotary salernitani:” Rafforzeremo quel “Sistema Salerno” che rappresenta già oggi una bella realtà del nostro Distretto”. Caggiano creerà anche occasioni di incontro con tutti i soci del Club:” Potranno raccontare il proprio percorso umano e professionale, le proprie passioni e il proprio modo di vivere il Rotary”. Ad affiancare il cammino del Presidente Caggiano e di tutti i soci del Club saranno i giovani del Rotaract e dell’Interact:” Con il loro entusiasmo, le loro idee e la loro sensibilità potranno arricchire la vita del nostro Club”. Il Presidente Caggiano, dopo aver ringraziato la moglie, Giovanna Cesarano, la figlia Maria, e il genero Amedeo Li Bovi, ha presentato i componenti del suo Consiglio Direttivo: Antonino Sessa: Vice Presidente; Fulvio Leo: Segretario; Michele Galderisi: Segretario Esecutivo; Gaetano Apostolico: Tesoriere; Angelo D’Auria: Prefetto; Giancarla Sellitto: Consigliera; Vittorio Villari: Past President; Sabatino Salvati: Presidente Eletto. Dopo la lettura della “Preghiera del Rotariano”, letta dalla socia Maria Rosaria Di Ronza, il presidente uscente Vittorio Villari, definitosi “rotariano del fare”, ha ricordato i progetti realizzati nel corso dell’anno sociale: “E’ stato un anno intenso: “bello e impossibile”, come canta Gianna Nannini. Un anno che potrebbe essere considerato quasi come un pellegrinaggio: vissuto col cuore, affrontato con umiltà, serenità e condivisione. Attraverso la realizzazione di importanti e concreti service, si è dato un contributo di sollievo e di speranza a tante realtà che ne avevano bisogno. Fondamentale la sinergia creatasi con i presidenti degli altri Club rotariani del territorio. Siamo stati lodati anche dal Past Governor Angelo Di Rienzo che ha definito il nostro operare in collaborazione tra i Club: “Il Sistema Salerno”. Tanti i progetti realizzati: “Aggiungi un Pasto a Tavola”, ideato dal Past President Antonino Sessa, realizzato in collaborazione con il “Banco Alimentare”, diretto da Roberto Tuorto, e con la “Caritas Diocesana”, coordinata da Don Antonio Romano, Vicario Episcopale per la Carità, dedicato alle persone della Valle dell’Irno che vivono nel disagio e che purtroppo in questo periodo sono sempre di più. Abbiamo collaborato al progetto “Colora l’Istruzione”, grazie al quale abbiamo consegnato ai bambini meno abbienti, che frequentano le scuole elementari e medie, materiale didattico raccolto presso le cartolibrerie del territorio salernitano. Abbiamo contribuito ai progetti “Un Panettone Sospeso” e “Un Uovo Nuovo” insieme a tutti i Club Rotary, Rotaract, Interact e Inner Wheel salernitani: “Rotary Club Salerno Duomo” (Presidente Gaetano Cuoco); “Rotary Salerno” (presidente Francesco Caggiano), “Rotary Salerno Est” ( Ermanno Lambiase), “Rotary Salerno Picentia” (Lucio Bojano), “Rotary Paestum Centenario” (Carrie Elise Rodella); i Club Rotaract salernitani: “Rotaract Salerno Duomo” ( presidente Federica Romano), ” Rotaract Salerno” ( Roberta Palumbo), “Rotaract Paestum” (Denise Malandrino), “Rotaract Campus Salerno Nord dei Due Principati”( Vincenzo Guglielmelli),“Rotaract Salerno Est” (Giovanna Morea); i Club Interact : “Salerno” (presidente Clemente Ingenito), “Salerno Est” (Francesco Giordano), “Salerno Nord dei Due Principati” (Christian Ceglia) e il “Club Inner Wheel Salerno CARF”, presieduto da Marcella Anzolin. Con la collaborazione della Proloco Fiscianese, con le associazioni “Vivi Fisciano”, “La Solidarietà” e con il Comune di Fisciano abbiamo realizzato vari progetti: “Le Domeniche della Salute”; il restauro di un monumento realizzato nel 1920 nella frazione di Penta, dedicato ai caduti della prima guerra mondiale, ed anche la pubblicazione di un libro sul culto di San Michele Arcangelo ed in particolare sul Santuario di San Michele Arcangelo alla frazione Carpineto. Abbiamo partecipato al progetto “Ballando con le Stelle”, organizzato dal” Club Inner Wheel Salerno Carf,” presieduto dalla dottoressa Marcella Anzolin, insieme a tutti i Club Rotary ed Inner Wheel salernitani. Abbiamo organizzato vari incontri con relatori eccellenti come quello con il professor Piero Sandulli, titolare della cattedra di Diritto Processuale Civile e Sportivo nell’Università di Roma “Foro Italico”; Professore invitato di Diritto Processuale Civile presso la Facoltà di Diritto Civile della Pontificia Università che ha approfondito il tema dei mezzi di tutela alternativi al processo e ricordato l’amico Pietro Mennea. L’incontro con Antonio Genzano e Marie Hèlène Bricknell Genzano che ci hanno parlato dell’effetto del Nazionalismo Cristiano in America durante la presidenza Trump. Su invito dell’avvocato Gaetano Pastore, Past President del “Rotary Club Salerno” abbiamo organizzato un importante incontro con il dottor Massimo Ballotta, Board Director Elect del “Rotary International”, che ci ha parlato del futuro del Rotary. All’incontro partecipò anche l’avvocato siciliano Ferdinando Testoni Blasco, Past Governor del Distretto 2110, Presidente della Commissione della Rotary Foundation, dal 2012 Presidente della “Fondazione Pasquale Pastore”. Molto interessante anche l’incontro con il professor Settimio Ferlisi, Ordinario di Geotecnica del Dipartimento di Ingegneria Civile dell’Università di Salerno, che ci spiegò il fenomeno delle frane e che l’Italia può essere considerata il Paese a maggiore rischio di frana in Europa. Alla serata organizzata presso la sede del “Banco Alimentare” diretto dal dottor Roberto Tuorto, partecipò il dottor Gianni Iuliano, Sindaco del Comune di Bracigliano, che ricordò i tragici momenti vissuti, da Sindaco, il 5 maggio del 1998, quando Bracigliano fu colpita dalla frana insieme a Siano, Sarno, Quindici e San Felice a Cancello. L’evento di commemorazione di Guido De Santis, padre di un nostro socio, tenutosi presso il Monumento ai Caduti di Mercato San Severino a lui dedicato. La presentazione del libro “La Reggia Albertiana del Principe Sanseverino a Mercato”. Il “Concerto di Primavera, di Solidarietà e Pace”, tenutosi presso il Teatro di Mercato San Severino. Il restauro conservativo dell’obelisco e la sistemazione dell’aiuola pubblica di Mercato San Severino. Abbiamo partecipato ad un evento di Telethon nel Comune di Pellezzano e inaugurato, il 25 febbraio, la Sala Multisensoriale a Siano: un progetto ideato dal Past President Antonino Sessa grazie al quale è stata realizzata una stanza di Snoezelen per la diversità, l’equità e l’inclusione presso l’Istituto Comprensivo di Siano – Bracigliano. Il progetto sulla “Sicurezza Stradale” curato dalle socie Maria Rosaria Di Ronza e Giancarla Sellitto presso l’Istituto Publio Virgilio Marone di Mercato San Severino. Il progetto “Vedere bene, crescere meglio” curato dal socio Donato Loria. Di grande rilievo l’incontro con il Senatore Alfonso Andria, Presidente del Centro Universitario Europeo per i Beni Culturali di Ravello, che nell’Aula Consiliare del Comune di Baronissi, alla presenza del Sindaco Anna Petta, ci parlò di: “Salerno: la provincia delle Culture”. Grande partecipazione c’è stata anche per l’incontro con il dottor Roberto Pellecchia, già medico chirurgo presso l’ASL di Salerno, specialista in Cardiologia e Geriatria, scrittore e fotografo per passione che, presso il Convento Francescano di Baronissi, raccontò, anche attraverso delle straordinarie immagini, dei tanti luoghi bellissimi, che molti non conoscono, presenti in Campania. E ancora: il progetto del “Microchip Gratuito “per i cani; le “Domeniche della Salute”. Il Past President Villari ha anche ricordato le giornate trascorse in allegria con tutti i soci anche di altri Club:” Come dimenticare la giornata trascorsa a Campagna in occasione dell’evento tradizionale della “Chiena”; la cena di beneficenza organizzata presso la “Masseria Antichi Mestieri”, organizzata per raccogliere fondi a favore della “Rotary Foundation”; la “Festa del Carro” di Mirabella Eclano; la passeggiata ecologica culturale a San Michele di Mezzo, nel territorio di Fisciano a Carpineto; la gita in Ungheria, quella a Velia e quella a Napoli, dove abbiamo visitato il Museo di San Genaro e quello del Corallo”. Villari ha anche ricordato la serata durante la quale il Magnifico Rettore dell’Università di Salerno, il professor Virgilio D’Antonio, è stato nominato Socio Onorario del “Rotaract Club Campus Salerno dei Due Principati” presieduto da Vincenzo Guglielmelli. Il Past President Villari, dopo aver ringraziato la consorte Annarita Farina, ha assegnato la “Paul Harris Fellow”, la massima onorificenza del Rotary ai soci: Giuseppe Forestiero, Donato Loria, Alfonso Sellitto e Antonino Sessa. Villari ha anche consegnato degli “Attestati di Merito” ai soci e a coloro che si sono particolarmente impegnati durante l’anno per la realizzazione di alcuni progetti : Gaetano Apostolico, Aldo Caggiano, Maria Grazia Farina, Vice Sindaco del Comune di Fisciano; Cono Federico, Direttore della Banca Monte Pruno (ritirato dal dottor Michele Pierri), Angelo D’Auria, Lucio De Caro, Maria Rosaria Di Ronza, il Past Governor Marcello Fasano, Vincenzo Ferrara, Fulvio Leo, Stella Nobile, Carmelo Orsi, Sabatino Salvati, Giancarla Sellitto, Antonio Somma. A portare i saluti del Past Governor Angelo Di Rienzo è stato ’’Assistente del Governatore Alfredo Marra, mentre a portare i saluti del nuovo Governatore Giuseppe Nardini è stato portato dall’assistente del Governatore Enzo Bagini. Il Prefetto Angelo D’Auria ha presentato le autorità rotariane e civili presenti: i Facilitatori Distrettuali: Ciro Senatore, Maria Concetta Lombardi e Giacomo Gatto. Il già Segretario Distrettuale Esecutivo Mario Petraglia; il fondatore e Presidente della International Fellowship of Scouting Rotarians Dino Bruno; i Presidenti uscenti ed entranti dei Club Rotary: Valentina Dell’Acqua, presidente RC Salerno Est; Lucio Bifolco, presidente RC Salerno Duomo; Giovanni D’Elia, presidente RC Battipaglia, Enrico Di Caprio, presidente RC Nocera Inferiore Sarno, Maria Cristina Diener, presidente RC Avellino Centenario; Rosaria Bruno, delegata RC Avellino Centenario; Cristina Elia, delegata RC Campagna; Anna Marra, e delegata RC Campagna; Marisa Fiorillo, presidente Inner Wheel Salerno Carf, Francesco Caggiano, Past President RC Salerno, Gaetano Cuoco, Past President Salerno Duomo, Ermanno Lambiase, Past President Salerno Est, Lucio Boiano, Past President Salerno Picentia; Rachele Sorrentino, Past President “Rotary Scafati Angri Realvalle Centenario”; Past Presidente Marcella Anzolin, Past President Inner Wheel Salerno Carf; Raffaele Petrone, Past President RC Maddaloni; Antonio Calabrese, Socio Onorario, Vincenzo Capuano, Past President RC Salerno Picentia, la professoressa Elena Pappalardo, Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Siano, il professor Raffaele Cerrato dell’Istituto Comprensivo Siano. I rotaractiani e interactiani: Corrado di Gaeta, Mariano Melchionda, Massimo Colombis, Carmine De Paola, Giovanni De Simone.

Aniello Palumbo.