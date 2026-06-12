Cosmi a Salerno: incontro decisivo per il nuovo contratto con la Salernitana

Nella giornata di ieri, il tecnico Pasquale Cosmi ha fatto visita a Salerno per un incontro cruciale con la società granata. L’allenatore, che ha recentemente guidato la squadra, ha discusso i dettagli del suo nuovo contratto, un passo fondamentale per definire il futuro della Salernitana. Durante la visita, Cosmi ha avuto l’opportunità di incontrare il direttore sportivo Daniele Faggiano, con il quale ha condiviso una cena, segno di un clima di collaborazione e intesa tra le parti.

Le trattative per il rinnovo del contratto di Cosmi prevedono un accordo di un anno, con un’opzione per la stagione successiva nel caso in cui la Salernitana dovesse ottenere la promozione in Serie B. Questa proposta rappresenta un chiaro segnale della fiducia che la società ripone nel lavoro del tecnico, che ha saputo guidare la squadra in un momento critico, contribuendo a rafforzare le ambizioni del club.

Il progetto della Salernitana per il prossimo anno sembra dunque prendere forma, con Cosmi al timone. La sua esperienza e la sua conoscenza del campionato possono rivelarsi fondamentali per affrontare le sfide future. La dirigenza granata è consapevole dell’importanza di costruire una squadra competitiva e, con l’eventuale conferma di Cosmi, si punta a creare un ambiente di lavoro solido e motivante per i giocatori.

In questo contesto, è fondamentale anche il ruolo del direttore sportivo Faggiano, che sta lavorando attivamente per definire il mercato e rinforzare la rosa. L’incontro tra Cosmi e Faggiano è solo il primo passo verso una serie di decisioni strategiche che dovranno essere prese nei prossimi mesi.

La Salernitana, pertanto, si prepara a un periodo di grande attività, sia per quanto riguarda la costruzione della squadra che per il rafforzamento della guida tecnica. L’opinione dei tifosi e degli addetti ai lavori è alta, e ci si aspetta un’estate intensa, ricca di novità e di speranze per il futuro del club granata.