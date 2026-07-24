Salerno: in fase di completamento il nuovo collegamento viario sotto il Trincerone

I lavori per la realizzazione del nuovo collegamento viario sotterraneo sotto il Trincerone ferroviario di Salerno stanno per giungere alla loro conclusione. Questa infrastruttura, attesa da tempo, rappresenta un passo significativo verso il miglioramento della viabilità nel centro della città. Il nuovo asse stradale collegherà l’area del Trincerone con il sottopasso di via Santi Martiri, creando un passaggio diretto tra due arterie fondamentali per il traffico urbano.

L’importanza di questo progetto risiede nella sua capacità di alleviare la congestione del traffico che affligge quotidianamente il cuore di Salerno. Il Trincerone, storico nodo ferroviario, ha sempre rappresentato un punto di passaggio critico, e l’introduzione di questa nuova bretella viaria si propone di ottimizzare i flussi veicolari, facilitando gli spostamenti non solo per i residenti, ma anche per i visitatori e i pendolari.

Il collegamento si inserisce in un contesto più ampio di riqualificazione urbana e di potenziamento delle infrastrutture cittadine, mirato a rendere Salerno una città sempre più accessibile e moderna. L’amministrazione comunale ha investito risorse significative in questo progetto, riconoscendo l’importanza di migliorare la mobilità per rispondere alle esigenze di una popolazione in crescita e a un traffico sempre più intenso.

Con la conclusione dei lavori, ci si aspetta un impatto positivo non solo sulla viabilità, ma anche sull’economia locale, poiché una circolazione più fluida può incentivare l’attività commerciale e turistica nella zona. Inoltre, il nuovo collegamento potrebbe contribuire a ridurre i livelli di inquinamento atmosferico, dal momento che una viabilità più efficiente tende a limitare le soste prolungate dei veicoli e, di conseguenza, le emissioni nocive.

In attesa dell’inaugurazione ufficiale, i cittadini di Salerno si mostrano ottimisti riguardo ai benefici che questo nuovo collegamento porterà. La speranza è che, una volta aperto, possa rappresentare un modello di riferimento per futuri progetti di infrastrutture viarie nella città e nel territorio circostante.

In conclusione, il nuovo collegamento viario sotto il Trincerone non è solo un’opera di ingegneria, ma un tassello fondamentale per il futuro della mobilità salernitana, destinato a migliorare la qualità della vita dei suoi abitanti.

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