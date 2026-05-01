L’esperienza di un   viaggio virtuale di 3 minuti nella “Piazza dei Barbuti”, ricostruita in 3D, com’era all’epoca dei longobardi, da Alberto Capobianco, nell’ambito della XXXIV edizione della “Fiera del Crocifisso Ritrovato”.

Di
Aniello Palumbo
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Dal 30 aprile al 3 maggio, nell’ambito della XXXIV edizione della “Fiera del Crocifisso Ritrovato”, sarà possibile vivere, in soli tre minuti, indossando un visore 3D l’esperienza, gratuita, di un viaggio virtuale, ma incredibilmente reale, in un antico insediamento longobardo presso “Largo dei Barbuti” che   era una delle piazze più importanti della “Opulenta Salernum” come la chiamavano i longobardi che coniarono questa espressione anche sulle monete battute nella zecca cittadina.  “Salerno non era solo una capitale, era un impero!” – ha spiegato il diciottenne Alberto Capobianco che accoglie i cittadini salernitani e i turisti nel suo stand ubicato nella piazza antistante il “Tempio di Pomona”:” La Piazza dei Barbuti (Largo dei Barbuti) ha svolto un ruolo centrale nella storia della città, anche per la presenza di un mercato e di diverse botteghe artigiane. Era il cuore pulsante della Salerno dell’anno Mille che deve il suo nome ai soldati longobardi che un tempo abitavano questa zona commerciale”. Nel corso dell’esperienza virtuale si può ascoltare anche la storia dei Longobardi a Salerno:” Il racconto inizia con l’arrivo in Italia di questo popolo guerriero nel VI secolo e prosegue fino alla nascita del Principato di Salerno, un centro che divenne fondamentale per l’economia e la cultura dell’epoca. Il percorso approfondisce la vita quotidiana e l’identità militare dei Longobardi, descrivendo l’equipaggiamento dei cavalieri, composto da lance, spade e dal tipico coltello chiamato sax e le abitudini alimentari basate su prodotti semplici come cereali, legumi e formaggi, con la carne di maiale riservata ai ceti più alti. L’itinerario tocca anche le testimonianze architettoniche, come la Chiesa di Santa Maria dei Barbuti fondata nell’861, per poi giungere alle trasformazioni dell’era normanna e moderna. L’esperienza si conclude dove la storia antica incontra la cultura contemporanea, ovvero nello slargo che dal 1983 ospita il” Barbuti Festival” ideato da Peppe Natella”.  Alberto Capobianco, che frequenta il quarto anno di studi presso l’Istituto di Istruzione Superiore “Genovesi – Da Vinci”, tre anni fa ebbe l’dea di realizzare questa esperienza in 3D:” Sono sempre stato un grande appassionato di storia e di realtà virtuale. Ho iniziato a fare delle ricerche sulla storia della mia città presso l’Archivio di Stato di Salerno e consultando online gli archivi del Ministero della Cultura. Dopo un anno di studio approfondito ho voluto rendere accessibile a tutti, in modo semplice, attraverso l’uso di un visore 3D “Meta Quest 2” i risultati della mia ricerca storica che mi hanno consentito di ricostruire nei dettagli la Piazza dei Barbuti e la Salerno Longobarda. Questo è il terzo anno che partecipo alla “Fiera del Crocifisso Ritrovato” ideata da Peppe Natella ed organizzata dalla “Bottega San Lazzaro”, con la direzione di Chiara Natella, con il coordinamento del regista teatrale Andrea Carraro e con l’impegno di tutta la famiglia Natella”. Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito https://simplyverse.framer.website/                                                                                                                       Aniello Palumbo

 

 

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