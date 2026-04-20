Comunali, centrodestra compatto su Marenghi

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
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“C’e’ l’intesa per ricomporre il centrodestra in ogni comune al voto. Partendo dai capoluoghi di provincia: Avellino (la candidata sarà Laura Nargi) e Salerno (il candidato sarà Gherardo Maria Marenghi), dove l’unità è considerata imprescindibile, e per finire ai comuni sopra i 15mila abitanti chiamati al voto.

L’incontro tra i responsabili regionali di Fratelli D’Italia, Forza Italia, Lega, Noi Moderati, si e’ svolto in un clima costruttivo, dovuto anche alla consapevolezza delle sfide in programma e alla conferma degli accordi già fatti che vedono in capo a Forza Italia la responsabilità di indicare il candidato sindaco di Napoli e 4 presidenze di Municipalità, mentre le rimanenti 6 presidenze vedranno la rappresentanza degli altri tre partiti al tavolo, del Comune di Caserta per la Lega e di Benevento per FdI. C’è un clima nuovo di collaborazione anche in vista delle future elezioni politiche che necessitano assolutamente di unità anche al livello comunale. Per questa ragione la riunione e’ stata allargata ai segretari provinciali di Salerno e Avellino, per declinare la definizione specifica del quadro politico scaturito di piena unità del centrodestra. Sulla Regione gli esponenti apicali del centrodestra riconoscono che Forza Italia deve avere la giusta visibilità e responsabilità politica scaturita da un grande risultato ottenuto alle ultime elezioni regionali con la valorizzazione dei consiglieri regionali Errico e Minella”.

Lo dichiarano, in una nota congiunta, il senatore Antonio Iannone (Fratelli d’Italia), l’onorevole Fulvio Martusciello (Forza Italia), l’onorevole Aurelio Tommasetti (Lega)e l’onorevole Gigi Casciello (Noi Moderati).

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