Mutui, a Salerno aumentano richieste online

Secondo le ultime rilevazioni di MutuiSupermarket – il motore di ricerca e comparazione mutui gestito da FairOne S.p.A., che produce un’analisi sistematica e strutturata dell’andamento dei mutui immobiliari nel nostro Paese – le richieste di mutuo presentate sul canale online dalle famiglie campane risultano in calo del -2,7% nel 1 trimestre 2026 dopo aver fatto segnare una del +6,3% nell’anno 2025.

Parallelamente, nei primi 3 mesi dell’anno in corso si registra anche una flessione dell’importo dei mutui richiesti, che in Regione si attesta a 132.961 euro.

La dinamica in atto è condizionata dalla forte incertezza che caratterizza questa fase e induce le famiglie ad adottare un atteggiamento prudente rispetto a un investimento impegnativo come l’acquisto di un’abitazione e al relativo finanziamento a supporto dell’operazione.

LA FOTOGRAFIA DEI MUTUI RICHIESTI NELLE PROVINCE DELLA CAMPANIA

Nei primi 3 mesi dell’anno in corso l’andamento delle domande di mutuo presentate sul canale online risulta in calo ad Avellino (-24,0%), Benevento (-21,0%) e Napoli (-4,0%). Al contrario, malgrado lo scenario di mercato non favorevole si rileva una crescita a Salerno (+4,6%) e Caserta (+2,5%).

L’importo medio richiesto, invece, risulta più elevato a Napoli (con 141.897 €), che precede nell’ordine Salerno (125.816 €), Caserta (122.269 €), Avellino (113.898 €) e Benevento (113.623 €).

In Regione, la preferenza dei mutuatari continua a concentrarsi sul tasso fisso (con un picco dell’89,9% ad Avellino), per cautelarsi dal possibile aumento del costo del finanziamento, e su un Loan To Value (LTV, ovvero il rapporto tra importo del mutuo rispetto al valore dell’immobile oggetto di compravendita) che varia dal 78,9% di Benevento al 71,9% di Caserta.

Al contempo, secondo MutuiSupermarket, in Campania continua a crescere l’interesse verso i mutui green, spinti dalle migliori condizioni applicate dagli istituti di credito: in Regione il picco si registra a Caserta (con una quota del 23,4% sul totale), che precede Napoli (23,3%).

Rispetto al recente passato, invece, risultano in fase di rallentamento le richieste di surroga presentate sul canale online, che a Benevento rappresentano il 26,5% del totale, contro il 20,4% di Salerno, il 18,1% di Caserta e il 17,3% di Napoli. Fanalino di coda Avellino, con il 13,9%.

Fonte: richieste di mutuo sul canale online MutuiSupermarket.it nel 1 trimestre 2026

IL DIGITALE IN SOCCORSO DEGLI ITALIANI PER SCEGLIERE IL MUTUO SU MISURA

In una fase caratterizzata da elevata incertezza e instabilità, la variabilità dei tassi applicati sui mutui e politiche di erogazione estremamente diversificate da parte delle banche determinano un’offerta quanto mai ampia e variegata, che finisce con il diventare fonte di stress per le famiglie alle prese con una scelta impegnativa come quella dell’acquisto di un’abitazione.

Secondo l’ultimo aggiornamento del Borsino Mutui Acquisto Casa – l’osservatorio realizzato da Nomisma e MutuiSupermaket.it con l’obiettivo di offrire un’analisi completa e aggiornata del mercato del credito immobiliare – per supportare la scelta della soluzione più conveniente e sostenibile rispetto alle risorse a disposizione, l’utilizzo degli strumenti digitali diventa un ausilio fondamentale.

A questo riguardo, l’89% delle famiglie non solo consulta annunci immobiliari digitali, ma nel 55% dei casi utilizza i canali online anche per informarsi sul mutuo a sostegno dell’operazione.

Inoltre, secondo la survey oggi più di 6 richiedenti su 10 utilizzano le piattaforme online per orientare in modo consapevole le proprie decisioni sul tema mutuo.

Oltre alla possibilità di simulare la rata e confrontare agevolmente le differenti offerte disponibili sul mercato, con l’aspettativa per il 24% delle famiglie di poter sottoscrivere un contratto di mutuo completamente online, per molti utenti gli strumenti messi a disposizione dalle piattaforme digitali rappresentano anche una fonte insostituibile per raccogliere informazioni utili e approfondire concretamente la conoscenza di concetti chiave.

Il ruolo della tecnologia

Ed è proprio sul fronte informativo che l’evoluzione tecnologica sta giocando un ruolo sempre più rilevante, con le nuove opportunità offerte dall’applicazione dell’intelligenza artificiale, che non solo è percepita come uno strumento di semplificazione e supporto decisionale, ma per oltre 1/3 degli intervistati è apprezzata anche per la capacità di fornire risposte personalizzate rispetto alle offerte di mutuo in base al profilo economico e familiare, per la spiegazione chiara delle differenze tra le varie proposte di mutuo (35%), per l’aiuto nella comprensione di termini tecnici, finanziari e contrattuali (33%), nonché per la ricerca interattiva e guidata delle migliori offerte di mutuo disponibili sul mercato (33%).

“Oggi le famiglie vivono una situazione di preoccupazione a causa di un contesto geopolitico ed economico oltremodo incerto che, abbinato alla crescita dei tassi e a condizioni di offerta estremamente variegate, rendono complessa la scelta del mutuo. Per ridurre i bias informativi, come MutuiSupermarket abbiamo iniziato a lavorare sull’evoluzione della nostra piattaforma di comparazione in chiave AI all’inizio del 2024, cosa che ci ha permesso di sviluppare ChatMutuo AI, il primo Agente Mutui in Italia basato sull’AI che consente di supportare gli utenti nella comprensione di tutti gli aspetti inerenti al mutuo e nell’individuare la migliore soluzione disponibile sul mercato”, illustra Stefano Rossini, Amministratore e Fondatore di MutuiSupermarket.it.

Da oggi il mutuo si sceglie parlando con l’INTELLIGENZA ARTIFICIALE

Per rendere sempre più personalizzata ed esaustiva l’esperienza del consumatore alla ricerca di un mutuo, ChatMutuo AI permette all’utente di interagire in tempo reale tramite un pannello chat e ottenere informazioni chiare e complete su ogni aspetto del finanziamento, con risultati sorprendenti sul fronte della fruibilità e della semplicità di interazione.

Nello specifico, l’utente può porre ad “Axel” – l’assistente AI di ChatMutuo disponibile alla pagina www.mutuisupermarket.it/chat-mutuo-ai – domande specifiche e dettagliate che consentono di ottenere risposte puntuali e personalizzate su ogni aspetto inerente il mutuo (aspetti tecnici, legali, finanziari, di processo, etc.) e di individuare la soluzione in grado di rispondere al meglio alle esigenze della famiglia.

In particolare, è possibile confrontare gratuitamente i migliori mutui offerti dalle banche partner e avere un accesso immediato ad un parere di fattibilità del mutuo desiderato, fornito da un consulente esperto sui criteri di credito della singola banca erogante.

“Grazie alla capacità di fornire risposte personalizzate sulla base dei bisogni del mutuatario e del profilo dell’operazione, oggi l’AI rappresenta uno strumento di semplificazione per orientare la scelta del mutuo su misura. ChatMutuo assolve a un duplice obiettivo: da un lato, fornire al consumatore uno strumento di educazione e approfondimento finanziario quanto mai fruibile e semplice, dall’altro facilitare una decisione informata e consapevole, garantendo l’accesso immediato alle migliori offerte disponibili sul mercato, aggiornate in tempo reale”, conclude Stefano Rossini.

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