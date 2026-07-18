L’arte incontra il mare a Cetara

Sabato 18 luglio, alle ore 19:00, la Torre Vicereale ospiterà l’inaugurazione della mostra personale di Anna Ninacol Colella, “LA MER – Per Grazia Ricevuta”.

Un percorso espositivo che nasce dal dialogo dell’artista con il mare, elemento che da sempre custodisce memoria, identità e storie di partenze, ritorni e incontri.

Attraverso simboli, visioni e racconti ispirati al Mediterraneo, le opere invitano il visitatore a riflettere sul profondo legame tra l’uomo e il mare, luogo di trasformazione e di appartenenza.

Un’occasione per vivere la Torre Vicereale attraverso l’arte contemporanea e lasciarsi accompagnare in un viaggio fatto di emozioni, cultura e bellezza.

Torre Vicereale di Cetara

Sabato 18 luglio 2026

Ore 19:00

A seguire, la mostra sarà aperta dal 25 al 31 luglio.

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