Perfetto così di Carmela Autieri premiato alla Festa del Libro in Mediterraneo

Quando competenze, serietà e passione si incontrano, il risultato è un libro capace di distinguersi e di ottenere riconoscimenti importanti. La qualità paga.

Ancora una volta la casa editrice Il Papavero e i suoi autori raccolgono i frutti di una filosofia editoriale basata sulla selezione rigorosa dei manoscritti e sulla cura professionale di ogni pubblicazione. Un percorso che richiede impegno, pazienza e fiducia da parte degli autori, ma che continua a tradursi in prestigiosi riconoscimenti nazionali.

“Perfetto così”, l’albo illustrato scritto e illustrato da Carmela Autieri, che si è aggiudicato il Premio Speciale “Favole & Fiabe” ex aequo nell’ambito della XX edizione di “…incostieramalafitana.it – Festa del Libro del Mediterraneo”, uno dei più importanti appuntamenti culturali dedicati alla promozione della lettura e della narrativa del Mezzogiorno. L’ultima soddisfazione arriva da, l’albo illustrato scritto e illustrato da, che si è aggiudicato ilnell’ambito della, uno dei più importanti appuntamenti culturali dedicati alla promozione della lettura e della narrativa del Mezzogiorno.

La cerimonia di premiazione magistralmente diretta da Alfonso Bottone, si è tenuta venerdì 17 luglio alle ore 20.00, in Piazza San Francesco a Cetara, durante il Premio Nazionale Costadamalfilibri.

Un risultato che conferma il valore di un rapporto editoriale costruito sulla fiducia, sulla condivisione degli obiettivi e sulla qualità, dove autore ed editore si scelgono reciprocamente, intraprendendo un percorso comune fatto di confronto, selezione, revisione e crescita per valorizzare al meglio ogni opera.

L’opera

“Perfetto così”, di cui ha parlato anche RAI 3 nell’ambito della rubrica “il Leggilibri” a cura di Claudio Ciccarone, affronta con grande delicatezza uno dei temi più sentiti dell’infanzia: l’accettazione di sé. Il protagonista è Luigino, un bambino convinto di dover essere perfetto per meritare l’amore e l’approvazione della propria famiglia. Nel suo giardino compie un viaggio simbolico durante il quale incontra diversi animali, ciascuno portatore di un dono e di una qualità speciale. Coraggio, forza, intelligenza e altre virtù si accumulano fino a trasformarsi in un peso che gli impedisce di essere davvero libero. Solo quando comprenderà che non è necessario possedere tutto, ma conoscere se stesso e valorizzare le proprie qualità nel momento opportuno, riuscirà a sentirsi finalmente leggero. Un racconto poetico che accompagna i bambini alla scoperta della propria identità, ricordando loro che essere se stessi è già la forma più autentica di perfezione.

L’autrice

Autrice e illustratrice dell’opera è Carmela Autieri, nata a Pagani nel 1997 e residente ad Angri. Da sempre affascinata dal linguaggio delle immagini, ha trasformato la passione per il disegno in una professione. Dopo la laurea in Grafica d’Arte presso l’Accademia di Belle Arti di Napoli, ha conseguito la specializzazione in Illustrazione. Oggi insegna e continua a coltivare la propria ricerca artistica, dando vita a storie nelle quali parole e immagini si fondono in un linguaggio capace di emozionare e far riflettere. In “Perfetto così” firma sia il testo sia le illustrazioni, conferendo all’opera una cifra stilistica personale e perfettamente coerente.

Il nuovo premio si aggiunge ai numerosi riconoscimenti ottenuti negli anni dagli autori pubblicati da Il Papavero, confermando la validità di un progetto editoriale che continua a puntare sulla qualità delle opere, sulla valorizzazione dei talenti e sulla costruzione di libri destinati a lasciare un segno nel panorama editoriale italiano.

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