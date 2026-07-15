Festa dell’Antica Pizza Cilentana, a Giungano la XX edizione

La Festa dell’Antica Pizza Cilentana compie 20 anni e festeggia la sua contaminazione tra culture di pizza con grandi artisti in concerto.

La ventesima edizione della festa dedicata alla pizza cilentana attraverso una cena evento tenutasi presso la pizzeria “La Panoramica” di Giungano.

Oltre a Pietro Manganelli e Giuseppe Coppola, le due anime che da oltre 20 anni danno vita alla festa, erano presenti anche Giuseppe Orlotti e Franco Russomando, sindaco e vice sindaco di Giungano, Giancarlo Manzi, direttore della BCC Capaccio Paestum, moderati da Christian Cutino di Ciboh.

Con il patrocinio della Regione Campania, del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, del comune di Giungano e del Museo Vivente della Dieta Mediterranea, la Festa dell’Antica Pizza Cilentana quest’anno si terrà dal 6 all’11 agosto sempre a Giungano, nell’entroterra cilentano a pochissimi km da Agropoli. L’evento, che rappresenta ormai uno degli appuntamenti estivi più identitari del Cilento, negli anni ha saputo trasformarsi in un vero e proprio racconto collettivo fatto di gusto, memoria e comunità.

Fin dal primo anno, l’obiettivo della manifestazione è la celebrazione di una tradizione gastronomica cilentana come la pizza. A differenza della pizza napoletana, la pizza cilentana si distingue per l’impasto rustico, la cottura nei forni a legna e i condimenti locali: olio extravergine d’oliva, pomodori del territorio, origano selvatico e formaggi cilentani.

Il programma

Si inizierà giovedì 6 agosto con l’esibizione live di Fiorenza Calogero, storica voce della musica popolare campana. Venerdì 7 agosto a salire sul palco sarà Consuelo Alfieri con Siroco, il suo progetto di musica salentina dedicata alla Notte della Taranta. Sabato 8 agosto toccherà alla voce calda di Raiz, storico frontman degli Almamegretta e volto noto in tv per la sua partecipazione nella serie “Mare Fuori”. Domenica 9 agosto sarà il momento di Luca Rossi, considerato tra i maggiori esponenti della tammorra e della musica tradizionale del Sud Italia. Lunedì 10 agosto, nella notte di San Lorenzo, saranno I Nomadi ad esibirsi a Giungano con il loro enorme repertorio. Martedì 11 agosto, infine, sarà il momento dei saluti con il concerto conclusivo del cantautore Michele Zarrillo.

Premio Giungano l’11 agosto

Novità della ventesima edizione sarà la consegna del Premio Giungano, prevista per martedì 11 agosto, alle personalità che si sono distinte nella valorizzazione del territorio cilentano. Sempre martedì 11 agosto è prevista la presentazione del libro “La Dieta del Cilento, la cucina del cuoncio cuoncio” di Luciano Pignataro, storico giornalista de Il Mattino e riferimento del giornalismo eno gastronomico italiano con le sue guide 50 Top Pizza e 50 Top Italy.

Tema Contaminazione

“Non è solo una festa gastronomica, ma la Festa dell’Antica Pizza Cilentana è un’esperienza che intreccia cucina, tradizioni popolari e musica, restituendo l’anima autentica del territorio e il suo spirito di accoglienza. L’edizione 2026 assume un valore simbolico importante: il ventennale. Un traguardo che non celebra soltanto il passato, ma diventa occasione per riflettere sull’evoluzione della pizza cilentana e sul suo ruolo contemporaneo, tra radici solide e nuove prospettive” hanno affermato Pietro Manganelli e Giuseppe Coppola, le due colonne su cui si poggia da sempre la festa dedicata alla pizza cilentana.

Non a caso il concept di quest’anno della Festa dell’Antica Pizza Cilentana si fonda sul tema della contaminazione: un dialogo aperto tra tradizione e innovazione. Durante la festa a Giungano, infatti, ogni sera ci sarà un forno dedicato alle pizze regionali. Il progetto mette al centro la pizza come elemento vivo, capace di raccontare identità, trasformazioni e relazioni. Grande spazio sarà dedicato al Forno degli ospiti, con pizzaioli provenienti da diverse località della Campania e da altre regioni d’Italia, che si alterneranno in un forno dedicato proponendo il loro stile di pizza. Tutte le sere sarà disponibile un menù Gluten Free, pensato per garantire un’offerta inclusiva a tutti i partecipanti.

“Per noi è motivo di grande orgoglio ospitare la festa della pizza cilentana nel nostro borgo. Vedere in tutti questi anni Giungano piena di turisti e di amanti della pizza cilentana significa che stiamo lavorando verso la direzione giusta per promuovere le nostre eccellenza ed il nostro paese” ha affermato il sindaco Orlotti.

Riaprono i forni storici delle case gentilizie

Durante la festa, oltre dieci forni storici all’interno di antiche case gentilizie riaprono per offrire degustazioni preparate al momento dalle massaie del borgo per celebrare un patrimonio gastronomico e culturale ricco di storia. Durante la festa, inoltre, saranno presenti alcuni dei piatti tipici della tradizione locale, insieme a nuove proposte gastronomiche.

Altra nuova attività della 20esima Festa dell’Antica Pizza Cilentana sarà la messa in onda di Cumpari Podcast, con interviste e ricette delle massaie di Giungano.

Un lavoro di promozione e valorizzazione della pizza cilentana iniziata diversi mesi fa con un tour in giro per le regioni del Molise, Abruzzo, Puglia, Calabria e Campania. L’obiettivo è stato quello di creare un ponte culturale tra le varie pizze regionali dando vita, inoltre, alla web series “Cumpari di Pizza”. Una web series gastronomica, disponibile sui canali YouTube e Instagram della Festa dell’Antica Pizza Cilentana, dal tono autentico, popolare e ironico che racconta un viaggio fatto di interazioni dirette con pizze che sono, a tutti gli effetti, espressioni vive del territorio.

In questo senso, “Cumpari di Pizza” si inserisce perfettamente nel racconto della Festa 2026, diventandone estensione naturale: una narrazione contemporanea che amplifica il tema della contaminazione e lo traduce in esperienza, immagini e storie.

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