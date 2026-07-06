Slow Food, esperienze in Costiera

La comunità Slow Food Travel Costa d’Amalfi propone un week end dedicato al paesaggio, alla natura, all’agricoltura eroica, alla produzione casearia, all’artigianato locale e alla cucina tradizionale.
E’ un impegno intrapreso dai suoi membri. Preservare le tradizioni gastronomiche, sapori e pratiche artigianali custoditi per secoli da donne e da uomini e connetterle con il mondo dei viaggi e dell’ospitalità. La comunità si propone oltremodo di lavorare, ad un nuovo modello di viaggio per il territorio rispettoso dell’ambiente, delle sue fragilità e delle persone che ancora lo popolano. L’evento è patrocinato dal Distretto Turistico Costa d’Amalfi.
Seguono tutti gli appuntamenti del weekend 11/12 luglio 2026
(*Per i soci Slow Food è riservato uno sconto del 10% su tutti i pacchetti)
AMALFI
Sabato 11 luglio 2026
La Valle dei Mulini e Lemon Tour
Con il sottofondo del fiume ‘Rio Canneto’ che attraversa tutta la città di Amalfi, in compagnia della guida escursionistica Candida Esposito, il visitatore potrà scoprire la Valle dei Mulini e la sua storia, le antiche cartiere e i mulini un luogo di Amalfi rimasto intatto nel tempo. Chiudendo gli occhi e ritornando ai tempi della Repubblica Marinara, immaginare poi come era attiva questa valle. Produzione di chiodi e piccoli arnesi di ferro, le ghiacciaie, i mulini che producevano il grano e la produzione della carta ‘bambagina’ dell’antica Cartiera Amatruda, ancora attiva oggi.
Un’escursione da ricordare totalmente immersi nella natura con il dolce canto degli uccellini.
La passeggiata continuerà con la visita ai terrazzamenti di limoni della famiglia Aceto.
Lemon tour
La Famiglia Aceto opera nel campo della limonicoltura e relativa trasformazione da cinque generazioni e precisamente dal 1825 epoca in cui l’antenato più prossimo, ovvero Salvatore Aceto, il precursore di questo vero e proprio culto del limone tipico amalfitano, iniziò in proprio l’attività di produttore e commerciante del prezioso agrume acquistando un piccolo pezzo di terreno. Da qui tutto ebbe inizio.
A partire dal 2012 la famiglia Aceto ha dato vita all’attuale azienda di produzione e trasformazione dei propri prodotti AMALFI LEMON TRADING s.r.l. (che sostituisce C.A.T.A). L’azienda tiene fede alle sue origini mantenendosi costantemente attiva nella promozione e salvaguardia del territorio e della sua principale materia prima, il limone, promuovendo diverse attività a ciò funzionali e proponendo visite (educational & experience tour) in azienda e nelle superfici coltivate, oltre ad aver costituito un Museo di Civiltà Contadina Arte e Mestieri, situato in locali adiacenti il laboratorio di trasformazione, ricco di attrezzi rappresentativi della storia del mondo rurale ed artigianale locale che sarà visitabile nel nostro tour
Per prenotare la passeggiata e il Lemon Tour
Candida Esposito
Mobile / WhatsApp: Candida Esposito +39 3391864840
info@costanaturatrekking.com
Pranzo “Fore Porta” a km (meno di) zero
sabato 11 (a pranzo) e domenica 12 luglio
L’esperienza culinaria parte da quello che il giardino offre. Il menu prende forma in base alla stagione e al raccolto del giorno. Situata nel cuore della Valle delle Ferriere, Agricola Fore Porta, si presenta come un’azienda agrituristica biologica a conduzione familiare. Specializzata principalmente nella coltivazione di limoni della varietà Sfusato Amalfitano IGP e nella vendita e degustazione di altri prodotti aziendali a Km zero.
Soddisfare l’ospite, prediligendo il gusto e l’essenza dei prodotti, coltivati senza l’utilizzo di pesticidi pericolosi.
“Amiamo seguire il ritmo lento della natura e valorizzare i prodotti
che noi stessi curiamo e raccogliamo a pochi metri dal nostro punto ristoro“.
L’accoglienza che Mena, Silvia e Gerardo offriranno con il loro menù a km 0 presso ‘Agricola Fore Porta, composto da prodotti freschi, coltivati nei loro giardini, che si nutrono della brezza marina, sole e rugiada sarà il souvenir da portare con sè, in attesa di tornare.
Per aggiugere il pranzo a km (meno di) zeroalla vostra giornata
Azienda Agricola Fore Porta
📱 Mobile/WhatsApp +39 3392436450 (Silvia Amatruda)
📧 Email: info@amalfiforeporta.com
Osteria Reale partecipa a Leguminosa con la preparazione di piatti con i fagioli di Controne, ceci di Cicerale e piselli Centogiorni delVesuvio🫛.
Wine Tour(consigliato a pranzo) con degustazione di vini abbinata a Menù Slow Nel cuore incontaminato dei Monti Lattari, a pochi passi dalla Costiera Amalfitana più autentica, nasce un’esperienza che unisce storia e passione vitivinicola: il Wine Tour della famiglia Reale. L’ospite verrà accompagnato tra le vigne centenarie dell’Azienda Agricola Reale, coltivate a piede franco sin dal 1920, dove ogni ceppo racconta il lavoro silenzioso delle generazioni passate e il rispetto profondo per questa terra generosa.
Il tour si snoda tra vigne centenarie sospese nel verde, affacciati su panorami mozzafiato, dove il profumo della brezza marina si mescola a quello della terra vulcanica.
sabato 11 e domenica 12 luglio 2026 (sia al mattino che nel pomeriggio)
WOW CHE LAB: LABORATORIO DI CERAMICA VIETRESE Elisabetta D’Arienzo è una maestra ceramista e un’artigiana della ceramica vietrese.
Oggi nel suo atelier a Vietri sul Mare realizza sculture, opere d’arte e oggetti unici in ceramica, dalle linee sinuose, inaspettate e sorprendenti. I suoi pezzi, dove le figure sono valorizzate e i particolari esaltati, sono in grado di suscitare emozione e meraviglia, grazie alla ricerca e alla sperimentazione continua di nuove forme e stili, pur nel rispetto della lavorazione artigianale.
Durante il suo laboratorio i partecipanti potranno cimentarsi nella decorazione di una mattonella con la tecnica della maiolica.
Marialucia, titolare e chef del ristorante a’ Ricetta, accoglierà e guiderà i partecipanti lungo un viaggio nella storia gastronomica della Costa d’Amalfi, mediante un laboratorio pratico dedicato alla preparazione degli ‘nDunderi, il piatto tipico di Minori che unisce gli abitanti locali nei giorni di festa e nelle occasioni speciali.
Questo peculiare tipo di pasta fresca, dal formato simile allo gnocco, ha radici lontane che richiamano le cosiddette “palline latine” di farro e latte cagliato dell’Antica Roma.
Nel corso del secoli, i pastai minoresi hanno reinterpretato l’arcaica ricetta dei romani, sostituendo gli ingredienti originari con la farina di grano, le uova e la ricotta fresca.
Dopo la preparazione seguirà la degustazione
Per prenotare: ristorante ‘A ricetta (Minori)
📞📱 Mobile / WhatsApp: +39 339 190 1764 (Marialucia)
📧 Email: ristorantearicetta@gmail.com
L’11 e 12 luglio vivi un weekend autentico nel cuore di Agerola, tra ospitalità sincera, sapori genuini e tradizioni che raccontano l’anima più vera del territorio. L’esperienza inizia all’Agriturismo Nonno Tobia, dove la convivialità della grande tavolata, la cucina tradizionale agerolese e i prodotti biologici dell’azienda agricola trasformano la cena in un momento di condivisione caldo e autentico.
Dopo il pernottamento e una colazione genuina immersi nella quiete della campagna, il viaggio continua presso La Fattoria del Castello con una visita alle stalle e una breve ma emozionante passeggiata panoramica in uno dei luoghi con la vista più bella di Agerola, per entrare ancora più profondamente in contatto con il paesaggio, i ritmi della fattoria e la bellezza dei Monti Lattari.
A seguire, uno speciale show making del fiordilatte: un’esperienza coinvolgente che si apre con l’accoglienza in struttura e un’introduzione alle tipicità casearie locali e alle tradizioni agricole del territorio, per poi entrare nel vivo della lavorazione. Dopo la preparazione igienica con cuffia e grembiule, gli ospiti potranno seguire da vicino, passo dopo passo, la trasformazione del latte fino alla nascita del fiordilatte, scoprendo i gesti, i tempi e la cura che rendono unico uno dei prodotti simbolo di questa terra. A concludere, una degustazione finale di salumi e formaggi di produzione propria. Due giorni da vivere con tutti i sensi, tra natura, gusto e tradizioni che emozionano.
Arrivare al borgo dipinto attraversando il sentiero di Abu Tabela
domenica 12 luglio : ESCURSIONE + MARENNA sotto a vigna!
Dalla frazione di Agerola San Lazzaro a Furore in Costa d’Amalfi godendo di paesaggi mozzafiato lungo un sentiero dedicato ad un generale nostrano dalle grandi gesta, tra distese di vigneti e rovine rupestri. In un meraviglioso vallone roccioso chiamato anche Orrido Pino, al di sopra della frazione di San Lazzaro in Agerola, si inalbera il Sentiero di Abu Tabela.
Noccioli, castagni e cotonosi alberi di vitalba accarezzano i bordi della viuzza sterrata e stridenti canti di corvi sfumano nella latente umidità della penombra. A confine con la vicina Furore, un guado del fiume Schiato. La falesia Orrido di Pino domina tutta la valle nella sua dignitosa elevazione al cielo. Incastonata come un diamante tra le grinfie della falesia, si materializza una vecchia polveriera, in mimesi con la roccia cinerea. La ruvida parete della falesia segue il passo per un po’, poi la strada sterrata lascia spazio a quella asfaltata fino a raggiungere il bellissimo borgo dipinto di Furore.
A’ Marenna sotto ‘a vigna Il buon cibo e l’accoglienza che ci riserveranno Erminia Cuomo e la Famiglia Ferraioli presso Baccofurore Osteria attraverso un’esplosione di sapori autentici e la loro Marenna preparata per l’occasione con un panino speciale (con totani e patate alla furorese, oppure con il fintotonno) e altre specialità da gustare sotto la loro vigna.
Costa Natura Trekking
📞📱 Mobile / WhatsApp: Candida Esposito +39 3391864840
📧 info@costanaturatrekking.com
Pranzo Slow e visita ai giardini del ristorante M’Ama!
11 e 12 luglio 2026, il ristorante M’Ama si trasforma in un punto d’incontro privilegiatoper amanti del buon cibo, della natura e del viaggio consapevole a garanzia di un’esperienza radicata nella filosofia del cibo buono, pulito e giusto. Un menù che racconta il territorio: ogni piatto è un omaggio alle eccellenze del territorio campano e amalfitano con sapori autentici e stagionali. Il pranzo sarà accompagnato dalla degustazione del vino dell’Azienda Agricola Reale — espressione autentica dei vigneti terrazzati della Costiera — e dal limoncello artigianale prodotto con i limoni coltivati nel limoneto dell’Hotel Margherita stesso, per un finale profumato e tutto a chilometro zero.
Passeggiata nel Limoneto e nel Bio Garden con Suela tra i profumi e i colori del limoneto e del Bio Garden dell’Hotel Margherita, accompagnati da Suela, l’anima dell’ospitalità e della ristorazione di Casa Margherita. Con la sua passione e la sua conoscenza del territorio, Suela saprà rendere questa esperienza unica e indimenticabile, svelando i segreti della coltivazione del celebre limone sfusato amalfitano e delle erbe aromatiche che profumano la cucina del Ristorante Nonna Nonna.
I segreti del limoncello, il mandarinetto, il finocchietto o il mirtillo che mamma Emilia faceva in casa.
Valentino Esposito, il figlio, li ha portati con se fin da bambino. Era quasi normale che, nella vita, “sposasse” il limoncello, quello buono, quello “creato” dalle bucce dello sfusato Amalfitano, scelto ad uno ad uno, come dalla segretissima e magica ricetta di mamma.
Il tour inizia con la visita al laboratorio dove sarà spiegato tutto ciò che si riesce a ricavare e produrre dal limone. Iniziando dalla pelatura per finire al liquore finale “il limoncello”, proseguendo poi con la marmellata ricavata dalla polpa. Si concluderà poi con la degustazione di alcuni prodotti.
sabato 11 luglio 26 (solo al pomeriggio)
Le Marmellate
Valentino con l’oro giallo della Costa d’Amalfi, lo Sfusato amalfitano, produce un’ampia varietà di marmellate. Questa sarà speciale lezione, sotto il pergolato con una splendida vista sulla baia di Positano, illustrerà come preparare la marmellata al limone: dimostrazione della produzione passo dopo passo scoprendo i segreti della ricetta di mamma Emilia.
Il Gusto della Costa
📧 Email: info@ilgustodellacosta.it
📞 Tel: +39 089.813048
📱 Mobile / WhatsApp: +39 329 593 1914 (Valentino)
Casa vacanze Casa Erminia
Via Capovettica, snc Praiano (SA)
Tel. +39 338 9723382 – Email: casaerminiapraiano@gmail.com
Referente: Erminia Guadagno
La denominazione di Patrimonio dell’Umanità Unesco del 1997 ha garantito la tutela della zona. Il patrimonio culturale contadino è stato preservato con tenacia, caparbietà e tramandato di padre in figlio. Le antiche tecniche agricole, come l’agricoltura eroica, consentono oggi di preservare i vigneti a picco sul mare in aree ad alto rischio di dissesto idrogeologico. Dagli antichi romani, al periodo del Granducato di Amalfi, fino al XXI Secolo la cucina locale ha subito continue influenze e contaminazioni grazie ai prodotti che continuamente sono stati introdotti nella produzione e trasformazione locale.
DOVE MANGIARE: Osteria, agriturismo, ristorante
A’ Ricetta –Ristorazione tradizionale
Referente: Maria Lucia
Via Maggiore Garofalo 10, Minori (SA)
Tel. +39 339 190 1764 – Email : ristorantearicettaminori@gmail.com sito web www.ristorantearicettaminori.it Baccofurore Hostaria –Ristorazione tradizionale
Referente: Domenico Ferraioli
Via G. B. Lama, 9 – Furore (SA)
+39 089 830360 – info@baccofurore.it sito web : www.baccofurore.it
Antica Bagnara – Ristorazione tradizionale
Referente: Cosmo Di Mauro
via G. Pellegrino, 142 – Vietri Sul Mare (SA)
Tel. +39 347 722 0987 – Email: info@anticabagnara.it sito web www.anticabagnara.it
Dal Pescatore – Ristorazione tradizionale
Referente: Giuseppe Zaccaria
Via C. Colombo 50, Vietri Sul Mare (SA)
tel. +39 333 549 7057 – Email : info@dalpescatorevietrism.com – sito web www.dalpescatorevietrism.com
Fore Porta – Agriturismo
Referente: Silvia Amatruda
Via Paradiso, 26 Amalfi (SA)
Tel. +39 339 243 6450 – Email: amatruda.s@hotmail.it – sito web www.agriturismoamalfi.it