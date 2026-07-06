Slow Food, esperienze in Costiera

AMALFI

Sabato 11 luglio 2026

La Valle dei Mulini e Lemon Tour

Con il sottofondo del fiume ‘Rio Canneto’ che attraversa tutta la città di Amalfi, in compagnia della guida escursionistica Candida Esposito, il visitatore potrà scoprire la Valle dei Mulini e la sua storia, le antiche cartiere e i mulini un luogo di Amalfi rimasto intatto nel tempo. Chiudendo gli occhi e ritornando ai tempi della Repubblica Marinara, immaginare poi come era attiva questa valle. Produzione di chiodi e piccoli arnesi di ferro, le ghiacciaie, i mulini che producevano il grano e la produzione della carta ‘bambagina’ dell’antica Cartiera Amatruda, ancora attiva oggi.

Un’escursione da ricordare totalmente immersi nella natura con il dolce canto degli uccellini.

La passeggiata continuerà con la visita ai terrazzamenti di limoni della famiglia Aceto.

Lemon tour

La Famiglia Aceto opera nel campo della limonicoltura e relativa trasformazione da cinque generazioni e precisamente dal 1825 epoca in cui l’antenato più prossimo, ovvero Salvatore Aceto, il precursore di questo vero e proprio culto del limone tipico amalfitano, iniziò in proprio l’attività di produttore e commerciante del prezioso agrume acquistando un piccolo pezzo di terreno. Da qui tutto ebbe inizio.

A partire dal 2012 la famiglia Aceto ha dato vita all’attuale azienda di produzione e trasformazione dei propri prodotti AMALFI LEMON TRADING s.r.l. (che sostituisce C.A.T.A). L’azienda tiene fede alle sue origini mantenendosi costantemente attiva nella promozione e salvaguardia del territorio e della sua principale materia prima, il limone, promuovendo diverse attività a ciò funzionali e proponendo visite (educational & experience tour) in azienda e nelle superfici coltivate, oltre ad aver costituito un Museo di Civiltà Contadina Arte e Mestieri, situato in locali adiacenti il laboratorio di trasformazione, ricco di attrezzi rappresentativi della storia del mondo rurale ed artigianale locale che sarà visitabile nel nostro tour

Per prenotare la passeggiata e il Lemon Tour

Candida Esposito

Mobile / WhatsApp: Candida Esposito +39 3391864840

info@costanaturatrekking.com

Pranzo “Fore Porta” a km (meno di) zero

sabato 11 (a pranzo) e domenica 12 luglio

L’esperienza culinaria parte da quello che il giardino offre. Il menu prende forma in base alla stagione e al raccolto del giorno. Situata nel cuore della Valle delle Ferriere, Agricola Fore Porta, si presenta come un’azienda agrituristica biologica a conduzione familiare. Specializzata principalmente nella coltivazione di limoni della varietà Sfusato Amalfitano IGP e nella vendita e degustazione di altri prodotti aziendali a Km zero.

Soddisfare l’ospite, prediligendo il gusto e l’essenza dei prodotti, coltivati senza l’utilizzo di pesticidi pericolosi.

“Amiamo seguire il ritmo lento della natura e valorizzare i prodotti

che noi stessi curiamo e raccogliamo a pochi metri dal nostro punto ristoro“.

L’accoglienza che Mena, Silvia e Gerardo offriranno con il loro menù a km 0 presso ‘Agricola Fore Porta, composto da prodotti freschi, coltivati nei loro giardini, che si nutrono della brezza marina, sole e rugiada sarà il souvenir da portare con sè, in attesa di tornare.

Per aggiugere il pranzo a km (meno di) zero alla vostra giornata

Azienda Agricola Fore Porta

📱 Mobile/WhatsApp +39 3392436450 (Silvia Amatruda)

📧 Email: info@amalfiforeporta.com