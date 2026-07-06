Reinserimento detenuti, il progetto della Lega Navale, conclusione martedì 7

Dopo il successo delle precedenti edizioni, torna anche quest’anno il progetto dedicato al reinserimento sociale e lavorativo dei detenuti della Casa di Reclusione di Eboli, promosso dalla Lega Navale Italiana – Sezione di Salerno e dall’associazione Giuristi per l’Ambiente, con la collaborazione di Greenpeace.

L’appuntamento conclusivo si terrà martedì 7 luglio, alle ore 9.30, presso la sede della Lega Navale di Salerno.

La mattinata sarà dedicata alla presentazione dei risultati del percorso e si concluderà con un’uscita in barca a vela nelle acque del Golfo di Salerno, momento simbolico del progetto e occasione per promuovere i valori della collaborazione, del rispetto delle regole e della tutela dell’ambiente.

Avviata nel 2022, l’iniziativa coniuga inclusione sociale e sostenibilità, offrendo ai partecipanti un percorso di formazione e crescita personale finalizzato al reinserimento nella società e nel mondo del lavoro.