De Luca entra in carica, la giunta quasi del tutto confermata

Mattinata dedicata alla proclamazione ufficiale, pomeriggio riservato alla definizione dell’esecutivo.
A otto giorni dal successo elettorale, Vincenzo De Luca ha presentato la nuova giunta comunale con cui guiderà la città nei prossimi cinque anni.
La proclamazione a sindaco è avvenuta nel corso di una breve cerimonia burocratica alla quale De Luca ha scelto di non partecipare.
Nel pomeriggio, invece, è arrivata la comunicazione della squadra di governo, improntata alla continuità con il precedente mandato.
La nuova giunta: un solo volto nuovo
L’unica novità è l’ingresso di Giovanni (Nino) Savastano, che assume il ruolo di vicesindaco e la delega a Sport e Politiche giovanili.
Confermati tutti gli altri assessori:
- Paola De Roberto – Politiche sociali
- Paki Memoli – Medicina territoriale e prevenzione sanitaria
- Gaetana Falcone – Pubblica istruzione
- Rocco Galdi – Mobilità
- Dario Loffredo – Urbanistica
- Alessandro Ferrara – Turismo
- Massimiliano Natella – Ambiente
De Luca mantiene per sé la delega al Bilancio e tutte le materie non assegnate, tra cui Cultura, Personale e Rapporti con l’Università.
“Continuità per avviare subito l’azione amministrativa”
In una nota, il sindaco ha spiegato la scelta di confermare quasi integralmente la squadra precedente: “L’elemento di continuità tiene conto del livello di consenso e soprattutto della necessità di avviare una immediata azione amministrativa per la realizzazione di un programma di svolta”.
Tre i pilastri indicati da De Luca per imprimere una “svolta radicale”: burocrazia zero, sicurezza, dignità urbana
I primi interventi annunciati
Il sindaco ha elencato anche le prime misure che intende mettere in campo:
- Norma di salvaguardia del territorio cittadino, in attesa di una riflessione più ampia sulla trasformazione urbana
- Recupero e utilizzo dei parcheggi, interrati o a raso, realizzati con oneri di urbanizzazione e oggi inutilizzati
- Potenziamento della pubblica illuminazione, con particolare attenzione a Lungomare, centro storico e Piazza della Libertà
- Affidamento provvisorio di locali pubblici per attività culturali e musicali rivolte ai gruppi giovanili
La nuova giunta entrerà in carica nelle prossime ore, con l’avvio formale delle deleghe e la programmazione dei primi atti amministrativi.
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