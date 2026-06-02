De Luca entra in carica, la giunta quasi del tutto confermata

Di
Pietro Pizzolla
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Mattinata dedicata alla proclamazione ufficiale, pomeriggio riservato alla definizione dell’esecutivo.

A otto giorni dal successo elettorale, Vincenzo De Luca ha presentato la nuova giunta comunale con cui guiderà la città nei prossimi cinque anni.

La proclamazione a sindaco è avvenuta nel corso di una breve cerimonia burocratica alla quale De Luca ha scelto di non partecipare.

Nel pomeriggio, invece, è arrivata la comunicazione della squadra di governo, improntata alla continuità con il precedente mandato.

La nuova giunta: un solo volto nuovo

L’unica novità è l’ingresso di Giovanni (Nino) Savastano, che assume il ruolo di vicesindaco e la delega a Sport e Politiche giovanili.

Confermati tutti gli altri assessori:

  • Paola De Roberto – Politiche sociali
  • Paki Memoli – Medicina territoriale e prevenzione sanitaria
  • Gaetana Falcone – Pubblica istruzione
  • Rocco Galdi – Mobilità
  • Dario Loffredo – Urbanistica
  • Alessandro Ferrara – Turismo
  • Massimiliano Natella – Ambiente

De Luca mantiene per sé la delega al Bilancio e tutte le materie non assegnate, tra cui Cultura, Personale e Rapporti con l’Università.

“Continuità per avviare subito l’azione amministrativa”

In una nota, il sindaco ha spiegato la scelta di confermare quasi integralmente la squadra precedente: “L’elemento di continuità tiene conto del livello di consenso e soprattutto della necessità di avviare una immediata azione amministrativa per la realizzazione di un programma di svolta”.

Tre i pilastri indicati da De Luca per imprimere una “svolta radicale”: burocrazia zero, sicurezza, dignità urbana

I primi interventi annunciati

Il sindaco ha elencato anche le prime misure che intende mettere in campo:

  • Norma di salvaguardia del territorio cittadino, in attesa di una riflessione più ampia sulla trasformazione urbana
  • Recupero e utilizzo dei parcheggi, interrati o a raso, realizzati con oneri di urbanizzazione e oggi inutilizzati
  • Potenziamento della pubblica illuminazione, con particolare attenzione a Lungomare, centro storico e Piazza della Libertà
  • Affidamento provvisorio di locali pubblici per attività culturali e musicali rivolte ai gruppi giovanili

La nuova giunta entrerà in carica nelle prossime ore, con l’avvio formale delle deleghe e la programmazione dei primi atti amministrativi.

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