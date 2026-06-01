2 giugno, concerto a Villa Rufolo a Ravello

In occasione dell’80° anniversario della Repubblica Italiana, la Fondazione Ravello rinnova il tradizionale appuntamento musicale del 2 giugno, in programma alle ore 12 nel giardino di Villa Rufolo.

Protagonista il Premiato Concerto Bandistico “Città di Minori”, diretto dal maestro Giovanni Vuolo, formazione storica del territorio che da anni rappresenta una delle realtà bandistiche più apprezzate della Campania.

Per celebrare la Festa della Repubblica, il programma renderà omaggio alla grande tradizione operistica italiana attraverso alcune delle pagine più amate del repertorio lirico ottocentesco.

Il pubblico potrà ascoltare una fantasia lirica tratta da “La bohème” di Giacomo Puccini, intensa sintesi musicale capace di restituire le atmosfere poetiche e sentimentali dell’opera; la brillante Sinfonia da “La Cenerentola” di Gioachino Rossini, esempio della vivacità ritmica e teatrale del compositore pesarese; e infine una fantasia lirica da “Norma” di Vincenzo Bellini, omaggio al lirismo e alla cantabilità della tradizione belcantistica italiana.

L’appuntamento rappresenta non solo un momento celebrativo dedicato alla Repubblica, ma anche un’occasione di incontro tra musica, comunità e patrimonio culturale, nella cornice unica dei giardini di Villa Rufolo, simbolo della storia artistica e paesaggistica della Costiera Amalfitana.

Con questo concerto, la Fondazione Ravello conferma il proprio impegno nella valorizzazione delle tradizioni musicali italiane e nella promozione di eventi aperti al pubblico, capaci di unire qualità artistica e partecipazione collettiva in una giornata dal forte significato istituzionale e culturale.

L’accesso è gratuito per il pubblico residente e previo pagamento del solo biglietto d’ingresso a Villa Rufolo per i non residenti.

www.villarufolo.it; tel. 089 857621

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