Precipita nel vuoto, morta donna sul Sentiero degli Dei

E’ precipita nel vuoto lungo il ‘Sentiero degli Dei’. Così è morta sabato 30 maggio, una donna di 75 anni a Salerno.

Nel pomeriggio la centrale operativa 118 è stata allertata per una persona scivolata lungo il sentiero degli Dei, tra le mattonelle 11-12.

Dopo qualche contatto telefonico con chi aveva allertato i soccorsi, il Capostazione del Soccorso Alpino e Speleologico ha appurato che l’escursionista era in realtà precipitata rovinosamente per alcuni metri.

È stato quindi immediatamente allertato l’elisoccorso del 118 di Napoli, mentre una squadra terrestre del Soccorso Alpino e Speleologico ha raggiunto il luogo dell’incidente.

L’equipe sanitaria dell’elisoccorso, raggiunta la donna, ne ha però solo constatare il decesso. Il corpo è stato recuperato e trasferito a Bomerano di Agerola.

Mi piace: Mi piace Caricamento in corso…