Prevenzione lombalgia e mal di schiena, incontro con i fisioterapisti domenica 7

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
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Appuntamento il prossimo 7 giugno con i fisioterapisti dell’ OFI Salerno che incontrano la cittadinanza in Piazza della Libertà dalle 9:OO alle 12:00.

La Presidente Dott.ssa Mariaconsiglia Calabrese sottolinea “l’importanza della giornata di prevenzione della lombalgia “on the road, un compito specifico del fisioterapista in una cornice unica, com’è quella offerta dalla stupenda promenade sul mare.

Un gruppo di fisioterapisti- dichiara sempre la dottoressa Calabrese – coordinati
dal consigliere Francesco Avossa – mostreranno esercizi utili alla prevenzione della lombalgia” .

Nel corso della mattinata particolare attenzione al genere per sottolineare che maschi e femmine hanno caratteristiche anatomiche, fisiologiche, muscolari e di tolleranza allo
sforzo nonché di risposta all’esercizio diversi ed in ragione di ciò saranno
proposti esercizi differenziati .

“Vogliamo incontrare la gente, in uno degli spazi pubblici più belli di Salerno – dice sempre la dott.ssa Mariaconsiglia Calabrese, presidente dell’Ordine dei Fisioterapisti di Salerno – avvicinare le persone per spiegare, in modo semplice ed efficace, come fare prevenzione per il mal di schiena.

L’ottanta per cento delle persone purtroppo, almeno una volta nella vita fanno i conti con il mal di schiena. Saper utilizzare stretching ed esercizi mirati a conservare l’elasticità e forza
per la schiena è una cosa importante che tutti dovremmo imparare”.

Un’opportunità quindi per prevenire il mal di schiena (lombalgia).

Una patologia che vede numeri crescenti anche a causa dei nostri stili di vita spesso sedentari.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ribadisce l’efficacia centrale della prevenzione mettendo in luce proprio il ruolo insostituibile del fisioterapista.

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