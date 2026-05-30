“Casa Rifugio “La Serena”: un aiuto per rinascere”. Il progetto del “Rotary Club Salerno” per le donne vittime di violenza.

Televisori, computer ed elettrodomestici vari sono stati donati dal “Rotary Club Salerno” presieduto dal dottor Francesco Caggiano, alla “Casa Rifugio “La Serena” gestita dall’associazione “La Crisalide in Rete” presieduta dalla dottoressa Roberta Bolettieri. Il Presidente Francesco Caggiano ha spiegato che la donazione rientra nell’ambito del progetto: “Casa Rifugio “La Serena”: un aiuto per rinascere”. È stato fortemente voluto in quanto rientra tra le linee di azione del Rotary tra le quali c’è quella della tutela della salute di donne e madri”. Il dottor Caggiano ha spiegato anche che il progetto distrettuale è stato realizzato con la condivisione dei Club Rotary cittadini: “Salerno Est” (Ermanno Lambiase), “Salerno Duomo” (Gaetano Cuoco), “Salerno Nord dei Due Principati” (Vittorio Villari), “Salerno Picentia” (Lucio Bojano); con il “Rotaract Club Salerno” (Roberta Palumbo), con il sostegno del “Distretto Rotary 2101” (Governatore Angelo Di Rienzo) e che hanno collaborato come sponsor: il “Gruppo Teda”, amministrato dal dottor Francesco Caggiano, e la Casa di Cura Tortorella diretta dall’Amministratore Delegato, il dottor Giuseppe Tortorella. L’avvocato Francesca Carpinelli, Vicepresidente dell’Associazione “La Crisalide”, coordinatrice dei Centri Antiviolenza di Salerno e Bellizzi, socia del “Rotaract Club Salerno Est” ha raccontato la storia dell’associazione “La Crisalide in Rete” che si impegna attivamente nella lotta contro la violenza di genere:” E’ stata fondata a Salerno nel 2019 dalla dottoressa Roberta Bolettieri che, dopo una sua esperienza fatta all’ONU, dove si è occupata di diritti umani, ha portato quell’ esperienza nella realtà territoriale e nazionale. Il nostro obiettivo è sensibilizzare, prevenire e contrastare ogni forma di violenza, discriminazione e sopraffazione nei confronti delle donne. Attraverso percorsi di supporto integrato favoriamo il recupero dell’autonomia e il reinserimento lavorativo delle donne e il loro reinserimento nel mondo del lavoro, contribuendo alla costruzione di un futuro libero, dignitoso e indipendente. Nel maggio del 2022 abbiamo inaugurato la prima Casa di accoglienza per donne maltrattate in una struttura ad indirizzo segreto che ospita donne e bambini vittime di violenza. Nel novembre del 2022 abbiamo inaugurato due Centri Antiviolenza:” Ginevra”, con sede a Serre, e “Febe”, con sede a Salerno, in Via Bottiglieri 21. Operiamo in Campania, in Puglia e nel Lazio, dove gestiamo una rete di Centri Antiviolenza e Case Rifugio dislocate in vari territori in località segrete. Promuoviamo anche attività di sensibilizzazione e prevenzione sul territorio. Collaboriamo attivamente con Enti del Terzo Settore, con i Servizi Sociali dell’ASL e vari altri attori istituzionali: crediamo molto nella rete. Abbiamo, inoltre, sottoscritto protocolli d’intesa con l’Esercito Italiano e con l’Arma dei Carabinieri per rafforzare le azioni di contrasto alla violenza e di tutela delle persone vulnerabili”. La Vicepresidente dell’associazione che ha anche presentato un toccante video, ha spiegato che lo staff della Crisalide è composto da ventuno donne impegnate ogni giorno per garantire supporto e assistenza h24 a chi si trova in un momento di vulnerabilità:” Nell’anno 2025 si sono rivolte ai nostri Centri Antiviolenza 159 donne: per chiedere ascolto, informazioni, consulenze legali in ambito civile, che curo io, e penale, curato dall’avvocato Giusy Caliendo, o assistenza psicologica. Aiutiamo le donne che hanno subito violenza a denunciare. La denuncia è l’unico strumento per tutelare queste donne. 50 donne hanno trovato ospitalità all’interno delle nostre Case Rifugio insieme ai propri figli per iniziare un percorso di fuoriuscita dalla violenza. Grazie anche ai computer da voi donati alcune ragazze stanno seguendo percorsi socio lavorativi: corsi di formazione online grazie ai quali stanno acquisendo competenze che consentiranno loro di entrare nel mondo del lavoro. Cerchiamo anche di far vivere esperienze positive ai figli di queste donne segnati dalla violenza”. Nel corso della serata è stata presentata, dal dottor Michele Scarpa, la nuova socia del Club: la professoressa Rosa Fiorillo, Professore Associato di Archeologia Cristiana e Medievale presso il Dipartimento di Scienze del Patrimonio Culturale dell’Università di Salerno. Aniello Palumbo

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