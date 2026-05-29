Amalfi pronta alla regata Storica del 2 giugno a Pisa

Il cavallo alato di Amalfi vola a Pisa per la 71esima Regata Storica delle Antiche Repubbliche Marinare.

L’evento, in programma martedì 2 giugno 2026 sulle paciose acque dell’Arno, si svolgerà come sempre in due momenti: quello rievocativo, con il corteo storico durante il quale sfileranno sui Lungarni quasi trecento figuranti chiamati a far rivivere momenti e personaggi eminenti di ciascuna Repubblica, l’altro di ordine agonistico con il palio remiero nel quale gareggeranno i quattro galeoni.

Sull’Arno, nell’unica gara che si svolge su un corso d’acqua fluviale, Amalfi tenterà l’impresa di conquistare il trofeo che manca dal 5 giugno 2022 quando il cavallo alato tagliò per primo il traguardo sullo specchio di mare della Costiera al termine di una gara avvincente.

Il team Amalfi

Guidati da Vincenzo di Palma, da quest’anno allenatore e timoniere (a Pisa per la gara del 2 giugno 2026 anche lo staff tecnico composto dal direttore tecnico Giuseppe Ingenito, dal medico sportivo Domenico Carbone, dal fotografo Michele Abbagnara e dai collaboratori tecnici Michele De Riso, Daniele Ruocco, Roberto Cretella e Carlo Bottone) gli otto vogatori dai bicipiti esplosivi inizieranno da domani la preparazione sull’Arno in vista della sfida di martedì.

Composto da Alfonso Scalzone (capovoga), Nunzio Di Colandrea, Vincenzo Abbagnale, Giovanni Abagnale, Salvatore Monfrecola, Giovanni Ruocco, Luigi Lucibello, Luigi Proto (riserve Aniello Sabbatino e Giovanni Bottone) l’equipaggio amalfitano sfiderà le altre città consorelle alle ore 17.30 su un percorso di 2000 metri compreso tra il ponte sull’Aurelia e Scalo Renaioli. A seguire presso i Giardini Scotto la cerimonia di premiazione.

La gara femminile

Particolare attenzione desta anche il palio remiero con gli equipaggi femminili che gareggeranno su una distanza di 1.000 metri (partenza da ponte Solferino e arrivo Scalo Renaioli) che aprirà la manifestazione a partire dalle ore 15.15. A difendere i colori azzurri ci saranno Giulia Landolfi, Cristina Annella, Gaia Colasante, Gioconda lannicelli, Angelina lannicelli, Silvia Ingenito, Carolina Foresti, Lisa Marie Franzese e Desirée Castro (timoniere, Alessandra Faella).

Sponsor

Sponsor della Città di Amalfi per questa manifestazione è come sempre Anantara Grand Hotel Convento di Amalfi che da anni accompagna gli atleti del galeone azzurro nella sfida delle Repubbliche Marinare d’Italia: una partnership che si consolida anno dopo anno ed offre un apporto assolutamente prezioso per il Comune ed il Comitato Cittadino di Regata.

Il corteo storico

In mezzo alle due regate il grande corteo storico delle Antiche Repubbliche Marinare che partirà da Lungarno Fibonacci per sfilare su ponte della Fortezza, Lungarno Mediceo, ponte di Mezzo, Lungarno Galilei fino allo Scalo Renaioli. Ad aprire la sfilata sarà Genova, vincitrice dell’ultima edizione, poi Amalfi, Venezia e Pisa.

Fitto anche il programma di appuntamenti collaterali che prenderà il via lunedì 1 giugno 2026 con la conferenza storica “Pisa e Amalfi, un’amicizia millenaria” (ore 16 Giardino Scotto). Saranno presenti Gabriella Garzella, presidente della Società storica pisana, Giuseppe Gargano, Centro di cultura e storia amalfitana, Marco Geri, docente Università di Pisa. Modera Stefano Gianfaldoni, Comitato cittadino ARMI.

A seguire (ore 18) presentazione degli equipaggi femminili e maschili della quattro città e in serata (ore 22.15) concerto “Rotte sonore jazz per le Antiche Repubbliche Marinare”.

Per l’occasione anche un annullo filatelico che verrà rilasciato da Poste Italiane (dalle 13.00 alle ore 19.00) presso Palazzo Gambacorti su due cartoline: una riprodurrà il primo manifesto del 1956, l’altra invece il manifesto della 71esima edizione.

Anche per la 71esima edizione della Regata delle Antiche Repubbliche Marinare la Rai garantirà una lunga diretta a cura del Tg2 a partire dalle ore dalle ore 17.10.

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