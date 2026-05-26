Battipaglia celebra i suoi caseifici: premiate le eccellenze che hanno contribuito al titolo di “Città del Formaggio”

Battipaglia rende omaggio ai suoi caseifici, protagonisti di una storia produttiva che da anni identifica il territorio e ne rafforza il prestigio nel panorama agroalimentare nazionale. Questa mattina, presso la sala conferenze del Comune di Battipaglia, si è svolta la cerimonia di premiazione delle realtà casearie battipagliesi che hanno contribuito in maniera determinante al riconoscimento ottenuto lo scorso anno: Battipaglia “Città del Formaggio”.

Un titolo importante, che non rappresenta soltanto un attestato formale, ma il riconoscimento di un percorso collettivo fatto di lavoro, qualità, tradizione, competenza e capacità di innovazione. La cerimonia ha voluto valorizzare proprio questo patrimonio produttivo, rendendo merito alle imprese che ogni giorno portano avanti una delle vocazioni più autentiche e riconoscibili della città.

Il comparto caseario battipagliese, infatti, è da sempre uno dei pilastri dell’economia locale. La produzione lattiero-casearia, con particolare riferimento alla mozzarella di bufala e alle eccellenze legate alla filiera del latte, costituisce un elemento identitario forte, capace di raccontare il territorio ben oltre i confini provinciali e regionali.

Una cerimonia dal forte valore simbolico

L’iniziativa promossa dall’Amministrazione comunale ha assunto un significato particolarmente sentito. Gli attestati consegnati ai caseifici non sono stati pensati come un semplice riconoscimento istituzionale, ma come un gesto concreto di gratitudine verso chi ha contribuito, con il proprio impegno quotidiano, a rendere possibile un risultato di grande prestigio per l’intera comunità.

Battipaglia “Città del Formaggio” è un riconoscimento che valorizza non solo la qualità dei prodotti, ma anche la storia di un territorio che ha saputo costruire nel tempo una reputazione solida nel settore agroalimentare. Dietro ogni caseificio ci sono famiglie, imprenditori, lavoratori, allevatori, tecnici e professionisti che partecipano alla crescita di una filiera complessa e strategica.

Durante la cerimonia è stato sottolineato come i riconoscimenti istituzionali acquisiscano pieno valore quando sono il risultato di una comunità capace di fare squadra. Il titolo ottenuto da Battipaglia, infatti, porta con sé la firma di tante realtà produttive che, giorno dopo giorno, contribuiscono a rafforzare l’immagine della città.

Il ruolo dei caseifici battipagliesi

I caseifici di Battipaglia rappresentano una componente essenziale dell’identità produttiva cittadina. La loro presenza è legata a una tradizione antica, ma al tempo stesso proiettata verso il futuro. La capacità di coniugare artigianalità, rispetto delle tecniche produttive, controllo della qualità e attenzione alle nuove esigenze del mercato ha permesso al comparto di crescere e consolidarsi.

La forza del settore caseario battipagliese sta proprio in questo equilibrio: custodire un sapere produttivo radicato nella storia locale e, allo stesso tempo, interpretare le sfide contemporanee legate alla sicurezza alimentare, alla tracciabilità, alla sostenibilità, alla promozione territoriale e alla valorizzazione del prodotto.

Il riconoscimento di “Città del Formaggio” conferma quindi il ruolo di Battipaglia come uno dei territori simbolo della produzione casearia campana. Un risultato che premia la qualità, ma anche la reputazione costruita nel tempo attraverso il lavoro di tante aziende.

Il contributo del Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana DOP

Nel corso della giornata è stato rivolto un ringraziamento particolare anche al Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana DOP, che ha accompagnato e sostenuto il percorso di valorizzazione del territorio.

Il Consorzio svolge da anni un ruolo centrale nella tutela, promozione e difesa di una delle eccellenze più rappresentative del Made in Italy agroalimentare. La sua attività contribuisce a garantire qualità, autenticità e riconoscibilità a un prodotto che rappresenta un patrimonio economico e culturale per l’intera Campania.

La presenza del presidente del Consorzio, dott. Domenico Raimondo, ha confermato l’importanza della collaborazione tra istituzioni, imprese e organismi di tutela. Una sinergia fondamentale per rafforzare il posizionamento del territorio e promuovere in modo sempre più efficace le produzioni locali.

Le presenze istituzionali

Alla cerimonia hanno preso parte la dott.ssa Maria Sarnataro dell’ONAF, il dott. Domenico Raimondo, presidente del Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana DOP, e la sindaca di Battipaglia, dott.ssa Cecilia Francese.

La partecipazione delle istituzioni e degli operatori del settore ha conferito ulteriore valore all’iniziativa, trasformando la premiazione in un momento di condivisione e riconoscimento collettivo.

Il messaggio emerso dalla cerimonia è chiaro: il titolo di “Città del Formaggio” non appartiene a un singolo soggetto, ma all’intera comunità produttiva battipagliese. È il risultato di un lavoro condiviso, di una rete di competenze e di un’identità territoriale che trova nel settore caseario una delle sue espressioni più autentiche.

Un premio che guarda anche al futuro

Gli attestati consegnati ai caseifici battipagliesi rappresentano un segno di riconoscenza, ma anche un invito a proseguire lungo la strada della qualità e della valorizzazione territoriale. Il comparto caseario può continuare a essere un motore di sviluppo per Battipaglia, non solo dal punto di vista economico, ma anche turistico, culturale e promozionale.

Oggi il cibo non è soltanto prodotto: è racconto, esperienza, identità. Le eccellenze casearie possono diventare sempre più uno strumento di attrazione per visitatori, appassionati, operatori del settore e consumatori alla ricerca di autenticità.

Battipaglia, grazie ai suoi caseifici, può rafforzare ulteriormente il proprio ruolo nel panorama agroalimentare nazionale, puntando su qualità, promozione, filiera e collaborazione istituzionale.

Il ringraziamento dell’Amministrazione comunale

L’Amministrazione comunale ha rinnovato il proprio ringraziamento a tutte le realtà produttive che ogni giorno contribuiscono a promuovere l’immagine della città. Il lavoro dei caseifici, infatti, non si limita alla produzione di eccellenze alimentari: rappresenta anche un contributo concreto alla reputazione di Battipaglia, alla sua economia e alla sua riconoscibilità.

“Questo attestato è il simbolo di un merito condiviso e di un risultato che porta anche la vostra firma”: questo il senso del messaggio rivolto ai produttori durante la cerimonia.

Un riconoscimento semplice, ma fortemente significativo, che celebra il valore delle imprese locali e il legame profondo tra Battipaglia e una delle sue eccellenze più rappresentative.

Il titolo di “Città del Formaggio” diventa così non solo motivo di orgoglio, ma anche punto di partenza per nuove strategie di promozione, valorizzazione e crescita. Un patrimonio da custodire, raccontare e sostenere, perché parla della storia, del lavoro e dell’identità di un’intera comunità.

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