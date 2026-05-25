La Genetica e la Scuola Medica Salernitana: dal Regimen al Genoma

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
-
Ecommerce di successo è un programma di Kynetic agenzia web di Salerno specializzata nella consulenza e nella realizzazione di siti web di commercio elettronico integrate con Amazon, Ebay e i migliori marketplace
Kynetic agenzia web di Salerno specializzata nella gestione dei social network come Facebook, Instagram, Linkedin
Studio di dermatologia e medicina estetica della dottoressa Alessia Maiorino a Salerno
Raggioverde srl è un'azienda specializzata nella produzione e commercializzazione di fertilizzanti e prodotti Nutrizionali e Fisio-attivatori per la nutrizione e cura delle piante con ampio catalogo Vivo biosolution per l'agricoltura biologica.
MPS Engineering è un'azienda italiana di progettazione e realizzazione di soluzioni per l'industria nel campo dell'automazione e della robotica.
FGL Ferramenta a Salerno è ferramenta professionale per edilizia, termoidraulica, utensileria e materiali per costruzioni
Sconti del 60% su zaini, astucci, quaderni, cancelleria, colori su CartolibreriaShop.it
Sito web ufficiale della Fondazione dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Salerno
Raggioverde srl è un'azienda specializzata nella produzione e commercializzazione di fertilizzanti e prodotti Nutrizionali e Fisio-attivatori per la nutrizione e cura delle piante con ampio catalogo Vivo biosolution per l'agricoltura biologica.
Idea Casa vendita online di arredamento, oggettistica per la casa, bomboniere, complementi d’arredo, cucina, piccoli elettrodomestici e idee regalo

Mercoledì 27 maggio 2026, alle ore 19:15, il Convitto Nazionale Torquato Tasso ospiterà un evento di straordinario valore culturale e scientifico:

“La Genetica e la Scuola Medica Salernitana: viaggio nei secoli sul Genoma”

Una serata capace di unire il patrimonio della Scuola Medica Salernitana alle più avanzate frontiere della genetica moderna, in un dialogo affascinante tra storia, medicina e scienza contemporanea.

L’iniziativa, promossa dalla redazione del periodico HS – HISTORIA SALERNI, in collaborazione con la Federazione Interassociativa Salernitana “Regimen Salerni” e con il Convitto Nazionale di Salerno, con il patrocinio del DIPMED – UNISA e dell’ANP, rappresenta un vero e proprio viaggio attraverso i secoli: dagli insegnamenti del Regimen Sanitatis Salernitanum fino alle nuove prospettive della medicina genomica e personalizzata.

Protagonisti della serata saranno autorevoli studiosi e ricercatori. Fabrizio Barone, Professore Ordinario del DIPMED – UNISA, illustrerà il rapporto tra ambiente, cultura e genoma, mostrando come il genius loci salernitano abbia favorito nei secoli l’incontro tra saperi diversi. Annibale Alessandro Puca, Professore Ordinario di Genetica Medica e Direttore del DIPMED, presenterà gli straordinari studi sul DNA dei centenari e sulle nuove prospettive terapeutiche legate alla longevità.

Momento centrale dell’evento sarà la presentazione del libro “Genetica: la straordinaria storia”, firmato da Matteo Della Monica, Nikola Tsesmelis e Achille Iolascon: un’opera divulgativa che racconta in modo chiaro e coinvolgente l’avventura della genetica, rendendo accessibili temi complessi al grande pubblico.

A chiudere la serata, una degustazione ispirata al Regimen Sanitatis Salernitanum, dove gastronomia salutare, tradizione mediterranea e nutrizione moderna si incontreranno in un percorso di gusto e benessere.

Scopri di più da Gazzetta di Salerno, il quotidiano on line di Salerno

Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE