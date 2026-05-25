La Genetica e la Scuola Medica Salernitana: dal Regimen al Genoma

Mercoledì 27 maggio 2026, alle ore 19:15, il Convitto Nazionale Torquato Tasso ospiterà un evento di straordinario valore culturale e scientifico:

“La Genetica e la Scuola Medica Salernitana: viaggio nei secoli sul Genoma”

Una serata capace di unire il patrimonio della Scuola Medica Salernitana alle più avanzate frontiere della genetica moderna, in un dialogo affascinante tra storia, medicina e scienza contemporanea.

L’iniziativa, promossa dalla redazione del periodico HS – HISTORIA SALERNI, in collaborazione con la Federazione Interassociativa Salernitana “Regimen Salerni” e con il Convitto Nazionale di Salerno, con il patrocinio del DIPMED – UNISA e dell’ANP, rappresenta un vero e proprio viaggio attraverso i secoli: dagli insegnamenti del Regimen Sanitatis Salernitanum fino alle nuove prospettive della medicina genomica e personalizzata.

Protagonisti della serata saranno autorevoli studiosi e ricercatori. Fabrizio Barone, Professore Ordinario del DIPMED – UNISA, illustrerà il rapporto tra ambiente, cultura e genoma, mostrando come il genius loci salernitano abbia favorito nei secoli l’incontro tra saperi diversi. Annibale Alessandro Puca, Professore Ordinario di Genetica Medica e Direttore del DIPMED, presenterà gli straordinari studi sul DNA dei centenari e sulle nuove prospettive terapeutiche legate alla longevità.

Momento centrale dell’evento sarà la presentazione del libro “Genetica: la straordinaria storia”, firmato da Matteo Della Monica, Nikola Tsesmelis e Achille Iolascon: un’opera divulgativa che racconta in modo chiaro e coinvolgente l’avventura della genetica, rendendo accessibili temi complessi al grande pubblico.

A chiudere la serata, una degustazione ispirata al Regimen Sanitatis Salernitanum, dove gastronomia salutare, tradizione mediterranea e nutrizione moderna si incontreranno in un percorso di gusto e benessere.

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