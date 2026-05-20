I giovani di successo delle realtà imprenditoriali del nostro territorio si raccontano ai soci dei Club Rotaract salernitani.

Quattro giovani imprenditori e professionisti salernitani, che hanno scelto di rimanere a lavorare nella propria terra, per innovare, prendersi cura del territorio e creare nuove opportunità, si sono raccontati in occasione dell’evento “Rac Talks”, un progetto sviluppatosi nell’ambito dell’Azione Professionale, promosso dal “Distretto Rotaract 2101”, ideato per raccontare e celebrare le storie di giovani di successo nati nei territori del Distretto come ha spiegato la giovane presidente del “Rotaract Club Salerno Est”, Giovanna Morea, in occasione dell’evento organizzato, presso l’Hotel Mediterranea di Salerno, in interclub con i Rotaract Club: “Salerno”, presieduto da Roberta Palumbo; “Salerno Duomo”, presieduto da Federica Romano; “Rotaract Salerno Campus dei Due Principati”, presieduto da Vincenzo Guglielmelli e con il” Rotary Club Salerno Est”, Club padrino, presieduto da Ermano Lambiase. “L’iniziativa mira a creare un ponte tra i giovani e il tessuto imprenditoriale locale favorendo nuove opportunità di crescita e collaborazione e a dare visibilità a coloro che sono riusciti a trasformare le proprie idee in realtà imprenditoriali vincenti, capaci di generare occupazione”. La Presidente Giovanna Morea ha presentato i quattro relatori che con emozione, grande determinazione, preparazione e competenza hanno condiviso le proprie esperienze raccontando le loro storie personali a cominciare dal trentasettenne Jacopo Gubitosi, che da cinque anni è il Direttore Generale del “Giffoni Film Festival”. “Sto continuando il sogno iniziato da mio padre Claudio Gubitosi, fondatore del “Giffoni Film Festival, che ha dovuto superare tante difficoltà, tanti ostacoli e che con grandi sacrifici è riuscito a superare ogni limite. Oggi Giffoni rappresenta un’azienda che lavora tutto l’anno, non solo nel periodo del Festival. Con 90 dipendenti, che nel periodo del Festival aumentano fino a 500, produciamo oltre quattrocento attività. Siamo presenti con attività internazionali in 28 paesi del mondo”. Jacopo Gubitosi, sin da bambino è stato coinvolto dal padre e dalla madre, Alfonsina Novellino, nelle attività del “Giffoni Film Festival”: A 18 anni ho deciso che il “Giffoni Film Festival” sarebbe diventata la mia missione di vita. Giffoni è il terzo Festival più conosciuto in Italia dopo il Festival di Venezia e dopo quello di Roma: da un report a cura di “Deloitte” è emerso che il brand “Giffoni” vale 71 milioni di euro. Giffoni è di tutti ed è per tutti”. Jacopo Gubitosi ha anche annunciato il tema della cinquantaseiesima edizione:” Le cose impossibili”. “È una tematica molto importante che si ricollega al mito di Icaro, emblema del desiderio umano di superare i propri limiti e di credere sempre nei propri sogni. Una tematica individuata dal Direttore Artistico Luca Apolito che ci consente di avvicinarci sempre di più ai giovani che da 56 anni sono protagonisti attivi e non semplici spettatori del Festival che si svolgerà dal 17 al 25 luglio e al quale parteciperanno circa seimila ragazzi provenienti da ogni parte del mondo: li inviteremo a non smettere mai di credere che anche le cose impossibili si possono realizzare superando le proprie paure. In questa edizione avremo 220 ospiti che sicuramente lasceranno un segno in questi ragazzi”. La dottoressa Giulia Silveri, Responsabile Marketing e Vendite della “Marina Charter S.r.l.” ha raccontato che l’azienda quest’anno compie trent’anni di attività nel settore nautico:” È stata fondata da mio padre Pietro Silveri, grande appassionato di nautica, Amministratore Delegato dell’azienda. Abbiamo la nostra sede a Salerno, in Via Indipendenza, e a Milano. Operiamo al Molo Manfredi e ci occupiamo prevalentemente della commercializzazione di imbarcazioni e di offrire in Italia e non solo, catamarani nuovi e usati, monoscafi da regata e crociera, yacht e barche a vela di lusso di cantieri francesi leader nella produzione mondiale quali Jeanneau, Lagoon e CNB Yacht Builders. Da natanti di 30 piedi sino a Yacht di lusso di oltre 80 piedi. Oltre ad occuparci della vendita e dell’assistenza post vendita delle imbarcazioni offriamo servizi di noleggio e anche un servizio charter per coloro che sognano una crociera settimanale o desiderano avvicinarsi al mondo della vela”. La dottoressa Silveri, dopo essersi laureata in Comunicazione e Marketing e dopo una breve esperienza lavorativa nel mondo della consulenza bancaria a Milano, da cinque anni lavora nell’azienda di famiglia che ha esteso il proprio business oltre i confini nazionali:” Ho un background atipico e trasversale: ho anche una laurea triennale in Filosofia, una in violoncello e sono Maestra di sci. Sapendo andare a vela cerco di avvicinare i giovani al mondo della vela per far vivere loro questa esperienza fantastica. Il mio lavoro mi consente di vivere nel luogo dove sono le mie radici e al contempo di avere la possibilità di interfacciarmi con un mercato internazionale e anche di viaggiare tanto. “Marina Charter S.r.l.” è presente ai saloni nautici più importanti d’Europa, come il Cannes Yachting Festival, il Boot Düsseldorf, il Salone Nautico Internazionale di Genova, il Multihull Boat Show – La Grande Motte ed il “Salerno Boat Show”. La dottoressa Roberta Bolettieri Presidente dell’associazione “La Crisalide in Rete” che si impegna attivamente nella lotta contro la violenza di genere, ha raccontato che l’associazione è stata fondata a Salerno nel 2019: “Dopo una mia esperienza fatta all’ONU, dove mi sono occupata di diritti umani, ho portato quell’ esperienza nella realtà territoriale e nazionale. Il nostro obiettivo è sensibilizzare, prevenire e contrastare ogni forma di violenza, discriminazione e sopraffazione nei confronti delle donne. Attraverso percorsi di supporto integrato favoriamo il recupero dell’autonomia e il reinserimento lavorativo delle donne e il loro reinserimento nel mondo del lavoro, contribuendo alla costruzione di un futuro libero, dignitoso e indipendente”. La dottoressa Bolettieri ha raccontato la storia dell’associazione:” Nel maggio del 2022 abbiamo inaugurato la prima Casa di accoglienza per donne maltrattate in una struttura ad indirizzo segreto che ospita donne e bambini vittime di violenza. Nel novembre del 2022 abbiamo inaugurato due Centri Antiviolenza:” Ginevra”, con sede a Serre, e “Febe”, con sede a Salerno, in Via Bottiglieri 21. Operiamo in Campania, in Puglia e nel Lazio, dove gestiamo una rete di Centri Antiviolenza e Case Rifugio. Promuoviamo anche attività di sensibilizzazione e prevenzione sul territorio. Collaboriamo attivamente con Enti del Terzo Settore, con i Servizi Sociali dell’ASL e vari altri attori istituzionali. Abbiamo, inoltre, sottoscritto protocolli d’intesa con l’Esercito Italiano e con l’Arma dei Carabinieri per rafforzare le azioni di contrasto alla violenza e di tutela delle persone vulnerabili”. La presidente dell’associazione ha spiegato che lo staff della Crisalide è composto da ventuno donne impegnate ogni giorno per garantire supporto e assistenza h24 a chi si trova in un momento di vulnerabilità:” Nell’anno 2025 si sono rivolte ai nostri Centri Antiviolenza 149 donne: per chiedere ascolto, informazioni, consulenze legali o assistenza psicologica. 50 donne hanno trovato ospitalità all’interno delle nostre Case Rifugio insieme ai propri figli per iniziare un percorso di fuoriuscita dalla violenza”. La dottoressa Anna Esposito, imprenditrice agricola, laureata in Economia e Commercio, Delegata Provinciale Giovani Impresa Coldiretti Salerno e amministratrice, insieme alla cugina Chiara, della Società Agricola Fratelli Esposito che ha sede ad Eboli, vanta un’esperienza di tre generazioni nel campo della coltivazione e commercializzazione di prodotti ortofrutticoli, sia in serra che in pieno campo:” La mia storia nasce dalla terra e dalla famiglia: sono figlia e nipote di agricoltori. La nostra azienda, che è a carattere familiare, ha la sua sede al centro della Piana del Sele: si estende su una superficie di circa 150 ettari in pieno campo, destinati maggiormente alla coltivazione di indivia riccia, indivia scarola e cicoria pan di zucchero, e per circa 15 ettari in coltura protetta, destinati alla produzione di lattughino da taglio e lattuga a cespo. L’attività di coltivazione e commercializzazione è rivolta in misura minore anche a colture quali: mais, pomodoro da industria, carciofo di Paestum IGP, anguria e zucca. La nostra azienda, che ha circa quaranta dipendenti, lavora con le principali industrie agroalimentari di IV gamma, sia nazionali che europee, oltre che con strutture che operano sul mercato del fresco. L’azienda è associata all’OP Terra Orti Società Cooperativa, fondata da mio padre, con la quale siamo stati presenti alle fiere di Madrid, Berlino ed anche di Hong Kong e a New York. Da oltre un anno abbiamo creato, a Capaccio – Paestum, la “Si Sofia Country House”, dedicata a mia nonna e al suo senso di ospitalità: è un luogo immerso nel verde della campagna cilentana, situato a pochi minuti dal mare e dai maestosi templi di Paestum, dove cerchiamo di valorizzare i sapori, la semplicità e l’accoglienza e di raccontare le bellezze del territorio. Nel nostro settore ci avvaliamo delle nuove tecnologie di precisione: quelle cosiddette 4.0 che possono avere un ruolo importante per ridurre gli impatti sull’ambiente e che producono grandi quantità di dati, capacità analitiche grazie all’Intelligenza Artificiale che può essere impiegata con varie finalità compresa la gestione del suolo e il risparmio di acqua”. La giovane imprenditrice ha consigliato ai giovani di avvicinarsi all’agricoltura:” Con Coldiretti, attraverso tante iniziative e corsi di formazione stiamo cercando di avvicinare i giovani al mondo dell’Agricoltura che dà tante tante soddisfazioni”. L’ingegnere Ermanno Lambiase, presidente del “Rotary Club Salerno Est”, ha ricordato che l’incontro rientra nell’ambito delle giornate che il Rotary dedica alle nuove generazioni. Presenti la Vicepresidente dell’Associazione “La Crisalide”, Francesca Carpinelli coordinatrice dei Centri Antiviolenza di Salerno e Bellizzi, socia del “Rotaract Club Salerno Est”; la Segretaria Distrettuale Rotaract Valentina Palumbo; Luca Brando Presidente Commissione Rotary per il Rotaract; il Presidente del “Rotary Club Salerno Nord dei Due Principati”, Vittorio Villari; il Presidente Incoming del “Rotary Club Salerno Est” Valentina dell’Acqua e i Past President Edoardo Ventura e Massimino Baldi. Aniello Palumbo.

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