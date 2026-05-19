Archivi notarili e responsabilità disciplinari, convegno venerdì 22

Venerdì 22 maggio all’Università degli Studi di Salerno si terrà la seconda edizione del convegno ‘Gli archivi notarili insieme con il notariato sui recenti casi di responsabilità disciplinare emersi nelle ispezioni.

In memoria del Magistrato Francesco De Rosa, già Presidente della Corte d’Appello di Salerno

Organizzato in collaborazione con il Consiglio Notarile di Salerno, Nocera Inferiore e Vallo della Lucania e dedicato alla memoria del Magistrato Francesco De Rosa, già Presidente della Corte di Appello di Salerno, il convegno ‘Gli archivi notarili insieme con il notariato sui recenti casi di responsabilità disciplinare emersi nelle ispezioni (II Edizione)’ rilascia 12 crediti formativi con valenza deontologica.

L’evento

L’evento si propone come un momento di confronto e approfondimento tra Archivi notarili, giudici Co.Re.Di. e notai, con l’obiettivo di esaminare le contestazioni più frequenti e di promuovere una sempre maggiore collaborazione tra le parti. Durante il convegno si approfondiranno alcune fattispecie che sono state contestate in sede ispettiva nei confronti di notai, al fine di valutarne la conformità alla normativa vigente.

4 tavoli di confronto

La giornata sarà articolata in 4 tavoli di confronto, moderati da esperti del settore, che affronteranno tematiche specifiche:

Contestazioni degli Archivi su atti costitutivi di S.r.l. e statuti: contenuto; lettura e allegazione nelle operazioni societarie; cessioni di quote e successiva assemblea con i nuovi soci senza preventiva iscrizione/deposito nel Registro delle imprese; acquisti socialmente pericolosi e perizia; procure institorie eccessivamente ampie. Contestazioni degli Archivi in materia di compravendite: usucapione non accertata; terreni pertinenziali privi di CDU; regolamentazione del prezzo e rilascio della quietanza; CDU con particelle ante frazionamento; divieto di stipula in presenza di ipoteca per fabbricati ultimati. Contestazioni dell’Archivio in relazione a: modifiche del fondo patrimoniale; violazione del divieto di patto successorio e del prezzo massimo di cessione; atti con incapaci; atti integrativi con dichiarazioni ex artt. 178-179 c.c.; vincoli di destinazione ex art. 2645-ter c.c. e meritevolezza; donazioni di quote tra coniugi in comunione legale; mancata allegazione della planimetria catastale in caso di servitù (fondo servente); APE recanti la sola indicazione dell’indirizzo senza dati catastali; mancata descrizione della scheda olografa. Contestazioni dell’Archivio in relazione alla corretta applicazione della legge notarile, agli atti stipulati in lingua straniera conosciuta dal notaio in assenza della dichiarazione, da parte di tutte le parti, di non conoscenza della lingua italiana, nonché a verbali di deposito di codice sorgente in busta chiusa, alla corretta tenuta dei repertori, ai tempi per la trascrizione degli atti e al corretto adempimento degli obblighi antiriciclaggio.

È possibile partecipare in presenza, presso l’Università di Salerno (Aula 008 – Edificio BP, piano terra), il 22 maggio 2026, alle ore 9:00.

In alternativa è possibile seguire l’evento in diretta o visionare la differita, opzione, quest’ultima, che consente di fruire dei contenuti a distanza e in autonomia, secondo i propri tempi e disponibilità.

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