Maggio dei Libri, Francesco Trione all’Alfano I martedì 19

Il Liceo Statale “Alfano I” di Salerno partecipa all’edizione 2026 della campagna nazionale Il Maggio dei Libri, il cui tema per la sedicesima edizione è “Ogni libro è creatura viva”, con un’iniziativa che si inserisce nel percorso progettuale sviluppato nel corso dell’intero anno scolastico e avviato in occasione di Libriamoci 2026.
Libriamoci al Maggio
L’evento conclusivo, previsto per martedì 19 maggio 2026 alle ore 9:30 presso l’Aula Magna dell’Istituto, rappresenta il momento di restituzione del progetto “da Libriamoci al Maggio”, promosso dal Centro per il libro e la lettura in collaborazione con il Ministero della Cultura, con l’obiettivo di promuovere e consolidare l’abitudine alla lettura attraverso percorsi strutturati, continuativi e partecipativi.
Il laboratorio con Francesco Trione
Il percorso ha preso avvio il 18 febbraio 2026 con un primo incontro laboratoriale e di approfondimento con l’autore e saggista Francesco Trione, dando vita a un’attività continuativa di lettura, riflessione critica e produzione condivisa, successivamente articolata in diversi momenti didattici interdisciplinari.
Fulcro dell’iniziativa è il volume ULTRAS – Antropologia di una subcultura ribelle, scelto per la sua capacità di offrire agli studenti una chiave di lettura originale e articolata di fenomeni sociali complessi legati al mondo giovanile. Attraverso un approccio antropologico, il testo consente infatti di superare rappresentazioni stereotipate e di approfondire criticamente le dinamiche identitarie, simboliche e relazionali che caratterizzano la subcultura ultras, stimolando riflessioni sui linguaggi giovanili, sull’appartenenza e sulle forme contemporanee di aggregazione sociale.
Nel corso dell’evento, gli studenti saranno protagonisti attivi della restituzione del lavoro svolto durante l’anno, presentando riflessioni, elaborati e produzioni nate dall’esperienza di lettura e confronto. L’incontro si configurerà come uno spazio di dialogo e partecipazione, nel quale il libro diventa strumento di ricerca, interpretazione e costruzione condivisa di significati, favorendo un approccio consapevole e non superficiale a fenomeni spesso oggetto di narrazioni semplificate.
L’iniziativa intende valorizzare il percorso didattico sviluppato nel corso dell’anno scolastico, evidenziando come la lettura possa trasformarsi in esperienza viva, partecipata e interdisciplinare, capace di coinvolgere attivamente gli studenti e contribuire alla loro crescita culturale e civile.
In questa prospettiva, la partecipazione al Maggio dei Libri rappresenta non solo un momento conclusivo, ma anche un’importante occasione per ribadire il ruolo centrale del libro come strumento di conoscenza, confronto e cittadinanza attiva, in continuità con le azioni di promozione della lettura sostenute dalla rete culturale territoriale.
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