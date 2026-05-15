I Suoni degli Dei, secondo appuntamento sabato 16

sabato 16 maggio 2026 | ore 11:00

I SUONI DEGLI DEI – Concerti sul Sentiero degli Dei

📍 Colle Serra – Sentiero degli Dei

I Divergenti – Baroque Revolution

Vincenzo Scannapieco Flauto

Gioacchino Mansi Euphonium

Programma: : G. P. Telemann (1681 – 1767), B. Marcello (1686 – 1739), C. P. Stamitz (1745- 1801) – G. F. Händel (1685 – 1759)

Il secondo concerto dell’edizione primaverile 2026 si terrà lungo il Sentiero degli Dei presso la località Colle Serra (40 minuti a piedi da Agerola (Bomerano) | 1:30 h da Praiano | 1:50 da Positano – Nocelle).

LA LOCATION: Colle La Serra

La località Colle La Serra si trova a 578 s.l.m. Qui ammiriamo il pinnacolo dedicato a Ettore Paduano. Socio del Club Alpino Italiano (CAI). Paduano, è stato uno dei primi a valorizzare il sentiero, battezzandolo appunto il Sentiero degli Dei. La targa apposta sul pinnacolo riporta: “Su questo Sentiero degli Dei Ettore Paduano iniziò alla montagna tanti giovani soci della sezione di Napoli del Club Alpino Italiano”.

LA MUSICA: I DIVERGENTI – Rivoluzione Barocca

Il Duo costierano formato dal M° Vincenzo Scannapieco di Cetara e dal M° Gioacchino Mansi di Minori proporrà una revocazione musicale del periodo barocco cercando di ricreare, con gli strumenti moderni, sonorità e stili il più vicino possibile al periodo barocco, al fine di diffondere il più possibile la cultura musicale barocca. In particolare in questo concerto il duo eseguirà brani musicali tratti dalle serate danzanti del XVII, melodie che allietavano le aristocrazie europee.

RACCOMANDAZIONI | Consigliamo ai partecipanti dei concerti di:

– indossare abbigliamento comodo e adatto alle temperature della stagione;

– calzare scarpe da trekking;

– portare con se una bottiglia d’acqua.

Per partecipare ai concerti è attivo il servizio Tra.Vel. Mar fino all’imbocco del Sentiero degli Dei: Piazza Paolo Capasso ad Agerola (Bomerano).

NAVE + BUS realizzato by TRA.VEL.MAR.

NAVE > da Salerno (8:40) | da Maiori (8:25) | da Minori (8:35)

+ BUS > da Amalfi per Agerola (Bomerano) ore 9:30

Dopo l’evento sarà possibile concludere il Sentiero degli Dei fino a Nocelle (Positano) e ritornare #viamare a bordo dei traghetti di Tra.Vel.Mar.

L’evento è stato ideato da Gennaro Amendola e organizzato dal Comune di Praiano in collaborazione con Pelagos-Associazione, A.M.C.A. (Associazione Musicale Costiera Amalfitana) , la Parrocchia di San Gennaro di Praiano.

L’evento ha ricevuto il patrocinio del Distretto Turistico Costa d’Amalfi.

La partecipazione è libera e gratuita.

!!! Qualora il maltempo impedisca di raggiungere il luogo, per la sicurezza di tutti, il concerto si svolgerà in un nuovo luogo o sarà posticipato a una nuova data.

Per informazioni: Ufficio Informazioni Turistiche di Praiano | Tel. 0039 089 874557 – 0039 342 060 2674 | Email: infopoint@distrettocostadamalfi.it

La brochure con il programma dell’evento è disponibile a questo link https://shorturl.at/4nUEo

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